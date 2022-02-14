為什麼100隻貓無法吃掉1隻老鼠？有趣又實用的賽局思維

日本經濟學家、哈佛大學博士鎌田雄一郎是「賽局理論」研究領域的佼佼者。他認為賽局理論是經濟學當中最重要的一項理論，也是「幫助社會上有各種煩惱的人，針對讓他們苦惱的各種事件做決策」的學問。他在本書拋開令人卻步的生硬詞彙，用6.5個平易近人的故事包裝，傳達賽局相關理論的核心概念，希望幫助讀者拉近與賽局理論的距離，並進一步將背後的決策思維學以致用。（編按）

文／寶鼎文化編輯部

小鎮上，老鼠爸爸和女兒藏身在人類住家，一邊勘查獲取食物的最佳安全路線，一邊津津有味地「鼠瞰」在幾個家庭之間上演、牽涉賽局理論的「大戲」⋯⋯

・擔任居民大會會長的T先生對A議案持反對態度，卻採用「一致決」決議方式，結果會如他所願嗎？「一致決」和「多數決」有何差異？什麼時候我的一票才能發揮作用？

→投票機制、策略性投票

・超級經紀人H捧紅了無數新秀，但旗下兩位負責選秀比賽評審的W和U交情變調後，推出的新人就再也紅不起來。是因為受到兩位評審的私交影響，還是有什麼原因呢？

→知識模型

・新開的蛋糕店定價硬是比E太太家的老字號蛋糕店便宜10元，對方是故意發起價格戰嗎？削價競爭到最後真的會有贏家嗎？

→柏氏競爭、重複賽局、非合作均衡

・1隻老鼠被100隻貓堵在了死胡同。這條巷弄有個神奇規則：如果1號貓吃掉老鼠，貓就會因為太睏睡著而被2號貓吃掉；接著2號貓也會因為吃飽太睏睡著，被3號貓吃掉⋯⋯這隻老鼠要用什麼方法才能改變規則，讓自己從「貓口」逃出生天？

→逆向歸納法

・不小心超速五公里的N太太跑到派出所理論，為什麼那些平常路上開快車的都沒事，偏偏要抓她這個平時奉公守法，只是不小心超速的好公民？警察去哪個地段埋伏、要抓誰都是設定好的嗎？

→混合策略均衡

・R先生要兒子回家後將期中考成績單拿出來，但回應他的只有一陣沉默，摸不清兒子到底是考得好還是不好？

→資訊揭露、策略性訊息傳遞

・Y太太認為房東太「隨心所欲」，公休日突然約在店裡見面，硬要人在雨天特地過去一趟；小Y在學校被老師罵哭，跟媽媽說是因為老師「陰晴不定」。這些人真是像他們描述的那樣嗎？

→人的行為背後，都有它的原因

賽局理論不只能應用於「團體」、「家庭」等小型社會發生的事件，也會拿來分析股票買賣、政黨競爭、納稅或國家政策等更複雜的問題。面對經濟、商業、人際關係等疑難雜症，如果不懂賽局理論，就像沒有羅盤就貿然出海航行。

《為什麼100隻貓無法吃掉1隻老鼠？》這本書將幫助你從日常生活開始，輕鬆學習並建構賽局思維邏輯，讓你面臨不論是小社會還是大社會的各種問題時，都能往正確的方向思考，做出正確的決定！

●本文摘自寶鼎出版之《為什麼100隻貓無法吃掉1隻老鼠？從個人、團體到社會，6.5個日常故事帶你建構生活中的賽局思維》。