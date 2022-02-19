對生活保持好奇心，不要怪罪無聊乏味的日常

四十歲後的妳，要懂得「盡責的人生」與「美好的人生」是不同的！ 鄭教暎身為心理諮商師、人母與人妻，她要用親身經歷與他人故事，告訴每一位跨入四十歲的女人：人生下半場，請掙脫熟悉的陷阱，拿出勇氣探索令自己心動的事物！（編按）

文／鄭教暎（정교영）

生活日復一日，我們用什麼樣的態度來面對今天？多數人並不歡迎一天的開始，每天早上全身有如千斤重，滿腦子都在與想多睡一會兒的念頭搏鬥。我們很難期待自己像電視或書中的主角那樣，晚上睡個好覺，隔天神清氣爽、活力充沛地起床。儘管聽過「晨間人」、「清晨的奇蹟時光」等無數傳講早起好處的名詞，但似乎都與自己八竿子打不著。

一早抗拒各種誘惑，好不容易從睡夢中醒來，隨即必須忙著打點丈夫和小孩，真正的戰爭此時才要開始。每天都像這樣手忙腳亂地展開，不知不覺這種模式成了一種習慣，直到送家人出門，將家裡收拾一遍後，悠悠忽忽地時間也過了大半天。接著到外頭參加聚會，或是買個菜，轉眼間就到了孩子們回家的時間，又必須著手準備晚餐。吃過飯、清洗碗盤後，檢視一下孩子們的功課，再看個電視劇，一天就這麼過了，接下來又得為了隔天而趕緊上床睡覺。

彷彿被時間追趕般四處奔走，回首時卻空虛地發現，自己什麼也沒留下，不由得悲從中來。我們如何對待今天、對待此時此刻，將決定我們剩餘的人生。

我們可能會怠惰地認為「今天不行的話，明天再開始不就得了？」不，今天是我剩餘人生的第一天，也可能是我人生的最後一天。對今天的妳來說，寫在第二人生首頁的一句話會是什麼呢 ？

（圖／Unsplash）

四十歲的我們，假如內心不夠堅韌，一心埋怨過去的缺憾或留戀過去，就可能重蹈覆轍；或是望著眼前卻無法帶著智慧前行，對未來感到茫然甚至心生恐懼，而戰戰兢兢地抓著不透明的未來。對於人生剛好走完半場的四十歲而言，「專注、充實當下」是撰寫人生第二篇章時須銘記在心的命題。不要只是漫不經心地把它當成老生常談，而是要好好檢視自己面對每一天的態度。

過去有人問我「妳過得怎麼樣？」我常常沒誠意地回答：「喔，老樣子啊，每天都差不多，沒什麼特別的，你呢？」這顯現出我看待生活的態度，是把人生視為微不足道的事，講這種使自己的人生淪為無用之物的話，是很愚昧的習慣。假如當時的我說：「今天在後山邂逅盛開的野花，過了充滿悸動的一天！」那會怎麼樣呢？在生活中創造「特別」，僅僅取決於我們自己的心態。

假如覺得每天寫日記很困難，那麼把能夠回憶起今天的照片留在部落格、社群媒體或手機日記也是不錯的方法。我並不怎麼喜歡拍照，如果有人問我原因，我總是找藉口說：「與其把時間花在拍照，更想將那一刻，如實地盛裝在雙眼與心靈。」特別是隨著孩子長大，拍照的機會變得更少，不知從何時開始，我的人生與成長記錄也跟著中斷。被追趕般的生活，就這麼一天度過一天，疲憊不堪的人生背景已將我徹底掩埋。

（圖／Unsplash）

這樣的我，之所以開始用照片留下生活記錄，並不是出自偶然，而是因為三不五時就有先生與女兒記得、我卻想不起來的情況。好比說，不只是一同前往的旅行地點或美食餐廳會忘記，就連一些瑣碎的經驗也不復記憶，直到最後家人開玩笑地說：「妳該不會這麼快就得失智症了吧？」才一語驚醒夢中人。拍照記錄不只是為了珍藏特別的瞬間，而是當細微的生活日常也被記錄下來時，那一刻就會化為特別的時光，在記憶中歷久不衰。因此，我才會更有意識地去捕捉「今日最棒的一刻」，留下簡短的記錄。

女兒原本就對色彩很有概念，加上從小就喜歡繪畫，把玩化妝品成了她最近的嗜好，平時只要有了錢與時間，就會跑去美妝店報到。如果我數落她為何又買了與家裡唇彩同色的商品，她就會把新舊商品同時塗在手背上給我看，並反駁道：「媽媽，這兩個一樣嗎？世界上沒有一模一樣的顏色。」

（圖／Unsplash）

做菜也是相同的道理。就算同一人拿相同的食材做同一道菜，味道也不盡相同。人生，不也是如此嗎？如同世上沒有相同的顏色、相同的料理，自然地，這世上也沒有相同的人、沒有與昨日相同的我。發現其中的細微差異是關鍵，也就是說，我們要將今日設計得與昨日有百分之一的不同。雖然需要有實現人生目標與夢想的宏大設計圖，但更重要的是，擁有一張幫助今天過得充實且特別的小小設計圖。

為了度過有別於之前的一天，保持好奇心很重要，就像小孩子對周遭的人事物感到好奇，大開眼界之餘還會想試圖學習那樣。孩子們對昨日與明日並不感興趣，他們眼中只有此刻所在的地方——「現在」，他們沒有「我要好好做」、「我要達成什麼成果才行」的意圖，只是毫無畏懼、義無反顧地沉浸在這一刻罷了。把每一瞬間當成是驚奇的連續，自然而然就不會過著與昨日相同的今日了。

●本文摘自大好書屋出版之《女人四十，該捨棄與該開始的：擁抱妳的隨心所欲，今天也要問候自己過得好不好》。