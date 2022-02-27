快訊

桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

板橋涮涮鍋又1員工確診 同住家人也中鏢 2員工足跡曝光

廚房裡的科學謎題：為什麼喝牛奶之前要先搖搖瓶子？

聯合新聞網 / 臉譜出版
（圖／Pexels）
（圖／Pexels）

烹飪即化學，料理的藝術便是無窮無盡的有趣化學變化。這本趣味橫生的著作解釋了食物及烹飪工具背後的科學原理，破解我們對食物的迷思。從荷蘭巧克力到邂逅香檳，從不沾鍋噴劑到光感應烤箱，除了廚房裡的科學解答，《泡麵為什麼總是彎的？：136個廚房裡的科學謎題》書中還提供許多獨特又充滿想像力的食譜，幫助讀者理解生活中的趣味問題。（編按）

文／羅伯特．沃克（Robert L． Wolke）

瓶裝牛奶上層常浮著一層奶油，為什麼會這樣？如何製造均質化牛乳？

某些年紀比較大的讀者可能記得，牛乳是裝瓶送到家門口的（我是在歷史書裡讀到這回事）。那種牛乳的表面上浮有一層奶油。為什麼？因為奶油只不過是乳脂肪含量比較高的牛乳，因為脂肪比水輕（密度比較低），所以浮在上層。我們──我是說老一輩的人──必須用力搖晃瓶子，讓奶油分布均勻。

書名：《泡麵為什麼總是彎的？：136個廚房裡的科學謎題》作者：羅伯特．沃克（Robert L． Wolke）出版社：臉譜／城邦文化出版時間：2018年5月8日
書名：《泡麵為什麼總是彎的？：136個廚房裡的科學謎題》
作者：羅伯特．沃克（Robert L． Wolke）
出版社：臉譜／城邦文化
出版時間：2018年5月8日

如果脂肪球可以被分割成夠小的「小球」──直徑大約是十萬分之八英寸，小球就不會上浮；水分子會從四面八方拉住它，讓它懸浮在牛乳裡。為了產生小球，我們用每平方英寸兩千五百磅重的壓力，從管子裡噴出牛乳，沖擊金屬細篩；從另一邊出來的牛乳細泉就會含有能夠懸浮的微小脂肪顆粒。

優酪乳與冰淇淋通常是用均質化牛乳製造的。但我們因為希望乳脂肪球能夠聚集起來，製造奶油與乾酪時，則不會使用均質化牛乳。

●本文摘選自臉譜出版《泡麵為什麼總是彎的？：136個廚房裡的科學謎題》


脂肪 諾貝爾獎 食譜 臉譜出版 閱讀風向球

延伸閱讀

「準新娘」粿粿超帶財！開工賺得大紅包與婚禮歌手

助洗腎病人控管飲食 奇美醫院推低磷鉀西點

食譜／泡菜五花肉薑黃漢堡、蒜味奶油菇菇薑黃漢堡、少女心草莓豆奶、鐵鍋煎蛋不沾方法分享

攤販寫「邱立母」是賣什麼？ 女星急問釣出專業回答

相關新聞

俄烏大戰早有端倪？「現代沙皇」普丁治下的真實俄羅斯

如果你想了解普丁治理下的俄羅斯，讀這本書。安娜．葛瑞兒深入探查俄國內陸地區，徵召面貌多元的真正俄國人加入陣容，展示普丁現象為何發生，他如何維繫支持度，以及他的掌權可能造成什麼威脅。 ─比爾．凱勒（Bill Keller），曾任《紐約時報》駐莫斯科主任

陳銘磻／穿AB褲的少爺時代──《我的少爺時代》序文

文／陳銘磻 穿AB褲的少爺時代──笨鳥先飛，人間旅途的文學清風，一吹五十里。 瘟疫蔓延的那一季春及夏，戚戚怨氣四處流竄，心神荒蕪，無不焦灼；我在自囚的牢籠種植幾盆花草，舒心保安；勤奮寫作了

看見未來五分鐘——漫畫家常勝分享《閻鐵花2》角色創作

《閻鐵花》裡有著大大的夢，常勝希望作品裡不只有一位超級英雄，第二個出場的英雄也是女性，是一位俏皮可愛的年輕棋士「比嘉 未來」，她能預見「未來5分鐘」的世界。常勝透露，比嘉 未來或許不若閻鐵花善於戰鬥，但是她也可能是最強的，「看得見未來，便能預知，即使沒有攻擊力，也能與鐵花聯手作戰。」 　　如果以三個篇章來看，第一集我會稱為「英雄崛起之章」，第二集為「潰敗之章」，還請期待下一集，也是最終集的「命運之章」，所有的未解之謎，都會有答案。

做四休三能行嗎？重振週末從10大宣言開始

不再週末關鍵元素

蔣經國最倚重的文膽張祖詒　揭露不為人知的真性情

走過歷史的 蔣經國最倚重的文膽 百歲作家 張祖詒 揭露強人不為人知的真情與可愛 一九七二年六月，蔣經國先生接任行政院長，是張祖詒先生與蔣經國先生的奇緣起點。直到一九八八年一月蔣經國總統辭世，張祖詒先生始終是蔣總統的重要文膽，親身見證臺灣政壇的風雲起落。 一百零四歲高齡的張祖詒先生，感負歷史責任，以兩年的時間，伏案追憶他與蔣經國總統的工作與情誼，親撰《總統與我》，重現那個時代的治國與施政理念，彌足珍貴地記錄了經國先生真實的性格與行事。 《總統與我》生動描述總統與作者之間不為外界所知的一些互動實錄，讓我們對於經國先生「以天下為己任」的精神、親民愛民的無私胸懷，都有了深刻的體會，也對於國家領導人的典範，領悟更深。

《在大滅絕來臨前》人類如何用自己的力量扭轉自然浩劫？

文／伊麗莎白．寇伯特 （ Elizabeth Kolbert） 國家海洋模擬水族館（The National Sea Simulator）對外標榜為「世界上最先進的研究型水族館」。水族館位在澳洲東海

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。