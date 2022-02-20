邪惡植物圖錄！什麼辣椒會辣到讓人直接送醫、甚至喪命？

誰能想像，隨處可見的雜草野花、餐盤上的細緻餐點、莊園裡的花苞熟果，讓人難以招架的艷麗植物，一不小心就會引來殺生危機？ 人類對植物界抱持著過於天真的信任，怎麼想得到樹木會落下毒匕首、種子能停止心跳、灌木會造成痛楚、藤蔓帶著劇毒、葉子能引發戰爭？那些莊園裡隨處可見的漿果、花園中繽紛鮮豔的花朵，殊不知其邪惡歹毒的行徑，將讓你一不小心命喪黃泉。（編按）

文／艾米．史都華 （Amy Stewart）

Habanero Chili黃燈籠辣椒 學 名：Capsicum chinense 科 名：茄科（Solanaceae） 生育環境：熱帶氣候，需要溫暖的環境與頻繁的水分供應 原生地：中南美洲 俗 名：黑印度鬼椒、哈瓦那辣椒（habanero，來自哈瓦那之意）

想像一下：有種辣椒辣到在嘴裡丟一顆，就得送醫。一開始是眼淚直流，喉嚨灼熱，然後吞嚥困難。接著雙手和臉部會麻木。非常倒楣的人則會出現呼吸窘迫的症狀──這一切都是一顆火燒似的黃燈籠辣椒惹的禍。

1900年代早期，化學家韋伯．史高維爾（Wilbur Scoville）發明了一種辣椒辣度的檢測方式。辣椒萃取物溶在水中，由一組很少吃辣椒而較為敏感的人品嘗。辣椒的史高維爾指標，是需要消去辣味的水量，除以萃取的辣椒量。青椒（bell pepper）完全不辣，因此得到的指標是零SHU（即史高維爾辣度單位，Scovill Heat Units）。正常人敢嚼或吞食的辣椒之中，公認最辣的是「佳辣」辣椒（jalapeno pepper），指標約為五千SHU。

如果要五千單位的水才能稀釋一單位的「加拉番椒」萃取物，那麼要多少水才能讓黃燈籠辣椒變得無害呢？答案是，依栽培種和生長環境的差異，可能需要十萬到一百萬單位的水。

只有數種辣椒得以角逐世上最辣的頭銜，這些辣椒都是黃燈籠辣椒的品種，一般通稱為哈瓦那辣椒。橙色小型的品種「蘇格蘭帽」（Scotch bonnet），其特殊的風味，常用於牙買加菜餚；另一品系「紅色殺手」（Red Savina），在1994年成為金氏世界記錄中最辣的辣椒，史高維爾辣度指標超過五十萬SHU。但世上最辣的哈瓦那辣椒或許來自英國的多塞特（Dorset），這是個並不以辣味料理出名的地方。

一位英國的菜農用一種孟加拉辣椒的種子培育出「多塞特辣椒」（Dorset Naga）這個栽培種。他選出最優良的種苗栽培，經過數個成功的世代後，得到辣得幾乎無法用來調味的辣椒。僅能拿辣椒梗輕輕抹過食物，一旦超過這個程度，就是在玩命了。兩名美國研究員用了新的方式測試多塞特辣椒，稱為高壓液相層析法（high-pressure liquid chromatography）。結果辣度直逼一百萬SHU。相較之下，警察用的辣椒噴霧則高達二百至五百萬SHU。說也奇怪，辣椒裡的有效成分唐辛子（capsaicin）其實不會灼燒，而是會刺激神經末梢，使之傳遞灼熱的感覺。唐辛子不溶於水，因此想抓水瓶來滅嘴裡的火，根本徒勞無功。不過唐辛子倒會和奶油、牛奶或乾酪裡的脂肪結合。另外，酒精可做溶劑，因此含酒精的飲料也能發揮作用。

