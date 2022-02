澳洲鸚鵡踉蹌酒醉，是因為不小心喝到尤加利樹上的這個

EUCALYPTUS尤加利樹

桉樹屬 Eucalyptus spp.

桃金孃科 Myrtaceae

1868年,羅馬附近的三泉修道院(Tre Fontane Abbey)幾乎荒廢。土壤貧瘠,附近的聚落無人居住,更糟的是,瘧疾肆虐到令人無法忍受的程度。當時的人依然相信瘧疾不是蚊子帶著寄生蟲造成的,而是空間中有某種東西,「malaria」這個字在拉丁文就是「壞空氣」的意思。修士想到一個特別的解決辦法:在修道院周圍種植尤加利樹。這種生長快速的澳洲樹木帶著藥味,想必會消毒空氣,讓修道院不再有瘧疾流行,並且改善土壤,讓修士有某種可以賺取收入的作物。他們甚至用葉子做茶,相信能阻擋瘧疾。

美國醫學會(American Medical Association)在1894年一篇名為〈桉樹風光不再〉("The Passing of the Eucalyptus")的期刊文章裡,斥之為無稽之談。文章指出,自從有人栽種這種樹木,瘧疾就開始發生,揶揄尤加利樹「傳聞中的醫療價值」。不過,修士並非完全不對────2011年,檸檬桉(Eucalyptus citriodora)的萃取物,也就是所謂的檸檬尤加利精油,成為美國疾病控制與預防中心(Centers for Disease Control and Prevention)推薦的防蚊劑。

修士被迫安於數以千計毫無用處的尤加利樹。他們是好農夫,因此想辦法把他們的農作物裝進酒瓶裡。今日參觀修道院的人,可以買一瓶甜甜的三泉尤加利利口酒(Eucalittino delle Tre Fontane),這種利口酒是用尤加利樹樹葉浸泡製成。他們也提供帶苦味的尤加利苦甜利口酒(Estratto di Eucaliptus),製造時沒添加糖,適合在寒冷的冬夜飲用。

或許有人覺得尤加利樹的風味比較適合咳嗽糖漿,不適合利口酒,不過薄荷腦(menthol)或樟腦(camphor)的香氣有助於放大松樹或杜松的木質香氣。尤加利樹也用於苦精、苦艾酒和琴酒。菲奈特布蘭卡(Fernet Branca)之所以有名,就是因為強烈的尤加利樹香氣。

尤加利樹在原生的澳洲長久以來都被視為有毒。加檸桉(Cider gum eucalyptus, E. gunnii)這種樹會分泌一種甜而黏稠的樹汁,在流下樹幹時,已經經歷了天然的發酵。一棵樹每天可以生產四加侖的樹汁,讓原住民善加利用。1847年,英國植物學家約翰.林德利(John Lindley)寫道,樹汁「供給塔斯曼尼亞(Tasmannia)的居民大量清涼、提神、有輕瀉效果的液體,會發酵而擁有啤酒的特性。」今日的坦伯林山酒廠(Tamborine Mountain Distiller)生產的尤加利葉伏特加(Eucalyptus Gum Leaf Vodka)和澳洲的藥草利口酒(Herbal Liqueur)都是用這種葉子調味。

調酒師開始實驗用尤加利糖漿和浸泡酒,不過要注意,只有生長在美國西部所謂的藍桉(blue gum, E. globulus)才被FDA 核准為安全的食物添加劑,而且只准許使用葉片,而不是萃取的精油。

喝醉的吸蜜鸚鵡

每一年,澳洲鳥類學家都會接到一些詢問電話,解釋當地東南部麝香吸蜜鸚鵡族群的古怪行為。這些顏色鮮豔的鸚鵡有時飛不了,在地上踉蹌走動,舉動幾乎像喝醉的粗人。牠們隔天甚至看起來像宿醉似的。這種情況發生在牠們平常的食物來源,也就是尤加利的花蜜在樹上發酵的時候。這似乎是野生動物因為了天然發酵的酒精而喝醉的真實事件。不幸的是,這些吸蜜鸚鵡喝醉時容易被掠食者獵捕,也容易受傷,因此鳥類救援組織時常收留喝醉的吸蜜鸚鵡,幫助牠們清醒過來。

MASTIC乳香黃連木

乳香黃連木 Pistacia lentiscus

漆樹科 Anacardiaceae

乳香黃連木是開心果的遠親,原產於地中海地區,樹脂自古就有許多用途。樹皮被劃開時,會汩汩流出乳香黃連木樹脂,乾燥後形成黃色的物質,嚼食時會軟化成類似口香糖的東西。可以當作漆料,至今還有畫家把乳香黃連木運用在他們的畫布上。乳香黃連木也有黏合的功能,用於可分解的縫線、繃帶和局部藥膏。樹脂似乎能抑制蛀牙,所以也用於一些牙膏產品。乳香黃連木的味道是明顯的藥味(想像一下松樹、月桂和丁香的混合體),但也是希臘烈酒的風味。乳香酒(Mastika)是一種高酒精濃度的大茴香味烈酒,通常以白蘭地為基底,作為餐後酒飲用。

乳香黃連木是樹型矮小的灌木,香氣濃郁,有著細小的紅色果實,成熟之後變黑。希臘的基歐斯島(Chios)以生產乳香黃連木樹脂聞名,歐盟視基歐斯島生產的乳香黃連木為原產地名稱保護制度下的產物,類似香檳或卡瓦多斯(calvados)的情形。

