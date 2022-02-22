澳洲鸚鵡踉蹌酒醉，是因為不小心喝到尤加利樹上的這個

EUCALYPTUS尤加利樹

桉樹屬 Eucalyptus spp.

桃金孃科 Myrtaceae

EUCALYPTUS尤加利樹，桉樹屬Eucalyptus spp.，桃金孃科Myrtaceae。（圖／取自臺灣商務印書館出版之《醉人植物博覽會》書中）

1868年，羅馬附近的三泉修道院（Tre Fontane Abbey）幾乎荒廢。土壤貧瘠，附近的聚落無人居住，更糟的是，瘧疾肆虐到令人無法忍受的程度。當時的人依然相信瘧疾不是蚊子帶著寄生蟲造成的，而是空間中有某種東西，「malaria」這個字在拉丁文就是「壞空氣」的意思。修士想到一個特別的解決辦法：在修道院周圍種植尤加利樹。這種生長快速的澳洲樹木帶著藥味，想必會消毒空氣，讓修道院不再有瘧疾流行，並且改善土壤，讓修士有某種可以賺取收入的作物。他們甚至用葉子做茶，相信能阻擋瘧疾。

美國醫學會（American Medical Association）在1894年一篇名為〈桉樹風光不再〉（"The Passing of the Eucalyptus"）的期刊文章裡，斥之為無稽之談。文章指出，自從有人栽種這種樹木，瘧疾就開始發生，揶揄尤加利樹「傳聞中的醫療價值」。不過，修士並非完全不對────2011年，檸檬桉（Eucalyptus citriodora）的萃取物，也就是所謂的檸檬尤加利精油，成為美國疾病控制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）推薦的防蚊劑。

修士被迫安於數以千計毫無用處的尤加利樹。他們是好農夫，因此想辦法把他們的農作物裝進酒瓶裡。今日參觀修道院的人，可以買一瓶甜甜的三泉尤加利利口酒（Eucalittino delle Tre Fontane），這種利口酒是用尤加利樹樹葉浸泡製成。他們也提供帶苦味的尤加利苦甜利口酒（Estratto di Eucaliptus），製造時沒添加糖，適合在寒冷的冬夜飲用。

或許有人覺得尤加利樹的風味比較適合咳嗽糖漿，不適合利口酒，不過薄荷腦（menthol）或樟腦（camphor）的香氣有助於放大松樹或杜松的木質香氣。尤加利樹也用於苦精、苦艾酒和琴酒。菲奈特布蘭卡（Fernet Branca）之所以有名，就是因為強烈的尤加利樹香氣。

尤加利樹在原生的澳洲長久以來都被視為有毒。加檸桉（Cider gum eucalyptus, E. gunnii）這種樹會分泌一種甜而黏稠的樹汁，在流下樹幹時，已經經歷了天然的發酵。一棵樹每天可以生產四加侖的樹汁，讓原住民善加利用。1847年，英國植物學家約翰．林德利（John Lindley）寫道，樹汁「供給塔斯曼尼亞（Tasmannia）的居民大量清涼、提神、有輕瀉效果的液體，會發酵而擁有啤酒的特性。」今日的坦伯林山酒廠（Tamborine Mountain Distiller）生產的尤加利葉伏特加（Eucalyptus Gum Leaf Vodka）和澳洲的藥草利口酒（Herbal Liqueur）都是用這種葉子調味。

調酒師開始實驗用尤加利糖漿和浸泡酒，不過要注意，只有生長在美國西部所謂的藍桉（blue gum, E. globulus）才被FDA 核准為安全的食物添加劑，而且只准許使用葉片，而不是萃取的精油。

喝醉的吸蜜鸚鵡

每一年，澳洲鳥類學家都會接到一些詢問電話，解釋當地東南部麝香吸蜜鸚鵡族群的古怪行為。這些顏色鮮豔的鸚鵡有時飛不了，在地上踉蹌走動，舉動幾乎像喝醉的粗人。牠們隔天甚至看起來像宿醉似的。這種情況發生在牠們平常的食物來源，也就是尤加利的花蜜在樹上發酵的時候。這似乎是野生動物因為了天然發酵的酒精而喝醉的真實事件。不幸的是，這些吸蜜鸚鵡喝醉時容易被掠食者獵捕，也容易受傷，因此鳥類救援組織時常收留喝醉的吸蜜鸚鵡，幫助牠們清醒過來。

MASTIC乳香黃連木

乳香黃連木 Pistacia lentiscus

漆樹科 Anacardiaceae

乳香黃連木是開心果的遠親，原產於地中海地區，樹脂自古就有許多用途。樹皮被劃開時，會汩汩流出乳香黃連木樹脂，乾燥後形成黃色的物質，嚼食時會軟化成類似口香糖的東西。可以當作漆料，至今還有畫家把乳香黃連木運用在他們的畫布上。乳香黃連木也有黏合的功能，用於可分解的縫線、繃帶和局部藥膏。樹脂似乎能抑制蛀牙，所以也用於一些牙膏產品。乳香黃連木的味道是明顯的藥味（想像一下松樹、月桂和丁香的混合體），但也是希臘烈酒的風味。乳香酒（Mastika）是一種高酒精濃度的大茴香味烈酒，通常以白蘭地為基底，作為餐後酒飲用。

乳香黃連木是樹型矮小的灌木，香氣濃郁，有著細小的紅色果實，成熟之後變黑。希臘的基歐斯島（Chios）以生產乳香黃連木樹脂聞名，歐盟視基歐斯島生產的乳香黃連木為原產地名稱保護制度下的產物，類似香檳或卡瓦多斯（calvados）的情形。

MASTIC 乳香黃連木，乳香黃連木Pistacia lentiscus，漆樹科，Anacardiaceae。（圖／取自臺灣商務印書館出版之《醉人植物博覽會》書中）

●本文摘自 臺灣商務印書館 出版之《醉人植物博覽會：香蕉、椰棗、蘆薈、番紅花……如何成為製酒原料，釀造啜飲歷史（暢銷回歸版）》。