愛情不只是感覺！從社會史角度看「性自由」是否能產生情感體驗？

文/伊娃.易洛斯(Eva Illouz)

愛是一種自由

愛是一種典型的情感融合,矛盾地包括了浩瀚而複雜之自主(autonomy)與自由這部歷史(主要以政治術語來講述)的一部分。舉個例子,浪漫喜劇(romantic comedy)Ⅰ此一劇種(由希臘劇作家梅南德[Menander]開其先河,後由羅馬劇作家普勞圖斯[Plautus]與特倫斯[Terence]踵事增華,並在文藝復興時期蓬勃發展)經常表現年輕人為爭取自由而和父母、監護人與長輩對立的情節。

梅南德Menander。(圖/聯經出版 提供)

在印度或中國,愛情是在經宗教價值觀形塑過之故事中被講述的,是靈性生活的一部分,比較看不到反對社會威權的成分。在西歐(東歐相對程度較弱)和美國,愛情逐漸脫離宗教的宇宙觀,並被追求精緻生活品味的貴族菁英所培養。[註9]結果,原本被視為與上帝有關的事[註10]就變成了形成情感之個人主義的主要媒介[註11],將情感引導到一個其內在世界被視為獨立於社會制度之外的人身上。愛情慢慢站穩腳步,反對內婚制度(endogamy)Ⅱ、父老威權、教會威權以及社群掌控。像《新愛洛伊斯》(Julie ou la Nouvelle Héloïse,一七六一)這本十八世紀的暢銷書,便提出了個人享有其情感權利的問題,從而主張一個人可選擇自己的愛情對象,並根據自己意願婚嫁的權利。於是內在性、自由、情感以及抉擇乃構成了一個堅實基礎,且將徹底改變婚姻慣俗以及婚姻地位。在這種新的文化與情感之秩序中,意志不再被定義為管控自己慾望的能力(如在基督教中那樣),反而被定義為全然相反的能力,亦即個人根據心之所向採取行動,選擇一個與自己情感相契合的對象。從這角度考察,在個人的私領域中,浪漫愛情以及情感成為主張自由和獨立自主權的道德基礎,其力量與公共場域和男性政治強調的自由和獨立自主權的力量同等強大,唯一不同的是,這場革命沒有公開示威、國會法案以及肉身搏鬥。它是由小說家、原女性主義者(proto feminists)Ⅲ、哲學家、性議題思想家以及普通的男男女女所領導的。認定愛情包含情感自主權的此一主張,是社會變革有力的推動因素,它從根本上改變了配對、結婚的過程以及傳統社會制度的威權。[註12]因此,儘管浪漫愛情看起來是私密的、情感的,但實際上包含了原始的政治寄望。選擇所愛對象的權利逐漸變成促使個人的情感成為自身威勢來源的權利[註13],而這權利本身又是人類自主史的重要組成部分。因此,西方的愛情史絕對不是現代史這面大壁畫裡的次要主題,實際上應是重塑個人、婚姻與親屬關係的主要載體,且對舊日婚姻關係所發揮的經濟作用也造成可觀的衝擊。愛和情感由於被賦予道德上的權威,婚姻從此被改變了。婚姻被改變後,繁衍後代和性行為的方式,以及經濟積累與交換的方式也都跟著改變了。[註14]

我們所謂的情感自由和人身自由等現象是以多種面貌呈現出來的,同時也是隨著私領域的鞏固而面世的。從此,我們遠離社群和教會的控制,並逐漸受到國家和隱私法的保護。這類自由起先被藝術菁英帶動,後來又受媒體產業引領,以至造成文化上的激盪。最終,它幫助女性享有支配自己身體的權利(在此之前,女性的身體不屬於她自己,而是屬於她的監護人)。因此,情感上的獨立自主既強調主體的內心自由,後來也主張「性身體的」(sexual-bodily)自由(雖然這兩類自由具有不同的文化歷史:情感自由建立在「良心自由」〔freedom of conscience〕的歷史以及隱私權的歷史上;而性自由則源於女性為解放自身而奮鬥的歷史,以及對於身體的法律新觀念)。女性的確直到最近才真正擁有自己的身體(例如以前她們不能拒絕丈夫想行房的要求)。性自由與情感自由緊密地交織在一起,兩者並在自由意志主義(libertarian)Ⅳ「自我所有權」(self-ownership)Ⅴ這大類中相輔相成:「自由意志主義者的自我所有權原則認定:個人擁有對其自身或生命的最高控制主權……因此在無契約的約束下,誰也沒有義務提供其他人任何服務或產品。」[註15]

(圖/聯經出版 提供)