然而，什麼也擋不住布萊爾的一千六百萬度珍藏（Blair's 16 Million Reserve）。這種所謂醫療等級的辣醬，是用純唐辛子萃取物製成，一毫升就要價一百九十九美元，附帶的警告寫著：本辣醬只能「用於實驗或展示」，絕不能用來調味。

辣度直逼一百萬SHU，相較之下，警察用的辣椒噴霧則高達二百至五百萬SHU。（圖／臺灣商務印書館出版《邪惡植物博覽會》）

誰是它親戚

辣椒也屬於惡名昭彰的茄科，茄科植物包括番茄、馬鈴薯、茄子，和菸草、曼陀羅、天仙子等都是邪惡之徒。

Henbane天仙子 學 名：Hyoscyamus niger 科 名：茄科（Solanaceae） 生育環境：廣泛分布於溫帶氣候 原生地：歐洲地中海區域、北非 俗 名：豬豆（hog's bean）、臭茄（fetid nightshade）、臭屁草（stinking Roger）。「henbane」原意為「母雞殺手」。

根據傳說，名為天仙子的這種特別邪惡的植物，是女巫飛天魔藥的主要成分。用天仙子、顛茄、毒胡蘿蔔和其他幾種致命植物製成的膏藥抹在皮膚上，會讓人覺得自己在飛翔。這種混合劑被稱作惡魔的配方，其來有自。在土耳其兒童流行的遊戲中，其中一種是去吃某些植物的各種部位。醫學研究發現，玩那種遊戲的兒童中，有四分之一在吃了天仙子之後嚴重中毒，其中五人陷入昏迷，二人死亡。天仙子是一年生或二年生的雜草，最高只達一至二呎，開黃花，花上有所謂「紫紅色的紋脈」。卵形的種子呈暗黃色，和植株其他部分相比，毒性毫不遜色。

天仙子中的生物鹼雖然和它的近親曼陀羅和顛茄相似，卻以帶惡臭而聞名。羅馬學者老普林尼（Pliny the Elder）寫道，天仙子的各種品系會「折磨頭腦，讓人失去平時的智慧，還會讓頭腦發暈」。其實北英格蘭的安尼克有毒植物園（Alnwick Poison Garden）員工曾經報告，熱天時有兩名遊客在天仙子附近昏倒。元兇是高溫還是植物的催眠效果呢？誰也無法確定，不過他們後來警告遊客，最好離這種植物遠一點。

羅馬學者老普林尼寫道，天仙子的各種品系會「折磨頭腦，讓人失去平時的智慧，還會讓頭腦發暈」。（圖／臺灣商務印書館出版《邪惡植物博覽會》）

中世紀時代，曾在啤酒中加入天仙子，讓人更容易醉茫茫。為了不讓啤酒中出現天仙子和其他可疑的成分，1516年，德國的《巴伐利亞啤酒純粹法》（Bavarian Purity Law），規定啤酒只能以啤酒花、大麥和水釀造（當酵母的功效為世人所了解之後，也獲准添加）。羅馬時代開始，天仙子就被用作風險很大的麻醉藥，直到十九世紀採用乙醚（ether）和氯仿（chloroform），才不再使用天仙子。傳統的方法是將「催眠用海綿」浸入天仙子、鴉片和毒胡蘿蔔的混合液中，經過乾燥、儲存，再以熱水沾濕，讓某個倒楣的手術對象吸入。運氣好的話，病人會模模糊糊睡著，醒來時不記得手術的過程。然而這種藥劑的品質很不穩定：用量過少，病人什麼都能感覺到；用量過多，則又可能再也不會有任何感覺了。

誰是它親戚

其他天仙子屬（Hyoscyamus） 的植物， 如白花天仙子（white henbane，又稱俄國天仙子〔Russian henbane，Hyoscyamus albus〕），或無芒天仙子（Egyptian henbane，H. muticus），毒性也不遑多讓。

●本文摘自 臺灣商務印書館 出版之《邪惡植物博覽會：辣椒、杜鵑、鬱金香……如何成為邪惡殺手，一不小心讓你命喪黃泉（暢銷十年修訂版）》。