快訊

藍委送「美花牌跳電雞排」諷失政失信 王美花面色鐵青

俄軍64公里車隊擠基輔外3天沒動靜！專家揭原因

療癒系作家泰先生寫下對人生的體悟與感動，陪讀者一起迎向風和日麗！

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《陪你一起風和日麗》 作者：泰先生 出版社：悅知文化 出版時間：2022年01月17日
書名：《陪你一起風和日麗》
作者：泰先生
出版社：悅知文化
出版時間：2022年01月17日

文／泰先生

即使被世界殘忍對待，也不要對自己殘忍。

或許是因為從事創作？還是因為金牛座的緣故？過去的自己，一直都是完美主義者。我總是在意能不能達成理想的結果，以致於過分執著，就像錄製新的音樂作品時，總是反覆聆聽當天的錄音檔，想要確保能夠完美呈現出腦海中的畫面。只是完美是不可能的，我總是能找到瑕疵，甚至為此微調幾十遍，雖然我的朋友們都說聽不出區別。也有幾次接到大學錄製畢業祝賀影片的邀約，怕自己表達得不夠完美而反覆重來，到最後都分不出來自己錄得怎麼樣了。

當成品與自己的想法有落差，就高興不起來，以前的我就是這麼嚴重的完美主義，我害怕，當一切偏離航道時，代表我的努力就沒有了意義。

前陣子有位朋友，說我的談吐與思考方式很有趣，因為她察覺到，如果問我的感受是不是跟她形容的一致，想深入了解我的想法時，我會先停頓一下，再告訴她「我不太確定」，而不願隨意給出一個草率的答案。她是對的，因為我總是想完美地表達自己，於是當言語不足以完全表達心中想法，卻又無法三言兩語就解釋清楚時，我就只能回答「我不太確定」。

如果她問我是不是覺得自己多愁善感，我就會想著，難道不是每個人都覺得自己多愁善感嗎？就算如此，每個人的多愁善感定義都不一樣，或許我認為自己是，但別人看來我可能根本算不上。腦中的千迴百轉難以言喻，為了不讓這位朋友覺得我是瘋子，最後只能以「我不太確定」五個字草草帶過。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

某方面來說，這樣的習慣也代表著精益求精，特別是在藝術表達上，多花時間琢磨能夠讓情緒的勾勒更細緻。只是，若苛求所有事都必須分毫不差，會帶給自己太多壓力。追求完美的性格，也使我成為了容易因為小失誤而一蹶不振的人。

曾經在一場公司會議上，因為講話不夠得體，而被經理臭罵了半個小時，那是我生平第一次在工作上犯下這麼大的錯誤。這讓我的心情瞬間掉到了谷底，感到非常絕望，我深深恐懼會因此斷送前途。幻想是人最大的心魔，當時我眼中的世界毫無色彩。當然，在時間的治癒與無數同事的安慰下，我還是回到了軌道上，像是什麼都沒有發生過一樣，只是每次看見那位經理都會喚醒心裡的疙瘩，當時的過錯永遠無法彌補。

在動筆寫書之前，就已經和出版社討論好要為這本書寫一首歌，讓讀者可以在讀書時有一首歌相伴。寫書是一段漫長的過程，我原先沒有打算太早開始寫這首歌，甚至也還沒想好要往哪個方向發揮。只是，或許就像我說的，創作是最能呈現人心的工具，我在某一天任憑靈感發揮時，便自然地誕生了這首歌，剛好吻合寫這本書的心境。那也是我遇到人生中一次絕望的隔天早晨，憔悴醒來後，看著窗外風和日麗的好天氣，彷彿昨天的惡夢從沒發生過，便寫下這樣的歌詞：

是遺憾的太重讓自己紅了眼睛

從前所失去的

會與你並行


不願再看你為難自己

一輩子的悲傷太可惜

難關只因有些事情要學習

誰的心事永遠只存在於心裡

記得窗外風和日麗

要專注把握剩下來的

好天氣


誰的執迷由始至終只有自己

一切都在慢慢的老去

日子不多更加要珍惜

我想，世界最殘酷的，不是讓人感到絕望的那些事，也不是感到絕望的那份心情，最殘酷的，是時間一直在流逝，等我們好不容易從對過去的執著中醒覺，一切當初在意的事，已經物是人非，錯失了抓緊重要事物的時機。

在我人生一次又一次的谷底，之所以能夠不斷往上爬，是因為我一直告訴自己，「絕望」也許是命運給予我們的第一次傷害，但若因此錯過往後那些同樣值得珍惜的人事物，這些我們親手造成的第二次傷害，才是最要不得的。一直以來我寫這些文章，或許像是以旁觀者的角度在安慰讀者，但其實，文章中的「你」，都是我自己，這些文章都是在與自己對話，安慰自己。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

最後，致或許正感到絕望的你，又或是未來要面對無可避免的絕望的你──

每個人的絕望都是如此的獨一無二，犯下的錯再也無法挽回，願你能戰勝恐懼與慾望，讓無法挽救的失去成為依靠，使自己再次看見窗外的風和日麗，即使被世界殘忍對待，也不要殘忍地對待自己。

