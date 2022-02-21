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人氣IG創作者泰先生首作《陪你一起風和日麗》以真摯情感、青澀文字，接住你的墜落 ！

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《陪你一起風和日麗》 作者：泰先生（崔聖哲） 出版社：悅知文化 出版時間：2022年01月17日
書名：《陪你一起風和日麗》
作者：泰先生（崔聖哲）
出版社：悅知文化
出版時間：2022年01月17日

文／泰先生（崔聖哲）

即使沒有那一支口紅，還是可以好好生活。

一位朋友跟我抱怨自己最愛的口紅色號停產了，而手上的那一支口紅已經快要用完，實在令人焦慮難耐。我突然意識到一件事，原來，愛情跟口紅有點像呢。

有些人不愛用口紅，有些人沒有注意自己其實需要口紅，有些人出門最少也需要擦一點口紅，有些人只用同一款口紅，有些人因為喜歡嘗鮮而經常更換口紅，大多數人在意口紅擦上嘴的顏色，也有些人也在意口紅的造型外觀所帶出來的質感。

有一些口紅格外暢銷，但有一些卻是小眾喜愛的個性顏色；有一些口紅是我們喜歡的卻擦起來不適合，有一些口紅適合我們卻又沒有太大感覺。有時候拼了命尋找，也找不到喜歡的，可有時候沒有刻意搜尋，卻突然遇到最對味。每個人的喜好和需求各不一樣，使我們印象深刻的但可能其他人不一定懂。於是，對於一支口紅的停產，有人覺得就此止步，有人則覺得依依不捨。

當自己心儀的口紅停產了，難免會感到失落、可惜，然後在未來的日子裡心心念念，即使往後出現了幾支擦了顯色不錯的口紅，也永遠無法取代當初那支停產了的口紅帶來的悸動。你說是之後出產的口紅都不怎麼漂亮，但我說是你眷戀在過去不懂得往前，於是深陷回憶不想再試，也讓你看不清楚未來出現的那一支其實更好。殘酷的是，我們永遠無法拿停產的口紅作比較，說不定那其實不適合現在的你了，甚至是配不上擁有更好品味的你，但都已經無從考究，畢竟它早已消失在耗盡的那一刻。

寫到這裡，大概會有很多人跟我現在的心情一樣，不過是區區一支口紅而已，沒必要講得那麼嚴重吧，畢竟口紅只佔據了我們人生中很小的一個部分，即使失去了最心愛的口紅，生活也依舊可以過得很精彩。

那麼，愛情何嘗不是只佔據我們人生中很小的一個部分呢？若是在還沒遇到愛情之前，生活也依舊可以過得很精彩，不是嗎？

我們應該要知道自己要用什麼樣的心態去看待口紅，或許，我們便會知道該用何種的心態來看待愛情。

此外，泰先生也為此書精選歌單，並創作專屬單曲〈看風和日麗〉，讓每個碎裂的靈魂，在閱讀時能有音樂旋律相伴。

單曲〈看風和日麗〉試聽：

●本文摘選自悅知文化出版之《陪你一起風和日麗》。


閱讀風向球 悅知文化 書摘

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