說得更具體些,自由意志主義的自我所有權原則,包括擁有自己感受的自由以及擁有和控制自己身體的自由,從而衍生出能自由選擇性伴侶以及隨意投入和退出戀愛關係的權利。簡而言之,自我所有權包括一個人發自內心主導自己的情感生活以及性生活的作為,不受外界阻撓,從而讓情感、慾望或是主觀定義的目標來決定一個人的選擇與經歷。情感自由是一種特殊之自我所有權的形式,而在這形式中,愛情引導個體基於自身感受而選擇與某對象進行身體接觸和性關係,同時認定此一選擇乃是天經地義的事。這種情感的和身體的自我所有權形式標誌了我所說的那種向「情感現代性」(emotional modernity)移轉的趨勢。情感現代性始於十八世紀,等到一九六○年代之後,在純粹基於主觀情感以及享樂主義之性愛選擇權的文化正統性中獲得充分落實,並且隨著網路性愛以及浪漫約會應用程式的出現,又邁入了一個新的階段。

安東尼.吉登斯(Anthony Giddens)是數一數二最早闡明情感現代性本質的社會學家。他將親暱關係視為自我所有權的終極表達,是個人逐漸擺脫宗教、傳統的束縛以及擺脫作為經濟支柱之婚姻的框架。[註16]在吉登斯看來,個人擁有從自身內部同時塑造自主以及親暱關係之能力的資源。根據他的說法,為此付出的代價是一種「本體論的」(ontological)Ⅵ缺乏安全感,是一種如影隨形的焦慮感。但是總體而言,他那廣受大家討論的「純粹關係」(pure relationship)Ⅶ概念是對現代性之描述性(descriptive)和規範性(normative)的認可,因為它暗示親暱關係已體現了現代自由主義之主體的核心價值,亦即該主體已意識到自己擁有藉著默契隨意投入和退出親暱關係的權利,並且真能實現這些權利。吉登斯認為,進入純粹關係的主體是自由的,是了解自己需求的,並能夠就此類需求與他人進行商議。純粹關係是自由主義社會契約的廣義版。阿克塞爾.霍內斯(Axel Honneth)(以及之前的黑格爾)也呼應了這種看法:自由是透過與他人的互動關係而實現的。[註17]是故,自由是愛與家庭的規範基礎,家庭則是表現自由的關照單位。因此,吉登斯和霍內斯都將傳統自由主義的模式複雜化,而在這種模式中,自我都將另一方視為己身自由的障礙。對於這兩位思想家而言,自由的自我都須透過愛情和親暱關係方能充分實現。

安東尼.吉登斯(Anthony Giddens)。(圖/聯經出版 提供)

本書準備證明的一點是:這種自由的模式導致了新的問題。親暱關係不再是(如果曾經是的話)由兩個全然有意識的主體進行契約行為(而且契約內容都經雙方同意)的過程。相反,擬定契約內容、了解契約條款、同意契約執行程序等可能性變得難以捉摸。一般若要簽訂契約,雙方必須在條款上達成協議,又要以明確意願作為前提,並且知道自己的需求為何。此舉啟動達成協議的程序,且兩位簽約人若有一方違約,必須接受罰則制裁。最後,契約在定義上還必須包括防範未然的條款。但在當代的關係中,基於契約精神的這些條件幾乎都不存在。

由於受到消費文化與科技的影響,性自由已成為慣俗,但這也造成了負面的效果:性自由使性和情感契約的實質、框架和目標徹底變得難以掌握,大家都可各自表述,但也不斷受人爭議,在在使得「契約」這個隱喻變得十分晦澀,以至無法清楚說明被我稱為「當代關係消極結構」(the negative structure of contemporary relationships)的東西,亦即行為者不知如何根據可預知的、穩定的社會腳本來定義、評估或經營自己所建立的關係。性自由和情感自由使大家定義關係條件的可能性轉變成為心理學和社會學上的開放問題。如今,支配性關係或浪漫愛情關係形成的東西不再是契約邏輯,而是普遍的、長期的以及結構性的不確定性。雖然大家通常認為性自由和情感自由是彼此反映、互為表裡的,但本書要對此點假設提出質疑,並且主張:情感自由和性自由是遵循不同之制度以及社會學路徑前進的。如今,性自由已邁入「情勢一片大好」的互動境界:行為者掌握大量的科技資源、文化腳本以及圖像,以作為行為的指導準則,使其得以在互動中尋找歡愉,並界定互動的範圍邊界。反過來看,情感卻轉為「造成問題」的社會經驗面向,導致困惑、不確定性甚至混亂充斥在這個領域中。

