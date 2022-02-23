人類有天能在永久存續機器中存活？全球首位半機器人回憶錄

文／彼得．史考特－摩根（ Peter Scott-Morgan）

守護希望之火

因為我的聲音已經變得非常虛弱，只好請來到位於倫敦的易思創新中心大型會議室將近三十個人坐得離我近一點。之前我與許多大型企業對話過，其中只有兩家公司展現了足夠的勇氣與領導能力（或者是因為承諾和社會責任？）真的現身會議現場。但就算只有兩家大型企業，對我們這為期兩天，用來啟動基金會營運的準備工作已經非常足夠了。

當然，易思資訊科技有人到場參加；國際知名的英特爾公司（Intel）竟然也派了與談代表到場—就是與史蒂芬．霍金合作的團隊。賽洛柏公司的人也加入行列，還有艾斯特的同事們，以及參與了虛擬化身製作的許多專家，還有少數幾位對基金會運作來說至關重要的關鍵人物。

這是這兩天準備工作的頭一天，我們準備展開整整兩天馬不停蹄、焚膏繼晷的工作進度—兩天都得從早上八點一路忙碌到晚上八點—我得讓事情順利進展才行。更重要的是，我必須為將來做好準備，讓基金會盡可能步上軌道。

會議室裡的每個人都將椅子滑向我，我鼓勵他們盡可能坐近一點，直到每個人都可以聽到我像在說悄悄話一樣的音量為止。接著我開口了：

「歡迎來到史考特－摩根基金會的首次會議！接下來整整兩天正好是各位能夠聽到我本人聲音的最後機會。為了彰顯這項人生的里程碑，我打算為大家做個開場白，將過去的一切與未來連結。

一九八四年八月，距今差不多三十五年的時光，我出版了人生第一本書：《機器人革命》。出版這本書時，我跟我的編輯（以及負責審訂這本書的教授）對這本書的結尾產生極大的意見分歧。我在書裡預測了未來；但我不夠聰明，預測的未來實在太近，近到這個預測實際發生時我應該還活著，搞不好會證實我預測錯誤！我在書裡預測了五十年後的景況。對當時的我來說，五十年後是非常非常遙遠以後的事情。」

就像對法蘭西斯解釋那樣，我繼續向大家訴說我的擔憂，我擔心人類就像我很久以前預測的那樣，即將面臨抉擇的岔路口，而我們如今正在不知不覺中選擇了錯誤的那條路，一路走向人工智慧獨立發展（有極大的可能性，人類終將被遠遠拋在後頭），而不是迎接人類與人工智慧合作的未來。如果人類與人工智慧能夠合作，就能夠讓我們完成那些不管是只有人類，還是只有人工智慧都孤掌難鳴的事情。

「我從來沒想過在幾十年後，我竟然會想重讀自己的著作。重讀最後一段時，我不得不說宇宙真是對我開了個天大的玩笑，當時我漫不經心地在書中用了『極度脆弱的軀殼』這個詞，現在再看看我這連書都拿不起來的軀體，令人不禁啞然失笑。所以我請安德魯為大家朗讀。」

聽到我的指示，我的姪子安德魯旋即成為聚光燈焦點，他開始朗讀：

「如果我們真的走上『放大人類智能』這條路，就有可能使人類與機器人繼續維持在同一個演化的分支上，而不是眼睜睜看著機器人在演化過程中離人類而去。如果現實按此軌跡前進，人類總有一天就能夠替換掉原本極度脆弱的軀殼，在能夠更永久存續的機器中存活，並且使用超級電腦放大人類智能。」我繼續說道：

「這本書出版後三十五年，現在在場所有人都有機會將未來往這個方向推進，我們就是傑瑞說的『站在改變發生的第一線』的最佳代表……未來如果發生了，就無法事後彌補！而我們就是人類未來的起源故事的重要角色。

但我們都知道，如果這是一部好萊塢鉅片—有一天我們的故事勢必成為賣座電影—此時就是形勢愈發艱困、風險開始增加的時刻。經過所有跳脫框架的對話、無限的刺激、偉大的點子、空洞的承諾之後，起源故事裡真正的英雄們—有耐力、各有所長、心懷無限熱忱，因此能夠帶來真正的改變—終於出現了。我眼前的各位，以及幾個小時後將會實際到場，或以電子通訊形式參與的其他反抗軍成員，就是這個故事裡的英雄們。

我們就是改變的力量！我們就是這支反抗軍的核心成員。

現在就是關鍵時刻。我們必須對抗現狀，我們必須改變身為人類的意義，我們的願景是希望藉由與人工智慧合作，讓所有人獲得解放，生生不息地活下去—即便是像我這樣的人也能好好活下去—然而如果我們沒有成功地踏出下一步，這一切就結束了。原因非常簡單。

