快訊

雨區擴大...11縣市豪、大雨特報 這縣市雨勢最狂

隱匿／業從於願──《病從所願：我知道病是怎麼來的》新書序文

聯合新聞網 / 聯合文學出版社
書名：《病從所願：我知道病是怎麼來的》 作者：隱匿 出版社：聯合文學 出版社：2022年02月23日
書名：《病從所願：我知道病是怎麼來的》
作者：隱匿
出版社：聯合文學
出版社：2022年02月23日

文／隱匿

業從於願

我的天命是寫詩，詩必須誠實，但留白可以很多，因此一首詩的完成必須仰賴讀者的協助，每一次閱讀，都能讓一首詩更加完整，但也永遠沒有完整的可能。

然而，寫散文時我卻無法留白，甚至無法選擇性地披露一部分，而將另一部分隱藏起來，這次的書寫就是這樣，當我寫到一萬多字的時候，無論怎麼看都覺得不對，只好先放著，蹉跎了一段時日之後，我才發現了癥結：原來過去我的散文主角幾乎都是貓，隱身於貓的身後，讓我感到隱匿而安全。但這次是要寫自身的疾病，就像將赤身露體的自己公諸於世，這讓我感到不安，因此一開始我採取迴避的寫法，但這樣的文字，過不了自己這一關。

我有點想放棄，但書寫和逃避的兩種渴望，同時襲擊著我，而就在猶豫不決的這段期間，彷彿來自宇宙的某種暗示，竟有兩位罹患乳癌的朋友聯繫我，希望能從我這位資深病友身上，得到一些資訊或者勇氣之類的東西吧？當然我是有問必答，也給出我所能給的最好的建議和鼓勵，然而，當對話結束以後，我卻非常清楚，這樣的回答距離「知無不言、言無不盡」還非常、非常遙遠。畢竟罹癌已經八年了，我對這場病的想法不是簡單的問答可以講完。

終於我不再猶豫了，決定將那一萬字刪掉，重頭來過。我說服自己，生命短暫，必須把握不知還剩多少的日子，持續書寫，而在這浮華的世上，肯定會有人需要這一則平凡的小故事，儘管它可能無法激勵人心，但至少有笑有淚，還能讓人放鬆心情——比方說一定有人會這麼想：「唉呀，像這樣苟且的態度都能存活，那麼我也沒問題了。」——更重要的是，在書寫的過程中，我再次發現了誠實的力量。

當然誠實未必能治病，卻能讓自己更清楚地看見，一道從手心的生命線橫切而過的軌跡。儘管我仍困頓於肉身的限制，我仍有太多偏見和盲點，我站立的位置還不夠遠，但是藉著疾病與書寫，我似乎有機會成為一個「被騙得比較少的人」（英國詩人拉金詩集名稱），或許這樣便已足夠了。

「與其說現在活著，但將來總會死的，還不如說，儘管終將一死，但是，現在活著。」這是井上靖的詩——雖然有些無奈，但是現在活著，所以我必須努力讓自己相信，生命是有意義的，而在這世上唯一能說服我的，唯有寫作，必須掏心掏肺、毫無保留地，在泥濘中前行，追問到底。

佛教有「業從於願」的說法，大意是說，人的心願若是夠強大，就有可能改變累世的業障。很慚愧的，我對疾病的書寫，並非出自什麼強大的願力，反而是強大的求死之心，將這命定的疾病召喚而來，然而在書寫中，我看見了它（或祂）的由來和去向，我期待或許有人也能藉由我的文字，看見屬於自己的一抹微光。

●本文摘選自聯合文學於2022年02月23日出版之新書《病從所願：我知道病是怎麼來的》序文。


閱讀風向球 書摘 聯合文學 乳癌

相關新聞

隱匿／業從於願──《病從所願：我知道病是怎麼來的》新書序文

文／隱匿 業從於願 我的天命是寫詩，詩必須誠實，但留白可以很多，因此一首詩的完成必須仰賴讀者的協助，每一次閱讀，都能讓一首詩更加完整，但也永遠沒有完整的可能。 然而，寫散文時我卻無法留白，甚至無

陳銘磻新作《我的少爺時代》，用真摯的寫作回望人生！

文／陳銘磻 某男子的名字──櫻花樹下，一名過客，心情荒蕪如乾旱。 以寫作《拒絕聯考的小子》出名的吳祥輝，時有驚天言論出現，有一次，為了寫作《離別韓國》一書，去到韓國，住進旅店，沒多久，即在臉書

這一本書，讓你安放自己──《告訴我，你受了什麼苦？》編輯推薦

好友病了。而她特意來求助的，卻是難上加難的一題：陪我走到最後。 女人答應了，卻沒想到這竟是一趟徹底孤獨的冒險，因為──就算是找到了最能安安靜靜生活的美景勝地；就算是能擁有相互打趣、扶持、共享品味接近的美食閱讀影像、一同聊聊回憶的時光；甚至就算是她倆能夠同甘共苦一段；等到最終那日來臨，她與罹病的好友，終究還是要孤身一人、獨自面對各自全然不同的那段冒險…… 只不過在那之前，仍有許多可記下的，心思、糾結、笑鬧、傻氣……以及旁觀他人痛苦的痛苦，而縱有再多的苦不堪言，終將在怯怯發問「告訴我，你受了什麼苦？」裡，一一鋪展、細細袒露。

那些課本學不到的歷史，就藏在《被消失的中國史》！

五千年中國歷史為內容，生動、活潑、有趣的白話描述，最好看、最好懂的中國史故事！從史前、信史時代走入歷史時代，充滿著偉大的故事，祖先憑著韜略征服四鄰、建立王朝，從三皇五帝、堯舜禹湯到周王朝的建立進而群雄爭霸割裂王朝。

讀古文，學現代寫作！讓陶淵明教你如何寫出「創意自傳」

「我的名字是×××，出生於……，父母是……」很多人寫自傳，都是照這樣的模式寫，雖然四平八穩，該寫的都有寫到，讀起來卻有點無趣，如果你想要在眾多的作品中脫穎而出，就要用點特別的方式。 　　這時「說故事」就派上用場了！雖然是寫人物自傳，還是要像寫故事一樣，說個屬於自己的「故事」。可以運用寫故事的特點，在自傳中加入情感、表現思想；或是像寫小說那樣，有高潮和轉折，發揮創造力和幽默感。 　　在遙遠的晉代，陶淵明就為我們示範了創意的自傳寫法，就算以現代的眼光來看，也不會過時。現在讓我們來欣賞古文，向陶淵明學寫作。

日本第164回芥川賞受賞作《本命，燃燒》 文學揉追星文化，衝擊深覺生活艱難的全世代

文／悅知出版編輯部 悅知文化將於2月24日推出芥川賞得獎小說《本命，燃燒》（推し、燃ゆ）繁體中文版，年僅22歲，日本文壇最受矚目新星——宇佐見鈴，以純文學結合「推」的次文化現象，叩問「生存價值」的議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。