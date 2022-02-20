讀古文，學現代寫作！讓陶淵明教你如何寫出「創意自傳」

文／高詩佳

創意小思路

「我的名字是×××，出生於……，父母是……」很多人寫自傳，都是照這樣的模式寫，雖然四平八穩，該寫的都有寫到，讀起來卻有點無趣，如果你想要在眾多的作品中脫穎而出，就要用點特別的方式。

這時「說故事」就派上用場了！雖然是寫人物自傳，還是要像寫故事一樣，說個屬於自己的「故事」。可以運用寫故事的特點，在自傳中加入情感、表現思想；或是像寫小說那樣，有高潮和轉折，發揮創造力和幽默感。

在遙遠的晉代，陶淵明就為我們示範了創意的自傳寫法，就算以現代的眼光來看，也不會過時。現在讓我們來欣賞古文，向陶淵明學寫作。

一、閱讀篇

閱讀素養 東晉│陶淵明〈五柳先生傳〉

先生不知何許人也①，亦不詳其姓字。宅邊有五柳樹，因以為號焉②。閑靜少言，不慕榮利。好讀書，不求甚解③；每有會意，便欣然忘食。性嗜酒④，家貧，不能常得。親舊知其如此⑤，或置酒而招之⑥。造飲輒盡，期在必醉；既醉而退，曾不吝情去留⑦。環堵蕭然⑧，不蔽風日，短褐穿結⑨，簞瓢屢空⑩，晏如也⑪。常著文章自娛，頗示己志。忘懷得失，以此自終。

贊曰⑫：「黔婁之妻有言⑬：『不戚戚於貧賤，不汲汲於富貴⑭。』其言茲若人之儔乎⑮？銜觴賦詩⑯，以樂其志，無懷氏之民歟？葛天氏之民歟⑰？」

此圖描繪文人偶像陶淵明，應即為明末可見「古名賢像」類型的作品。明唐寅採菊圖 軸 國立故宮博物院藏

大作家陶淵明

陶淵明（西元三六五年～四二七年），名潛，字元亮，自號五柳先生，私諡靖節先生。潯陽郡柴桑縣（今江西省廬山市）人。東晉、劉宋的文學家，一生不曾擔任過高官。他的詩歌情感真摯，平淡質樸，被稱為「田園詩人」，著名的作品有〈歸去來辭〉、〈桃花源記〉、〈五柳先生傳〉、〈歸園田居〉等詩文。

陶淵明最後一次做官，是在他四十一歲時，在朋友的勸說下出任彭澤縣令。有一次，郡裡派了高官來視察。有人告訴陶淵明，那是上面派來的人，應該穿戴整齊、恭恭敬敬的迎接。陶淵明嘆氣道：「我不想為了五斗薪俸，就低聲下氣的向這些人獻殷勤。」說完，就辭掉官職，永遠脫離了官場。

注釋

① 何許人：什麼地方的人，怎樣的人。

② 號：名稱，別名。焉：語氣助詞，放在句末。

③ 不求甚解：讀書著重理解，而不過度鑽研字句上的解釋。

④ 嗜：喜好。

⑤ 親舊：親戚朋友。舊：老朋友。

⑥ 置酒：設宴。

⑦ 曾不吝情去留：指五柳先生來了就喝酒，喝完了就走，不會惋惜的率真態度。曾不：竟不。吝情：惋惜。去留：離開。

⑧ 環堵蕭然：家中除了四面的土牆，別無他物。形容居室簡陋，十分貧窮。堵：牆壁。蕭然：空寂的樣子。

⑨ 短褐：貧賤者所穿，以粗布裁製的衣服。穿結：形容衣服破爛。

⑩ 簞瓢屢空：形容生活極為貧窮，缺乏食物。簞：音單，盛飯的圓形竹器。

⑪ 晏如：態度安然自若。

⑫ 贊：傳記結尾用來評論的文字。

⑬ 黔婁：戰國時期齊國有名的隱士，無意仕進，屢次辭去諸侯的聘請。後人多用來作為「貧士」的代稱。黔，音前。

⑭ 不戚戚於貧賤二句：不為貧賤而憂懼，也不會極力求取富貴。戚戚：憂懼。汲汲：極力求取的樣子。

⑮ 其言茲若人之儔乎：這話大概說的是五柳先生這一類的人吧！其言：推究他說的話。茲：這。若人：此人，指五柳先生。儔：輩，同類。

⑯ 銜觴賦詩：一邊喝酒，一邊作詩。銜：用嘴含物或叼物。觴：音商，酒杯。

⑰ 無懷氏、葛天氏：傳說中上古的帝王。據說那時人民生活安樂，恬淡自足，社會風氣淳厚。

從〈五柳先生傳〉學寫超有個性的自傳

〈五柳先生傳〉特別的地方，是作者跳脫出來，不用第一人稱「我」，而是用第三者的口吻寫自傳。先從介紹「五柳先生」的名號寫起，說他的姓名並不重要，姑且就以宅邊的五柳樹來稱呼。他這種不在乎名號的態度，跟東晉當時人們重視門第出身的態度完全不同，一開始就確立了主角的人生觀。

