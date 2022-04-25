台灣獨有的「蹦火仔」漁法是什麼？《我家住海邊》帶你一探究竟

磺港位在新北市金山區磺溪的出海口，三百多年前，這裡就是西班牙人運輸硫磺的港口，因此名為磺港；又因為周圍海域的漁獲豐富，百年前就是非常發達熱鬧的漁村，並且發展出台灣北海岸特有的「磺火漁業」，俗稱「蹦火仔」漁法，目前只剩下這裡還保留這具有百年歷史的傳統漁法。

尋找漁達人——蹦火船的火長

一般人會誤以為蹦火仔的誕生，是因為金山地區盛產硫磺而就地取材，但其實電石並不是硫磺。這裡發展出蹦火仔漁法，是因為北海岸獨特的海岸地形、洋流、潮水與青鱗魚習性。每年農曆四月到中秋前後，大批的青鱗魚隨著洋流從北邊一路往南洄游至此，漁民便利用火光吸引趨光性強的青鱗魚出海捕魚，「磺港漁火」便成了金山地區夜晚海上的美麗煙火。

蹦火船是專門捕青鱗魚的漁船，需要七至八名「海腳」才能出海，海腳就是漁船上工作的船員，包括一位駕駛、一位火長、一位負責磺石桶的磺火鉗仔，還有四到五位負責三叉網下網和起網，由於漁獲又多又重，其中，抄網手的體型也比較壯碩。

駕駛負責開船，隨時注意火長的指令以便快速航向魚群聚集的地方；磺火鉗仔要專心聽乙炔氣壓是否剛好，控制放水、洩壓的時機，並且要非常謹慎注意電石桶的狀況；而火長則是蹦火船上負責找魚、點火吸引魚群，以及指揮船員下網抓魚的靈魂人物。

這種利用魚的趨光性所採用的漁法叫做燈火漁業，也叫做「焚寄抄網漁業」。最早是漁人在海面上點燃竹製火把誘捕魚而來，出海的漁船除了傳統的火把，也曾改為燃燒煤油；有了電力之後，最常見的就是在船上裝集魚燈。

碳化鈣，也就是電石，在北海岸俗稱磺石，被漁民拿來當作火把的燃料；漁船上裝設電石桶，一端接上水桶，一端接上火把，將水加入電石桶內，兩個物質的化學作用會產生易燃氣體「乙炔」，乙炔流入導管，導管前端裝有爪狀的火嘴，火長點燃火把時，會瞬間產生強光火焰，以及「蹦」的一聲巨響，驚動趨光性的魚跳出海面「吃火」，此時再下網撈魚，效果比集魚燈還好。

出海前的重頭戲就是準備電石，確認電石桶的安全狀況，查看連接水桶及火把的導管是否接好，有沒有破洞，並檢查電石桶的蓋子有沒有蓋好或是破損。因為如果水一旦加入電石桶內，化學反應一起，乙炔氣體從破損的管子或蓋子漏洩，一不小心星火可能會變成燎原大火，船隻和船員可就遭殃了！

蹦火船晚上才會出海捕魚， 因此白天漁人們都在家裡休 息補眠，下午五點才會聚集 準備。準備出海作業最重要 的就是檢查船上設備。（圖／木馬文化出版之《我家住海邊》內頁）

需要眾人合作的蹦火漁法

蹦火仔不像現在一般燈火漁業，抵達漁場後，點了集魚燈，就等待魚群聚集那種守株待兔的做法。蹦火船出海後，要不斷移動捕魚，火長會拿著探照燈尋找魚群，蹦火船比較多的時期，各漁船還會互相通報哪裡有魚。

火長找到青鱗魚後，伺機點燃火把，「蹦」的一聲，火光乍現，原本在水下的魚群受到擾動，也被水面上的火焰吸引，紛紛躍出水面，此起彼落的青鱗魚反射火光，水面上一時劈哩趴啦，就好像是水面上的煙花一樣，非常好看。而火長眼睛盯著魚群，在適當的時機大喊：「下落！」當抄網手把網子放入海裡時，火長要迅速移動火把，引導青鱗魚跳到網子裡，抄網手再合力把蹦蹦跳跳的青鱗魚撈起來。一艘蹦火船，一天出海捕捉到的青鱗魚的紀錄，最多曾經有八百六十六簍，重量可達三十噸。

青鱗魚的學名是黃小沙丁魚，屬洄游性魚類，夜晚喜歡待在近海淺灘，有非常強烈的趨光性。燈火漁業主要捕捉的魚有魩鎖管、鯖魚、丁香、及青鱗魚等，其中就以青鱗魚最為活潑，蹦火仔漁法不會讓人晒黑。是燻黑。

趨光性最強，非常適合使用蹦火仔漁法。青鱗魚大約成人的指節大小，最大可達十五公分。早期為了方便保存，一撈起青鱗魚，漁人大多會直接烹煮熟成定型，或是晒成魚乾，是當季漁人們十分重要的收入來源。

溫室效應以及海水汙染的影響

近年來，青鱗魚銳減了很多。青鱗魚這種洄游的魚類，是靠著洋流的溫度在海洋中巡遊，如果近海海水溫度升高1度，魚就會往外三、四公尺，那麼漁船也得往更遠的外海去捕撈。

二Ｏ一六年，一艘貨輪「德翔台北號」在行經石門外海時機械故障缺乏動力，被海浪推往岸邊卻觸礁擱淺，導致船身破損最後斷裂，燃油外洩達三百多公噸，造成附近海洋汙染，影響生態十分巨大。青鱗魚每年從北方洄游到台灣北海岸的第一站，就在石門的十八王公，但那一年農曆四月整群青鱗魚就跳過十八王公，直接到貢寮的澳底。

五、六十年前磺港還有五十多艘蹦火漁船，後來由於捕捉效益等等的緣故，蹦火仔漁法逐漸沒落，到了今年蹦火船也只剩下一艘出海作業。為什麼青鱗魚會變少呢？有專家認為是海水溫度升高，或是海水受到汙染所導致，並沒有確切的原因。

而蹦火船每次出海的花費比別的漁船高，例如電石的補充、海腳的人數等，如果抓的魚所賣得的錢不夠多，那蹦火船就難再以蹦火仔漁法繼續捕魚。

成為文化資產的蹦火仔

如果蹦火船已經捕不到魚，那燈火漁船可以嗎？燈火船主要捕的是鎖管，也就是俗稱的小卷，有時候也會捕到青鱗魚、小卷和鱙仔魚等。小卷和青鱗魚一樣具有趨光性，漁人在漁船上安裝利用引擎發電的電燈，它可以很方便高高的掛在船頂，也可以放到距離魚更近的海水裡面，俗稱「空中燈」和「水底燈」。

書名：《我家住海邊：尋找台灣即將消失的漁法》作者：公共電視出版社：木馬文化／讀書共和國出版時間：2022年2月9日

燈火漁船將空中燈點亮後吸引魚群，燈火漁船的左右兩側各有一根長長的竿子，在水下拉開著一張大大的網，而網的前方則有用來吸引魚群的水底燈。

在青鱗魚年年遞減的情況下，也許不久的將來蹦火船就會消失。

這種聲光效果十足，又是世界絕無僅有的漁法，受到大眾的關注，並在二Ｏ一五年登錄為「新北市文化資產」。如今僅存的一艘蹦火船，仍年年出海，有時候捕捉得到青鱗魚，有時候一條都沒有，無論捕不捕得到魚，火長和蹦火船總是在港邊等著，因為，魚總有一天會回來。

●本文摘自 木馬文化出版之《我家住海邊》。