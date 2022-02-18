快訊

余苑綺恐剩2個月壽命！李亞萍暴哭：全家人都被擊垮

小心得罪日本人！溝通是職場最重要的軟實力，用對辭彙提升自己的專業度！

聯合新聞網 / 日月文化
（圖／Shutterstock）
（圖／Shutterstock）

文／齋藤孝

現今社會人士的用字遣詞有很大的問題。許多人說話方式像小孩一樣，沒有社會人士應有的樣子，並因此而吃虧。從出社會找工作開始，語言對一個人的重要性就會變得越來越大。

如果一個人在找工作時的用字遣詞太像沒經驗的學生或幼稚小兒，在求職市場就容易落於劣勢。企業可能會對此人出社會後的發展不太放心，或認為公司沒有餘裕負擔教育此人的重責大任。

（圖／Shutterstock）
（圖／Shutterstock）

另外，電子郵件往來也逐漸變成現代人的工作核心。電子郵件所使用的用字遣詞正是混雜了書面用語及口頭用語的新式文體。它不完全是正式的書面用語，會參雜一些較為自在放鬆的口頭表達方式。

因此過去日語中口頭用語及書面用語的交集範圍，正因為電子郵件的普及化而不斷地在擴大。文章的基礎應該是書面用語。不過現今人們在社群媒體上發文時也傾向直接使用口頭用語，我認為像書面用語這種「大人般得體的用字遣詞方式」正在慢慢消失。而我們應該練習如何選擇得體的用詞。

提升語彙力，習得「換句話說的能力」

現代人需要增加自己所知的詞彙，也就是提升語彙力。

日語中的詞彙相當豐富。

因此我們不能只學會一種表達方式，而必須習得「換句話說的能力」。所謂的語彙力就是指知道一件事可以這樣表達，也可以那樣說。或能夠感覺到 B 說法在語感上比 A 說法更能表現自己想傳達的意境，依照細微語感差異選用不同詞彙。

（圖／Shutterstock）
（圖／Shutterstock）

缺乏語彙力的人，能使用的詞彙有限，或只會用較幼稚的詞彙。如此一來遇到需要在正式場合如婚禮、葬禮進行社交問候，或需要在眾人面前發表、主導會議時，就有可能落入窘境。本書的主要目的就是讓讀者學會如何運用許多不同禮貌得體的語句。

常用句相當實用。只要記住一句常用句，你就能夠游刃有餘地應對各式不同場合。例如如果學會「このたびは誠にご愁傷さまでございます（請節哀順變）」的話，遇到喪禮就不用擔心該說什麼了。學會如何自由運用這些實用的常用句，碰到特定場合只要說出相應的話就能應答得體，也就等同習得了大人般成熟的用字遣詞。

巧妙運用漢語及和語造出具「語彙力」的慣用句

我們在換句話說的時候，可以盡量在句子中加入聽起來穩重成熟的日語語彙。如果除了單純的換句話說外，還能選用讓對方感受到你的「語彙力」的句子，就能讓印象更加分。

提升語彙力有兩個主要的方向。

書名：《職場日語語彙力：學會「日式思維」換句話說，溝通無往不利》作者：齋藤孝出版社：日月文化／EZ叢書館 出版時間：2022年2月9日
書名：《職場日語語彙力：學會「日式思維」換句話說，溝通無往不利》
作者：齋藤孝
出版社：日月文化／EZ叢書館
出版時間：2022年2月9日

第一是學習漢語。漢語指從中國傳入的語言，在日語中其實佔了相當大的比重。所以一直到夏目漱石的年代左右，針對男性的教育幾乎都是以熟習漢語為主要核心，學生會以朗誦的方式學習漢文。也因此當時認為熟讀漢籍即等同受過良好教育。

漢語相對能以言簡意賅的方式傳遞想法。可說是相當精煉的語言。漢語的優點即是能精簡語句，因此報章雜誌經常使用漢語。它很適合用在需要在有限篇幅中塞入大量訊息的狀況。

另一個方向即是和語。和語指的是在漢語傳入日本前即已存在的日語。由於和語中有許多柔和溫婉的詞彙，因此經常會被用在社交問候等場合。另外和語的優點是它能緩和氣氛及人際關係。適合以平假名書寫的即是和語。

●本文摘自EZ叢書館日月文化出版之《職場日語語彙力：學會「日式思維」換句話說，溝通無往不利》。


語言 社交 日月文化 EZ叢書館 閱讀風向球

延伸閱讀

瞄準日本客 基市府網紅黃小玫創「24小時基隆」宣導片

日本撤出駐烏克蘭大使館人員 2度籲國民速離境

1萬箱冷凍釋迦輸日遭疑大內宣 農委會、業者說話了

烏克蘭危機恐急速升溫 外務省籲日本人儘速離境

相關新聞

《找出生活中的灰犀牛》風險態度決定家庭動態

彼得‧杜拉克：「風險來自於你自己不知道你在做什麼。」 米歇爾．渥克（Michele Wucker）繼暢銷著作《灰犀牛》後最新力作。她提供別具慧眼的新框架，為生活在高風險社會下的讀者提出睿智觀察與衷心建言，提醒我們：比起無法預測的「黑天鵝」（black swan），你更該正視生活中無處不在、隨時可能衝撞上身的「灰犀牛」。 培養洞察「風險指紋」的敏銳能力，為個人生涯、投資理財、企業經營、組織領導，做出勇敢、堅定又明智的抉擇！

時代雜誌年度百大好書《幽靈社團》 暗黑謎團、凶案、階級鬥爭，顛覆想像的魔幻小說

歡迎來到充滿謎團、怪物，以及黑暗魔法的世界！Netflix強檔影集「太陽召喚」原著小說作者莉・巴度格，獻上全新奇幻力作《幽靈社團》！ 書中女主角亞麗絲・史坦，生長於洛杉磯的貧困地區，不但從未見過父親

真正的愛需要努力？女人迷創辦人張瑋軒談如何經營關係

我很是得意又心花怒放地轉頭問先生：「你看我們怎麼這麼甜蜜？」「因為我們都很努力吧！」他說。 什麼？怎麼會是這種答案！

日本最庶民飲食文化，也是最懷念的昭和滋味──《町中華》

町中華是那種在任一街區都存在一、兩間的大眾中華料理店，沒人在意這類餐廳到底該怎麼叫，長久以來都被隨意冠以拉麵店、中華店、定食店等稱呼。

我們可能同時是小孩也是父母？認識基礎心理學中的三種「自我狀態」

997年出版的暢銷心理學經典《蛤蟆先生去看心理師》中，心理學家羅伯．狄保德將心理諮商過程運用在動物角色們身上，故事以好讀易懂的方式巧妙結合心理學基礎知識，去年簡體中文版在一年內就狂銷200萬本、打動千萬名讀者！ 　本文透過主角蛤蟆先生和治療師蒼鷺的對話，帶領讀者了解什麼是心理學中人格結構的三種狀態，而這三種狀態又如何影響我們應對外界的方式？

學泰勒絲這樣寵粉！不再求粉絲分享，他們也會自己想要分享

親眼見證了和歌迷建立起更強韌的關係為泰勒絲的品牌帶來多大的益處後，在我心裡埋下了一顆種子。我學到，如果粉絲感受到連結感，就會願意和每一個認識的人分享內容、訊息和產品。一旦我理解了這股力量，它便成為我整套作法中很重要的一環。我了悟到，你不需要為了觸及廣大群眾而花大把銀子做行銷活動，你需要的只是讓別人為你分享訊息。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。