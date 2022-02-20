學渣也能當總統？袁世凱的逆襲檔案重建中！

文／時報出版編輯部

每年農曆春節是大部分華人休假返家團圓的日子。你知道現代人能享有的春節年假，應該要感謝中華民國首任大總統袁世凱嗎？

春節的傳統可追溯至四千年前，但實施民國紀年後，袁世凱為區分國曆新年的元旦，並維持傳統過年習俗，批准以農曆正月初一做為「春節」，並公告為全國的休假日。

袁世凱在歷史上的定位，多半會連想到「竊國」、「恢復帝制」等爭議性行為，但他對於近代中國的發展仍有一定的影響與貢獻，他在各處興辦新式學校，是中國教育改革的重要幕後推手。

教育改革的推手竟是個學渣

臺灣最年輕的史學作家江仲淵在新書《民國軍閥檔案，重建中》中提到，袁世凱出身於河南項城的望族，家族幾乎人人做官，但袁世凱不但對學習知識不感興趣，尤其討厭古文，四書五經對於他而言是不著邊際的東西，面對那些八股、腐朽不堪的文章，即便背負著家族長輩的期待，仍忍不住雙手一攤，任其擺爛。江仲淵認為以現代語言來形容，袁世凱就是典型的「學渣」。

對於出身書香世家的袁世凱來說，面對科舉應該是件很簡單的事情，偏偏考了三次秀才都考不上。後來當上國子監的「監生」，還是他家的長輩捐錢走後門才得到的位置。即使獲得保送資格，但想要出仕為官還是得通過鄉試考取舉人。鄉試比秀才的歲試難多了，袁世凱考不過歲試，鄉試對他自然更困難。

袁世凱並不笨，只是不喜歡讀書，從史料中不難看出他智商超群、記憶力極好，甚至擁有過目不忘的真功夫。袁世凱雖不愛讀古文，但很喜歡研讀兵法，後來帶兵練將、成為北洋新軍領袖，才華在軍事領域中嶄露無遺。

考不過科舉？就廢除它吧！

歷經幾次科舉考試敗北，袁世凱決心跳出體制，期許自己靠天賦走出一片天，因此寫下激勵自己的一段話：「大丈夫當效命疆場，安內攘外，烏能齷齪久困筆硯間，自誤光陰耶？」後率領家鄉數十位朋友投奔從軍。

爾後，袁世凱的確一路在軍事上展現自己的能力，官位因此節節高升。被慈禧太后指派接任北洋通商大臣後，偕同湖廣總督張之洞提出全面廢除科舉的想法，卻屢屢被保守派人士阻擋，直到保守派領頭羊王文韶退休，他與張之洞再次聯合上奏：「科舉一日不廢，則學校一日不能大興」，指出若新式學校不能推廣，人才無法與時俱進，中國的富強之日則難以期待。

最終，隨著保守派的勢力減弱，外加袁世凱聯合各地清廉大臣擺出「若不廢科舉就要亡國的姿態」，讓朝廷迫於壓力，終於廢除實行了一千三百年的科舉考試。多年後，袁世凱在濟南正式創辦山東大學堂，成為繼京師大學堂之後第二所國立大學。又在一九○二年將北洋大學堂復校，一九一二年組建河南留學歐美預備學校。這三所學校的創立都與袁世凱有關，透過治辦現代化大學等作為，他終於證明自己不是學渣，渣的是舊體制、舊思想。

（圖／時報出版 提供）

你不知道的軍閥真實樣貌，都在《民國軍閥檔案，重建中》

江仲淵繼《民國文人檔案，重建中》出版兩年後，再度深入扒開民國時期軍閥最接地氣的真實面，寫出「第一本以民國軍閥軼事為主題的歷史書，呈現有別於政治視角下的人物真實樣貌」。許多北洋軍閥在教科書中被塑造成充滿暴戾之氣或逞凶鬥狠的角色，在「軍政」背景的包裝下，我們讀到的大多是其政治作為，但真正探究起來，他們的「隱藏史料」其實很多，其中描述的故事更是一個比一個勁爆。

歷史沒有真相，但閱讀可以無限接近真相。本書創造了許多閱讀歷史的新興看法與角度，共收錄二十位清末至民初的政府高層人物，在嚴肅的外表下，他們到底有哪些令人噴飯的事蹟？有哪些不為人知的私領域？看似遙遠的歷史政治人物讀來就和你我的鄰家阿伯一樣形象鮮活。

●本文推薦書由時報出版出版新書《民國軍閥檔案，重建中》。