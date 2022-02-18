小心得罪日本人！溝通是職場最重要的軟實力，用對辭彙提升自己的專業度！

文／齋藤孝

現今社會人士的用字遣詞有很大的問題。許多人說話方式像小孩一樣，沒有社會人士應有的樣子，並因此而吃虧。從出社會找工作開始，語言對一個人的重要性就會變得越來越大。

如果一個人在找工作時的用字遣詞太像沒經驗的學生或幼稚小兒，在求職市場就容易落於劣勢。企業可能會對此人出社會後的發展不太放心，或認為公司沒有餘裕負擔教育此人的重責大任。

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另外，電子郵件往來也逐漸變成現代人的工作核心。電子郵件所使用的用字遣詞正是混雜了書面用語及口頭用語的新式文體。它不完全是正式的書面用語，會參雜一些較為自在放鬆的口頭表達方式。

因此過去日語中口頭用語及書面用語的交集範圍，正因為電子郵件的普及化而不斷地在擴大。文章的基礎應該是書面用語。不過現今人們在社群媒體上發文時也傾向直接使用口頭用語，我認為像書面用語這種「大人般得體的用字遣詞方式」正在慢慢消失。而我們應該練習如何選擇得體的用詞。

提升語彙力，習得「換句話說的能力」

現代人需要增加自己所知的詞彙，也就是提升語彙力。

日語中的詞彙相當豐富。

因此我們不能只學會一種表達方式，而必須習得「換句話說的能力」。所謂的語彙力就是指知道一件事可以這樣表達，也可以那樣說。或能夠感覺到 B 說法在語感上比 A 說法更能表現自己想傳達的意境，依照細微語感差異選用不同詞彙。

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缺乏語彙力的人，能使用的詞彙有限，或只會用較幼稚的詞彙。如此一來遇到需要在正式場合如婚禮、葬禮進行社交問候，或需要在眾人面前發表、主導會議時，就有可能落入窘境。本書的主要目的就是讓讀者學會如何運用許多不同禮貌得體的語句。

常用句相當實用。只要記住一句常用句，你就能夠游刃有餘地應對各式不同場合。例如如果學會「このたびは誠にご愁傷さまでございます（請節哀順變）」的話，遇到喪禮就不用擔心該說什麼了。學會如何自由運用這些實用的常用句，碰到特定場合只要說出相應的話就能應答得體，也就等同習得了大人般成熟的用字遣詞。

巧妙運用漢語及和語造出具「語彙力」的慣用句

我們在換句話說的時候，可以盡量在句子中加入聽起來穩重成熟的日語語彙。如果除了單純的換句話說外，還能選用讓對方感受到你的「語彙力」的句子，就能讓印象更加分。

提升語彙力有兩個主要的方向。

書名：《職場日語語彙力：學會「日式思維」換句話說，溝通無往不利》作者：齋藤孝出版社：日月文化／EZ叢書館 出版時間：2022年2月9日

第一是學習漢語。漢語指從中國傳入的語言，在日語中其實佔了相當大的比重。所以一直到夏目漱石的年代左右，針對男性的教育幾乎都是以熟習漢語為主要核心，學生會以朗誦的方式學習漢文。也因此當時認為熟讀漢籍即等同受過良好教育。

漢語相對能以言簡意賅的方式傳遞想法。可說是相當精煉的語言。漢語的優點即是能精簡語句，因此報章雜誌經常使用漢語。它很適合用在需要在有限篇幅中塞入大量訊息的狀況。

另一個方向即是和語。和語指的是在漢語傳入日本前即已存在的日語。由於和語中有許多柔和溫婉的詞彙，因此經常會被用在社交問候等場合。另外和語的優點是它能緩和氣氛及人際關係。適合以平假名書寫的即是和語。

●本文摘自EZ叢書館／日月文化出版之《職場日語語彙力：學會「日式思維」換句話說，溝通無往不利》。