那些課本學不到的歷史，就藏在《被消失的中國史》！

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聯合新聞網 / 好讀出版
書名：《被消失的中國史1：開天闢地到亂世智者》 作者：白逸琦 出版社：好讀出版 出版時間：2022年1月15日
書名：《被消失的中國史1：開天闢地到亂世智者》
作者：白逸琦
出版社：好讀出版
出版時間：2022年1月15日

文／白逸琦

周朝建立與封建制度

●一笑傾國

周幽王是個不成材的天子，他沒有父親宣王年輕時的才幹，倒是學會了父親年老時的懶散；沒有祖父厲王的氣魄，倒比祖父更為暴虐。

彷彿上天也在向他示警，即位的第二年，鎬京所在的關中地區，發生了前所未有的大地震，河川改道，屋宇坍塌，甚至連周人發跡之地的歧山，也被地震給震得崩了一大片，幽王躲在堅固的樑柱後面，毫髮未損，後來，大臣們上奏說道：「此乃天降災異，望陛下明察！」

「什麼災異？」幽王笑著拍了拍身子：「你們看，我不是還好好的嗎？這表示我身為天子，一定還是受到上天保護的。」

幽王不但對於復原的工作絲毫不在意，反而還徵調民力，前來替他修築破損的王宮。

一些比較有見識的大臣們，私底下紛紛討論著：「現在的情況，簡直就像是夏桀、商紂的時代一樣，我看，大周的日子，已經不長久啦！」

地震過後不久，幽王便讓人把王宮修理得煥然一新，他在這幾乎是重新建造的王宮當中信步閒逛，看見那宮中服事的女子，一個個容顏衰老，覺得很不是味道，便對身旁隨行的虢公石父說道：「你看，為什麼我堂堂天子宮中，盡是一些老太婆在伺候，難道就沒有年輕貌美的嗎？」

虢公是個阿諛之徒，一有機會進讒言，便打蛇隨棍上，道：「現下宮中女子，全都是先王時代留下來的，先王在位四十多年，宮女豈能不老？不若請大王另擇良辰吉時，遣人至各地挑選美貌女子進宮服事。」

幽王眉開眼笑：「擇什麼良辰吉時？就今天吧！你快去把這事辦得妥當。」

虢公辦起其他的事向來不怎麼樣，可是辦起這事，那可真是比誰都要俐落，如此一來，果然使得王宮的景象更加耀眼奪目，美女環繞，令幽王龍心大悅，每天只願意待在後宮之中玩樂，再也不理會政事。

一日玩得累了，正坐著休息，一名宮女端上美酒一杯，給幽王享用，幽王看見那雙端著杯子的玉手，白嫩纖細，不由自主往上一望，但見那宮女，膚如凝脂，眼若秋水，美得好似天上仙女下凡一般，讓幽王怔怔地半天說不出話來，等到宮女退了出去，這才回過神來。

「剛才，是我眼花了嗎？」幽王以為自己在作夢，可是看見自己手裡端著的酒杯，便知道那並不是夢，於是問左右道：「剛才那宮女是誰？」

「稟大王，那是褒國進獻的女子，姓姒，去年進的宮。」

「去年就進宮了？怎麼我從來沒見過她？」

「此女因為態度不怎麼好，所以一直不敢讓她服侍大王，最近教得懂禮數了些，才敢讓她替大王奉酒。」

「什麼禮數不禮數，這樣的美人，沒讓我早點見到，那是你們的罪過啊！」幽王揮了揮手道：「快傳，快傳她進來！」

所謂的態度不好，其實只不過是她不愛笑，美豔絕倫的俏臉蛋上總是一副冷冰冰的模樣，不過幽王不在乎這些，似乎她越冷漠，幽王越是喜歡她，從此，幽王的眼中，除了這個名叫褒姒的冰山美人之外，再也容不下其他的女子了，只要褒姒一句話，一切享用，要多奢侈，有多奢侈，只為了求得褒姒能夠舒展歡顏。

褒姒得寵，讓其他的妃子都被冷落，最生氣的，莫過於幽王的正室申王后，她是名門之後，申侯的女兒，大家閨秀，竟然比不上一個小國民女，讓她覺得憤恨不平，「哎！」她哀聲嘆氣，望著已然長成一名魁梧少年的兒子，說道：「宜臼啊，你是太子，娘現在就只能盼望你了。」

示意圖（圖／Unsplash）
示意圖（圖／Unsplash）

可是，沒過多久，褒姒也替幽王生了一個兒子，取名叫伯服。幽王對這個兒子無比寵愛，當然，那也是因為褒姒的關係，只要褒姒喜歡，幽王無不盡力完成，哪怕是摘下天上的星星。

只不過，褒姒還是不喜歡笑。

「你呀！」幽王摟著褒姒，輕捏著她的粉嫩臉蛋：「生得這般好看，可是就偏偏不喜歡笑，如果你笑起來，一定會更迷人的。」

褒姒搖了搖頭，柔聲道：「臣妾自小就沒覺得什麼事好笑過，再說，臣妾笑起來醜得緊，怕大王會厭煩的。」

「不會，不會！」幽王正色道：「不管怎麼樣，我都不會對你厭煩的。」

他也算個癡情男子，只不過，假如這個癡情男子手握重權，局面危急，又有小人環伺的話，只怕他的癡情，就不是好事了。

虢公石父看準了幽王寵愛褒姒這一點上，趁機討好褒姒，作為自己日後的進身之階，於是開始在幽王的耳邊說申王后的壞話。「大王！」虢公道：「臣聽說申王后對大王寵愛姒夫人一事，十分不悅啊！」

「她當然不悅！」幽王笑道：「寡人很久沒去看她了嘛。」

虢公降低了音量，在幽王耳邊低聲道：「可是，臣還聽說，王后娘娘經常說些抱怨的言語，有些話，不大該說呢！」

「有這種事？」幽王道：「她都說些什麼？」

「她說，等到將來太子即位，她們就會有好日子過了，而且……」虢公瞥了一眼幽王身旁的褒姒：「她還說，到時候一定要讓褒姒娘娘好看……」

褒姒很害怕，躲在幽王身後。

「這還了得？我還活得好好的，那……那女人竟然說得出這種話？」幽王氣得嗓子都啞了，顫聲道：「哼！我到要看看，她能有什麼好日子過。」

隔日，幽王便不由分說地宣佈廢后，並將太子宜臼一併廢除，同時改立褒姒為王后，伯服為太子。

這個突如其來的舉動，震驚了滿朝大臣，也令各方諸侯覺得錯愕，申后從未犯下什麼過錯，太子也無作出什麼背德之事，突然間遭到罷黜，實在冤枉，幽王的叔父鄭桓公多次上諫，幽王分毫也聽不進去。宜臼害怕了，今日被廢，明日只怕就要被殺，因此偷偷帶了母親逃出王宮，逃到母親的娘家申國去。

●本文摘自好讀出版《被消失的中國史1：開天闢地到亂世智者》


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