療癒系作家泰先生寫下對人生的體悟與感動，陪讀者一起迎向風和日麗！

文／泰先生

即使被世界殘忍對待，也不要對自己殘忍。

或許是因為從事創作？還是因為金牛座的緣故？過去的自己，一直都是完美主義者。我總是在意能不能達成理想的結果，以致於過分執著，就像錄製新的音樂作品時，總是反覆聆聽當天的錄音檔，想要確保能夠完美呈現出腦海中的畫面。只是完美是不可能的，我總是能找到瑕疵，甚至為此微調幾十遍，雖然我的朋友們都說聽不出區別。也有幾次接到大學錄製畢業祝賀影片的邀約，怕自己表達得不夠完美而反覆重來，到最後都分不出來自己錄得怎麼樣了。

當成品與自己的想法有落差，就高興不起來，以前的我就是這麼嚴重的完美主義，我害怕，當一切偏離航道時，代表我的努力就沒有了意義。

前陣子有位朋友，說我的談吐與思考方式很有趣，因為她察覺到，如果問我的感受是不是跟她形容的一致，想深入了解我的想法時，我會先停頓一下，再告訴她「我不太確定」，而不願隨意給出一個草率的答案。她是對的，因為我總是想完美地表達自己，於是當言語不足以完全表達心中想法，卻又無法三言兩語就解釋清楚時，我就只能回答「我不太確定」。

如果她問我是不是覺得自己多愁善感，我就會想著，難道不是每個人都覺得自己多愁善感嗎？就算如此，每個人的多愁善感定義都不一樣，或許我認為自己是，但別人看來我可能根本算不上。腦中的千迴百轉難以言喻，為了不讓這位朋友覺得我是瘋子，最後只能以「我不太確定」五個字草草帶過。

（圖／Unsplash）

某方面來說，這樣的習慣也代表著精益求精，特別是在藝術表達上，多花時間琢磨能夠讓情緒的勾勒更細緻。只是，若苛求所有事都必須分毫不差，會帶給自己太多壓力。追求完美的性格，也使我成為了容易因為小失誤而一蹶不振的人。

曾經在一場公司會議上，因為講話不夠得體，而被經理臭罵了半個小時，那是我生平第一次在工作上犯下這麼大的錯誤。這讓我的心情瞬間掉到了谷底，感到非常絕望，我深深恐懼會因此斷送前途。幻想是人最大的心魔，當時我眼中的世界毫無色彩。當然，在時間的治癒與無數同事的安慰下，我還是回到了軌道上，像是什麼都沒有發生過一樣，只是每次看見那位經理都會喚醒心裡的疙瘩，當時的過錯永遠無法彌補。

在動筆寫書之前，就已經和出版社討論好要為這本書寫一首歌，讓讀者可以在讀書時有一首歌相伴。寫書是一段漫長的過程，我原先沒有打算太早開始寫這首歌，甚至也還沒想好要往哪個方向發揮。只是，或許就像我說的，創作是最能呈現人心的工具，我在某一天任憑靈感發揮時，便自然地誕生了這首歌，剛好吻合寫這本書的心境。那也是我遇到人生中一次絕望的隔天早晨，憔悴醒來後，看著窗外風和日麗的好天氣，彷彿昨天的惡夢從沒發生過，便寫下這樣的歌詞：

是遺憾的太重讓自己紅了眼睛 從前所失去的 會與你並行 不願再看你為難自己 一輩子的悲傷太可惜 難關只因有些事情要學習 誰的心事永遠只存在於心裡 記得窗外風和日麗 要專注把握剩下來的 好天氣 誰的執迷由始至終只有自己 一切都在慢慢的老去 日子不多更加要珍惜

我想，世界最殘酷的，不是讓人感到絕望的那些事，也不是感到絕望的那份心情，最殘酷的，是時間一直在流逝，等我們好不容易從對過去的執著中醒覺，一切當初在意的事，已經物是人非，錯失了抓緊重要事物的時機。

在我人生一次又一次的谷底，之所以能夠不斷往上爬，是因為我一直告訴自己，「絕望」也許是命運給予我們的第一次傷害，但若因此錯過往後那些同樣值得珍惜的人事物，這些我們親手造成的第二次傷害，才是最要不得的。一直以來我寫這些文章，或許像是以旁觀者的角度在安慰讀者，但其實，文章中的「你」，都是我自己，這些文章都是在與自己對話，安慰自己。

（圖／Unsplash）

最後，致或許正感到絕望的你，又或是未來要面對無可避免的絕望的你──

每個人的絕望都是如此的獨一無二，犯下的錯再也無法挽回，願你能戰勝恐懼與慾望，讓無法挽救的失去成為依靠，使自己再次看見窗外的風和日麗，即使被世界殘忍對待，也不要殘忍地對待自己。

文中金句 1.成熟的定義，不是今天的你把自己練習得多像別人，而是你找到了自己，並在這樣的方式下悠然自得。 2.別讓堅持成為自己不去成長的藉口，也無需在意其他人看待你退讓和放棄的目光，因為自己的人生就只有自己能負責，其他人並不能。 3.憎恨往往只是一個階段，當人慢慢能夠從「在乎」抽離，成為一個旁觀者後，憎恨便會化成體諒，一切又回到正軌。 4.我們在等的，是一個互相都有心為對方學習讓自己變得更好，也願意給出空間看著對方成長的人。 5.不如就正面迎接那些悲傷，坦誠的傷心欲絕一遍，心才會真正好起來。 6.心中想要的放下從來都不是用忘記來執行，而是另一種拾起。 7.成長就是一場逐漸認清現實的過程，關掉罩在眼前的幻想濾鏡之後，才能發現路途的終點不是自己要的。 8.當有了目標，心便不會再動搖。 9.願因你的溫柔而流出的眼淚，築起了一道階梯，引領你去最美好的地方。 10.成熟是，雖然想追究，但能夠不追究。 11.當人走得太快，靈魂會跟不上。

●本文摘選自悅知文化出版之《陪你一起風和日麗》。