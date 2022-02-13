《我家住海邊》即將失傳的台灣漁法──彰化芳苑海牛採蚵

文／公共電視

彰化芳苑位在海邊，依循著靠山吃山、靠海吃海的智慧，芳苑人很早就開始了捕魚及養殖產業。幾十年來居民靠海維生，每每出海作業時，要非常注意天候及海象，都會祈求媽祖庇佑，因此芳苑擁有全台灣面積數一數二的媽祖廟──普天宮。這座廟宇最早於一六九七年建於海邊，經過幾次搬遷和擴建，至今已有三百年的歷史。

養殖業是西部沿海各鄉鎮重要的產業，靠海的芳苑在大肚溪和濁水溪的沖積下，擁有全台灣最長的潮間帶，漲退潮時浮游生物豐富，很早以前，這裡就是一片一片蚵田，是國內養蚵重鎮之一。和其他養蚵地區如嘉義東石、雲林台西等養蚵的方式不太一樣，芳苑的蚵架屬於平掛式，一根根的木樁插入泥地裡，蚵條左右兩端綁在木樁上，漲潮時蚵仔就會濾食海水中的浮游生物。

此外，一九五Ｏ至一九六Ｏ年代，芳苑還發展出訓練黃牛拉車採蚵的漁法，就好像黃牛在海裡耕田，所以簡稱「海牛」。雖然目前海牛已被鐵牛車取代，但因為此漁法獨特，二Ｏ一六年，「芳苑潮間帶牛車採蚵文化」繼新北市「蹦火仔」後，第二個以漁業文化登錄為台灣的無形文化資產。

芳苑飼養黃牛不僅作為耕種、運輸，還因為蚵田的關係，使得海牛的訓練、工作型態，成為芳苑蚵田獨特的文化。（圖片提供／芳苑海牛學校）

尋找漁達人——會訓練海牛的蚵農

以前芳苑幾乎家家戶戶都養牛，牛對農家來說，除了犁田之外，還是搬運貨物、承載人們往返兩地十分重要的獸力，因此農人都和牛隻培養了很好的感情。然而獸力已被機械取代，海牛也逐漸淘汰，芳苑僅存的七隻牛中，六歲的「憨牛」是目前仍然會下海的海牛。

「憨牛」的性格溫和，十分聽從漁達人的話。漁達人每天一見到憨牛，就會摸摸牠下巴、搖一搖下巴垂下來的皮膚，跟牛隻建立情感，也需要照顧牠的心情，並幫牠準備糧食。漁達人每天都要為九百公斤重的憨牛，準備近二十公斤的牧草作為飼料。由於牛需要拉車載蚵，負重很大，腳蹄走在硬硬的馬路上會摩擦，久了還會受傷流血 ，漁達人就幫憨牛自製一個橡膠鞋，綁在蹄下，就能減緩蹄掌的磨損。

一隻退休的母牛已經老得不能再站起來的時候，蚵農會溫柔的跟牠說：「牛牛，真的很感謝你，以前為我們這個家庭，辛苦你了。」每一頭海牛是蚵農的好夥伴，而蚵農也是陪伴海牛一生的家人。（圖片來源：《我家住海邊》內頁）

不工作的時候，漁達人還要帶憨牛

去散步，來到一片長滿雜草綠油油的空地吃「下午茶」，就是憨牛最開心的時候。漁達人就會解開繩子「放牛吃草」，這時候，要是拿著牧草餵牠，牠還不願意吃呢！

其實海牛就是耕田的黃牛。海牛的訓練，是讓平時只是在陸間行走的牛車，也可以在潮間帶來去自如。六○年代，芳苑的蚵農發展出讓黃牛早上耕田，下午耕海的獨有漁法。全盛時期，芳苑曾有多達三百頭以上的海牛。

但並不是每一隻黃牛都可以訓練成海牛，要看牛隻的體格和個性，有時候十隻都不見得有一隻可以訓練成功。訓練黃牛的成功率並不高，為什麼還要以黃牛為主呢？因為黃牛天性怕水，對海水的敏感度高，每當漲潮時，黃牛為了自身安全，走在潮間帶會提高警覺，因此海牛採蚵就成了最佳的運輸方式。要讓海牛習慣踏進海水，得經過三個月至一年半的訓練，這樣海牛才能在深淺不一的沙洲上分辨危險；即使漲潮，潮間帶也難以通行船隻，但海牛卻能來去自如。

訓練完成，經過和蚵農相處多年的默契，海牛要上工時，只要漁達人將牛車的拉桿放在海牛的面前，海牛就會主動低頭將自己套進拉桿內，不用蚵農趕也能自行走到自己家的蚵田。海牛拉車行走在路上十分穩當，剛開始訓練時碰到下坡，漁達人還需要藉由牛車上的煞車，幫忙海牛控制步伐，時間一長，遇到下坡海牛也能夠自己「踩煞車」，牛車上的煞車也可以卸掉。

海牛、鐵牛比一比

八○年代鐵牛車出現，鐵牛車就是以機械引擎為動力的貨車。

因為有著比牛隻容易照顧以及速度更快的優勢，芳苑的海牛便迅速被淘汰。目前芳苑僅存的七隻海牛已經都不需要耕田，而照顧海牛、以海牛下海採蚵的蚵農也剩下少數還在堅持的耆老。

雖然牛車看起來緩慢，但也不是全然沒有優點。經過訓練的海牛個性穩定，不怕噪音，無論在路上、在潮間帶，海牛漫步其間，都能穩步向前，乘坐的人也感到十分平穩，不會像搭乘機動車那樣遇到道路顛簸就被震得晃來晃去；即使在小路上遇到對向來車，海牛聽到轟隆隆的聲音也沉著穩定，自己閃避。雖然沒有鐵牛車的快速和便利，但是在潮間帶上，還是有鐵牛車到不了的地方，例如比較溼的沙地、泥土地，而海牛就不受影響，可以走進比較窄小和泥濘的地方。

由於養牛的耆老已經年屆高齡，養牛的蚵農退休，年輕人也不養牛的話，那麼海牛就一定會消失。所幸近年在文史工作者的努力下，成立了「芳苑海牛學校」，不只是推動海牛觀光，還教人養牛、訓練海牛，希望未來的子孫也能看到芳苑海牛採蚵的美景。

●本文摘自 木馬文化出版之《我家住海邊》。