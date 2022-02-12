20年沉澱！林依晨新書《做自己，為什麼還要說抱歉？》叛逆展現真實自己
經過20年，林依晨終於將漫長的沉澱與回望，化作書寫10組人生關鍵字的100則真實凝鍊。如絲如縷的細膩思辨，以及百無禁忌的自我揭露，是對過去所下的註腳，也是她踩下的一條堅實的專屬道路。
《做自己，為什麼還要說抱歉？》看林依晨如何生活、如何思考，如何在眾人的想望與期待中矛盾掙扎，又如何在閃耀光芒的環繞下仍能時刻保有自我。（編按）
文／林依晨
這兩、三年裡，積極預備下一代的到來，慢慢學習如何培養一個美好生命與靈魂的同時，猛然驚覺地球上的汙染超乎我們想像地嚴重許多，很多方面急迫需要改變，特別是碳排放遽增造成明顯的溫室效應，以及塑膠製品的濫用與丟棄。
大量的塑膠垃圾無論是焚毀、掩埋或傾倒入海洋，經過高溫或太陽曝晒，毒性都會直接汙染空氣、土地和水，進而進入所有生物鏈，包括我們人類的體內⋯⋯
產品本身的品質固然重要，但形成的廢棄物後續該如何處理、能否無毒自然降解卻更應慎思！如果任何商品的製造者能夠開始思考產品「自身」或「包裝」的形態／材質選擇可能性／必要性，並開始改變，消費者們開始思考商品對環境的衝擊而做出不同的選擇，那世界未來的命運會很不一樣！（回收塑膠再製？少砍樹多用再生紙？蔬果食品／商品直接減少不必要的包裝或任何更好的選擇？這或許是比如何刺激銷量更有意義，也更值得我們腦力激盪的議題！）
美國大法官露絲．金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）說：「為你所在乎的事而戰，但以能讓他人加入你的方式來實踐它。」
商業行為在現代社會已無可避免，但我們可以，也應該想辦法讓整個流程盡可能地友善環境─不是不消費，而是聰明選擇。在購買任何商品和食物前先思考它的來源和對地球的影響再做選擇、珍惜所有資源／能源、常與人分享或盡可能重複使用物品、經常使用大眾交通工具或腳踏車、做好回收、支持自然保育、多素食少葷食⋯⋯
「極度的便利」經常意謂著「極度的汙染」，若重新習慣一點點的不方便，也不會太影響生活，反而能留住一個繁盛永續的地球，這難道不是一筆最划算的交易嗎？
我做了我能做的，也在生活中盡量身體力行、影響我能影響的人。如果愈來愈多的產品或行業，也都願意盡可能地以繁榮共生、珍惜資源，而非只是消耗、消費然後就丟棄的想法為出發點，那麼我們還有機會扭轉這一切。
一起動起來吧！趁還來得及的時候！
●本文摘選自聯經出版之《做自己，為什麼還要說抱歉？》。
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