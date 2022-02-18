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藍白拖／海邊住久了，個性也像海──《我家住海邊》推薦序

聯合新聞網 / 木馬文化
背包合作社發起人藍白拖。記者程宜華攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
背包合作社發起人藍白拖。記者程宜華攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

文／藍白拖（背包旅人）

據說人類祖先的來源有二種說法，一種是古猿，另一種是海洋魚類，若後者為真，大海可謂人類的母親，但大多數的都市人對這位母親相當陌生，你和我就像大自然的孤兒。

你一定有過這樣的經驗：從都市叢林搭車前往一個目的地，途中行經海邊時，湛藍的海洋映入眼前會立刻「哇～」，並且連聲讚美，甚至有一種說不出的幸福感。或許這就是多年後終於見到母親的感受。如果都市人是大自然的孤兒，家住海邊的人就是被疼愛的孩子，每天都被母親擁抱。

漁村小鎮的住民，之所以看起來特別悠閒自在，可能是長期住在有人照顧的母親家，不像流浪在外的都市人，永遠是異鄉人，總有說不完的苦悶煩惱。

我曾經去金山磺港拜訪蹦火仔漁船船長，就和主角貓大大一樣什麼都不知道，只帶著好奇心求問，水、電石、打火機，三樣東西該如何結合捕魚？

船上為何有鐵桶？還有一把看起來像像章魚腳的魚叉？蹦火仔到底要捕什麼魚？夜晚跟著船長一起搭船出海捕魚，一邊聽海風一邊聽他說故事，原來看似樂觀的漁民，也藏著對海洋未來的悲觀。

書名：《我家住海邊：尋找台灣即將消失的漁法》作者：公共電視出版社：木馬文化／讀書共和國出版時間：2022年2月9日
書名：《我家住海邊：尋找台灣即將消失的漁法》
作者：公共電視
出版社：木馬文化／讀書共和國
出版時間：2022年2月9日

看完這本書，你會認識八種即將消失的漁法，可以進而思考為何這些漁法會消失，是因為沒人想學，還是註定被社會淘汰？

最後分享一個小故事，當時搭船出海回港後，船員立刻把捕到的魚分類，有青鱗魚、鱙仔魚等，此時一位外地觀光客好奇走過來詢問；「今天捕到什麼魚？」船員立刻送了一袋青鱗魚給對方，那位觀光客有點驚嚇，收到天外飛來一袋的意外禮物。

我想，這就是傳說中的做人「海派」，海邊住久了，個性也像海。

●本文摘自 木馬文化出版之《我家住海邊》推薦序。


蹦火仔 木馬文化 法會 閱讀風向球

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