世界上沒有其他人能夠做到我們正在做的事；世界上也根本沒有其他人嘗試做我們正在努力做到的事情。與我們追求的願景恰恰好相反的是，我們即將奮力對抗的現狀非常強大；我們竭盡全力想要扭轉的未來已經被造就了很大一部分的錯誤結局。接下來我們即將面對愈來愈艱困的形勢，人類必須付出的代價也愈來愈高昂，這個過程會如此艱難的真正原因其實是，我們最大的挑戰並非科技限制—雖然科技的限制也是巨大阻礙—實際上，我們最強大的敵人就是人類的心理。

我們一定都聽過新聞媒體、好萊塢電影、擔憂的名人、社會大眾提出人工智慧即將反撲人類的負面言論。因此我們必須創造出另一種可能性、另一種解決問題的方式；容我大膽的為其定調—新希望。雖然現在我們才剛往這個新方向踏出第一步，就已經看到建制派的那些人臨陣退縮，他們因為必須面對不了解的科技而感到不自在。我們也見識過許多企業和許多人選擇保持沉默、作壁上觀，他們不願意公開參與這些事務，只打算靜觀其變，卻又對於無法全面掌握狀況感到焦慮，一方面擔憂聲譽會有被破壞的風險，卻又搞不清楚這些事情對自身會產生什麼影響。

我懂這些人的心情，我真的懂。他們就是那樣。

但我們不是那樣。經過精挑細選，我知道在坐的每一位都有改變這世界的能耐。各位從日常工作中擠出寶貴的時間，貢獻珍貴的才能，為了我們共同的目標與其他人攜手合作。其中也有些人—不僅僅是超棒的傑瑞和易思資訊科技—代表自家公司運用膽識和領導力公開站出來支持我們的行動，出一份力打破社會現狀，並且證明不管宇宙把什麼困難丟到我們面前，我們都能擁抱各種改變，並且利用這些改變引領未來前行，走向生生不息的未來。

從今天開始，直到明天結束，我們有機會能夠向世界展現一條不一樣的未來道路，走上這條路就可以避免人類蒙受威脅，也能夠走得更加安穩—就像傑瑞最近寫的：『由人類提供背景、常識及創造力，再由人工智慧協助發揚光大。』這就是我們要做的事。我們要為全人類提出有力的證明，不只是說說而已，我們要即知即行！我們要做出成果，做給世人看看。

同樣重要的是，我們要運用有遠見、願意承擔困境、實際付諸行動的態度，確保這一切努力會長久存續下去，在我們離開人世後繼續存在。我們要將這種精神融入這個以慈善基金會形式構成的獨特研究機構。

我們慈善基金會的官方目標，正是當初將我們聚集在一起的那個夢想，換言之就是：以道德方式運用人工智慧、虛擬實境、擴增實境、機器人及其他高科技系統，為所有因年齡、疾病、殘障及其他身心疾病而在身體上受限的族群提升行為能力及促進健康。

根據這樣的背景，我們的基金會就是為了明確、公開地掌握創新力量，藉此促使人類在人生出現變數時也可以好好活下去而成立—即便這項變數是因漸凍症而起也一樣。

距離我再也無法靠自己講話還有整整八個禮拜，接下來我就得依靠基金會研發的科技了。但我們接下來兩天要做的事，不單單對我個人來說很重要，對於身體有重度殘障的每一個人來說都是蛻變的關鍵，最終，對我們每一個人來說都至關重要。

當然了，我們的基金會將成為希望燈塔，為所有看不到希望的人照亮前路，也為全球人工智慧發展進程與方向帶來啟發。我們的希望之火燃燒得愈旺，就會有愈多人願意加入這個行列，進而讓這把火更加耀眼動人。但別忘了，我們正是負責守護這把希望之火的人，而這把希望之火的核心，永遠都是人類以及我們的人性。

我知道接下來的兩天裡我們一定會遭遇許多重大挫折；我也知道我們一定會因為發現彼此之間的思維有著巨大落差而產生恐慌；我也知道我們一定會累、會犯錯，但這些都沒有關係。我們才正要開啟一段美好的旅程，不必急於在此時把每一件事情都做到完美，只要勇敢踏出第一步走向明亮的未來就好。

我深以能夠與在座各位共赴這趟旅程為傲，我也衷心感謝各位選擇與我一起踏上這趟冒險之旅。」

●本文摘自臉譜出版之《我是賽伯格--彼得2.0》。