文中金句

1.成熟的定義，不是今天的你把自己練習得多像別人，而是你找到了自己，並在這樣的方式下悠然自得。

2.別讓堅持成為自己不去成長的藉口，也無需在意其他人看待你退讓和放棄的目光，因為自己的人生就只有自己能負責，其他人並不能。

3.憎恨往往只是一個階段，當人慢慢能夠從「在乎」抽離，成為一個旁觀者後，憎恨便會化成體諒，一切又回到正軌。

4.我們在等的，是一個互相都有心為對方學習讓自己變得更好，也願意給出空間看著對方成長的人。

5.不如就正面迎接那些悲傷，坦誠的傷心欲絕一遍，心才會真正好起來。

6.心中想要的放下從來都不是用忘記來執行，而是另一種拾起。

7.成長就是一場逐漸認清現實的過程，關掉罩在眼前的幻想濾鏡之後，才能發現路途的終點不是自己要的。

8.當有了目標，心便不會再動搖。

9.願因你的溫柔而流出的眼淚，築起了一道階梯，引領你去最美好的地方。

10.成熟是，雖然想追究，但能夠不追究。

11.當人走得太快，靈魂會跟不上。

●本文摘選自悅知文化出版之《陪你一起風和日麗》。


悅知文化 閱讀風向球

相關新聞

與致命病毒的競賽！《疫苗先鋒》平凡人做的不平凡事

一場與致命病毒的競賽，搶救全人類生命的至高任務。 全球涵蓋國家數最多注射超過26億劑，全台灣接種超過1500萬劑，AZ疫苗研發最大功臣，二位牛津女科學家挺身而出。 2020新年，由不明病毒引起的肺炎案例出現在中國，短短不到三個月，病毒襲捲世界，感染了超過十萬的人，3月11日，世界衛生組織定調為新冠病毒疫情進入「全球大流行」。 許多人不理解疫苗的運作方式，質疑在極短時間內研發出來的疫苗不安全，甚至誤解整個團隊的美意，認為便宜是偷工減料。 面對這些不實的論述，吉爾伯特和格林挺身寫書。一方面是回應好奇大眾的提問，另一方面也是希望讀者在瞭解疫苗運作原理之後，能免除因無知而產生的恐懼，勇於接種疫苗，讓我們向根除疫病更邁進一步。

運動心理學大師如何以「一句話」，讓將輸球隊逆轉勝？

1.就在面對全國第一的球隊前兩天，足球教練詹姆斯打電話向運動心理學大師比爾．貝斯維克訴說球隊近況有多麼糟糕，比爾只默默回他：「我不喜歡你的故事，請改寫一下，一小時後再打來。」 2.一小時候詹姆斯告訴比爾：「我將在有滿場的支持觀眾前面對這項挑戰，這是證明自己的絕佳機會！」兩天後，他果然贏球了。 3.當負面情緒來襲時，我們可以試著跟旁人分享，分享多了，煩惱就少了；也要試著讓自己精神上暫停，轉換心境，畢竟，「危機就是轉機」。

中國勢在必得的珍珠！《珍珠鏈戰略》習近平南洋的戰略與布局

習近平的「讓中國再次偉大」（Make China Great Again）。這表示要讓中國回到西方殖民強權出現前，它在亞洲曾有過的主導地位。重新控制「大中國」領土，不只是香港、澳門自治區，還有台灣；重建歷史上沿著邊界伸入鄰國的影響力，讓這些國家向中國表現出對大國應有的尊敬與順服；並且贏得世界其他強權的敬重。

「發影片的是他，我只是轉傳！」網路常見的觸法問題

「影片是同學發給我的，不是我偷拍的，我只是轉傳，責任不在我！」毓丞在警局主張。 網路上，經常有人分享特別的訊息或限制級影片，像毓丞轉傳的捷運偷拍影片，被害人應該是在完全不知情的狀態下被偷拍，並沒有意願與他人分享裙底風光。這樣偷拍的行為，已經侵犯到他人的隱私權，觸犯了妨害秘密罪。

探索酒釀裡的文化《酒娘心：從眷村幸福酒釀開始》

記得爸媽剛開始販售酒釀時，有一次我遇到一位好久不見的同學，她是個子非常嬌小可愛的山東妞兒。 她問我：「好久不見了，都在忙些什麼呢？」 我告訴她：「我在家幫父母親做酒釀。」 她好奇地問我：「什麼是酒釀？」我瞪大了眼睛反問她：「妳不知道什麼是酒釀？」 她很乾脆地說：「是啊！」 我還記得自己當時義正辭嚴地數落她：「外省人不知道什麼是酒釀，算什麼外省人？」而她無辜望著我的樣子，至今印象都還很深刻。

焦慮不是病，只是提醒你需要有所「改變」

焦慮是正常的，但我們不應該忽視心理上的痛苦。你之所以感到焦慮，經常是身體和大腦試著要告訴你，你的環境出了問題，而你或你周圍的成年人需要有所改變。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。