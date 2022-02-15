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林之晨／極致醫師的生活哲學──《不老的挑戰》推薦序

聯合新聞網 / 寶瓶文化
林之晨。記者林澔一／攝影。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
林之晨。記者林澔一／攝影。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

文／林之晨（林靜芸之子，台灣大哥大總經理／AppWorks 董事長暨合夥人）

前陣子陪太太看了韓劇《機智醫生生活》，愈看愈覺得劇中角色很熟悉。後來才意識到，原來從小帶我長大的外科醫師外公、本書作者──我的外科醫師媽媽，以及我的外科醫師爸爸、妹妹、大舅、內科醫師妹夫、牙科醫師小舅，都與劇中角色有很類似的人生哲學。

他們都已是各自領域的頂尖醫師，但仍勤奮不懈，每天持續精進自己的醫學知識與技術。醫學之外，他們不僅都有各自的興趣，而且連興趣的追求也非常極致。

我的外公自學德文、法文，學到可以用它們來寫日記。他天天練一個小時高爾夫球，練到「單差點」等級。

我的父親轉任管理職後，每晚捧著彼得．杜拉克等人的管理著作研習，全心當一個優秀的醫院CEO；也因此，史無前例地擔任了台大、榮總、亞東三所醫學中心院長，且在任內都有卓越貢獻。

我的妹妹喜歡美食，常常在網路上發表評論，連餐廳都會主動邀她上門。

我的小舅透過蒐集清代、日治、光復初期的寶島文物、文獻，研究台灣歷史，也變成權威，還捐贈數千件珍藏給新成立的國立台灣歷史博物館。

書名：《不老的挑戰──創造理想的老後》作者：林靜芸出版社：寶瓶文化出版時間：2022年2月11日
書名：《不老的挑戰──創造理想的老後》
作者：林靜芸
出版社：寶瓶文化
出版時間：2022年2月11日

我的媽媽也是這樣生活的極致醫師。

老天很公平，生給她一個非常會念書的頭腦，而生活上就有點慢半拍，性格上也有點活在自己的世界。但為了把工作做好、把人生活得精采，她一輩子努力不懈，要克服自己的缺點，證明人定勝天。

她先天扁平足，也沒有很好的體育細胞，加上長期低頭開刀，脊椎受到不少傷害。但為了要健康，幾十年來，她堅持運動，每天都在滑步機上走一個小時，身體、身材都完全沒有七十歲的樣子。

他們那年代的醫師，還是很喜歡打高爾夫球，且常常小賭怡情。她是第一位女外科醫師，所以球友都是身材更高大、體育細胞更好的男醫師。媽媽不認輸，就每個禮拜下場三次。雖然姿勢不標準到近乎古怪，但練出極度穩定的球質，常常讓一堆同場競技的男醫師輸得又氣又好笑。

她不太會開車，也不太會用科技產品，但坐過幾次我的特斯拉之後，就要求我幫她也弄一部。她必須要學新東西，不能被世界淘汰。車子給她後，經常因為使用不善，發生問題。我問她，要不要換回她習慣的Lexus。她說不要，她終究會克服這個困難。

這就是林靜芸醫師。

她一輩子認真生活，努力讓每天都有收穫。這本書，可以說是她的學習筆記，很高興她能整理出來與大家分享。希望大家讀完後，都能找到許多繼續進步的動力。

●本文摘選自寶瓶文化出版之《不老的挑戰──創造理想的老後》


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