接著，介紹五柳先生的生活和個性，重點放在「不慕榮利」。因為不汲汲於名利，人才能靜得下來，不但是話少，心也比平常人寧靜許多。他「好讀書，不求甚解」，讀書不是為了追求功名利祿，而是為了精神的享受，所以「每有會意，便欣然忘食」，因為不為功利而讀，才能真正獲得求知的快樂。

再來描述五柳先生的飲酒嗜好。他愛喝酒，卻因為「家貧，不能常得」，這正是「不慕榮利」的代價，但是他寧可這樣，也不願意做違背本心的事，表現他正直的品德。親友招待他，他就很坦率的接受，真性情而不做作。儘管生活艱困，他還是能夠安貧樂道，平常寫文章只是為了抒發自我，非常瀟灑。

結尾用「不戚戚於貧賤，不汲汲於富貴」兩句話，作為五柳先生的品格與為人的注腳。我們讀了文章，對於他始終如一的人生態度也感到敬佩，同時了解到，一篇好的自傳，應該要能傳達人物的思想感情。

故事新編

他是五柳先生，他是什麼地方的人，叫什麼姓氏，都不重要。因為住宅旁邊有五棵柳樹，就用這當作名號了。他很安靜，話說得很少，從來不羨慕榮華富貴。他喜歡讀書，不在字句的解釋上鑽牛角尖，每當對書本的內容有所領悟，就會高興得忘了吃飯。愛喝酒是他的天性，然而家裡窮，常常沒有酒喝。親友知道這種情況，有時就擺了酒席邀請他。他一定喝到盡興，希望喝醉；醉了就回家，說走就走，毫不眷戀。簡陋的房子裡空蕩蕩的，擋不住風吹日曬，身上的粗布衣服綴滿了補丁，米缸和飲水的水瓢裡常是空的，他還是安然自得。他常常寫文章抒發自我，或許稍微透露出志趣。他從來不介意得失，就這樣子過完一生。

從前，隱士黔婁先生的妻子曾經說過：「不為貧賤而憂愁，不為富貴而勞碌。」大概說的就是五柳先生這類的人。他喝酒、作詩，為自己抱定的志向感到快樂，過著恬淡的生活，就像無懷氏或葛天氏時代的人那樣。

（圖／Unsplash）

二、寫作觀摩篇

先觀察，開始寫！

讀完了〈五柳先生傳〉，我們不禁讚嘆陶淵明寫作的創意，同時也佩服他的個性，只有對自己相當了解的人，才知道自己適合過怎樣的生活。

如果想要寫得像陶淵明那樣，在寫作前，我們就必須扮演偵探，對自己的個性、志趣、生活態度等等，做深入的調查和思考，這些內容都會成為寫作的材料，幫助你在文章中呈現出立體的「你」。現在就來思考幾個問題：

1. 你的人生觀是什麼？（答：珍惜現在，把握當下）

2. 請為自己取一個外號。（答：自號「去疾」）

3. 請分析自己的個性。（答：內向本質，外向表現）

4. 你對「讀書」有什麼想法？（答：理解比記誦重要）

5. 你的嗜好是什麼？喜歡從事什麼休閒活動？（答：聽音樂和運動）

需要注意的是，首先應該思考你的人生觀是什麼，這是文章的中心思想。然後與另外五個問題連結起來，文章就會呈現清楚的脈絡。

寫作GO！

〈我的自畫像〉

我自號「去疾」，從小身體就不好，大病、小病不斷，看到別人健康的樣子相當羨慕，就取了這個外號，希望能趕走疾病。我是內向的人，卻喜歡與人聊天，對生命總感到「惘惘的威脅」，所以分外的珍惜現在，把握當下，連帶也珍惜與每個人交流的機會。我愛讀書，但是不喜歡背誦記憶，覺得理解更重要；每當領悟到書中的道理，就很開心的想與人分享。平常空閒時，我喜歡聽音樂和運動，音樂的旋律能抒發我鬱悶的心情，而身體在運動後放鬆的狀態，使我緊繃的神經也跟著舒緩了。我充分運用感官感受這個世界，感覺自己的存在。

●本文摘選自小麥田／城邦文化 之《閱讀寫作神救援！從新古文觀止打造寫作實力的25堂課》。