本研究透過「性自由是否能產生情感體驗?」這問題來探討性自由,同時希望完全避開保守人士對性自由的慨嘆,以及自由意志主義者所強調之「自由勝過其它一切價值」的看法。相反的,本書將從經驗出發,探索情感自由和性自由對社會關係的影響,試圖以批判的眼光思考情感自由和性自由的意涵。無論受到認可還是譴責,自由都已具備一種體制結構,而這結構又改變了自我的理解以及社會的關係。如要檢驗這種影響,我們必須暫時將一夫一妻制、童貞、核心家庭、多重性高潮,以及群體性交或者萍水相逢式之隨意性愛的好惡預設擱在一邊。

專詞解釋

Ⅰ 浪漫喜劇:係指一種具有詼諧幽默、輕鬆愉悅之劇情的劇種,通常以帶有浪漫色彩的主題及元素為中心。辭典對其的釋義是「一種關於愛情故事的、通常以皆大歡喜的場景結尾的戲劇」。而另一種釋義是「浪漫喜劇最為顯著的特點在於,通篇講述兩個十分匹配但又令人憐憫的有情人,最後終成眷屬、破鏡重圓的愛情故事」。

Ⅱ 內婚制度:是一種約束男女必須在某一特定社會階層以內,或某社會團體中、宗族內、家庭內,選擇配偶的婚姻制度。

Ⅲ 原女性主義者:原女性主義是一個哲學的傳統,指現代女性主義的概念尚不明確的這個時期,比如二十世紀之前。隨著十八世紀的女性主義和十九世紀女性主義被納入「女性主義」,原女性主義的準確用法也受到了阻礙。原女性主義與後女性主義等術語用處皆遭受到一些當代學者的質疑。

Ⅳ 自由意志主義:係一套把自由奉為核心原則的政治理念及運動,其主張把人的政治自由及自主權最大化,並強調選擇自由、自由結社、個人判斷的重要性。儘管大多自由意志主義者會對政治權威及國家公權力持懷疑態度,但他們內部對於該反對哪些既有經濟及政治制度存有分歧。各個自由意志主義學派對於公權力及私權力的合法職能存有不同看法,不過他們往往會要求限制或廢除具有強制性的社會制度。

Ⅴ 自我所有權:係一種個人主義概念,主張個人擁有對其自身或生命的最高控制主權。在自我所有權的狀態下,個人對其自己的行動擁有至高的權威和主權,而免於任何政府權力的干預。這個概念是個人主義政治哲學的中心思想,包括了廢奴主義、利己主義、無政府主義、古典自由主義和自由意志主義在內。那些主張個人勞動成果為其私人財產的人通常也都將其論述根基於自我所有權上,推論出「如果個人擁有他們自身、那個人也必然擁有他的勞動和勞動成果」的結論。

Ⅵ 本體論:本體論是形上學的基本分支,主要探討存有本身,即一切現實事物的基本特徵。有的哲學家如柏拉圖學派認為:任何一個名詞都對應著一個實際存在;另外一些哲學家則主張有一些名詞並不代表存在的實體,而只代表一種集合的概念,包括事物或事件,也有抽象的,由人類思維產生的事物。例如「社團」就代表一群具有同一性質的人組成的集合;「幾何」就代表一種特殊知識的集合等。本體論就是「研究到底哪些名詞代表真實的存在實體,哪些名詞只是代表一種概念」的學說。

Ⅶ 純粹關係:自從親密關係也步上民主化的道路後,崇尚民主、強調協商的行事方式已經從政治生活滲透到個人生活,連親密關係也講求平等、民主和協商。因此,一段親密關係能否維持,端視乎各人是否從中取得滿足,倘若滿足不再或是要求有變,關係便會中止。相對於以往因種種經濟、家族面子、離婚法律門檻過高等原因而貌合神離的伴侶/夫婦,這種關係模式較為自由。吉登斯把這種民主的親密關係叫做「純粹關係」,意思是關係的維持與否純粹取決於這段關係能否提供各人所需。

Ⅷ 符號互動論:起源於芝加哥學派(Chicago School of Sociology),並以喬治.賀伯特.米德(George Herbert Mead)的論述為其主要中心,而米德同時也是互動學派的創辦人;其後則是由布魯默(Herbert Blumer)在一九五○年將其符號互動論的中心思想理念發揚光大。符號互動論與詮釋學派(hermeneutics)的論點有些相似,符號互動論是將符號作為其理念的核心概念,符號則包括了語言、文字、臉部表情、肢體動作等,而符號互動論的中心思想主張為:「人們之間的互動是經由經驗的累積,透過一系列的語言和其它符號系統的使用,將彼此之間的距離拉近,並且從中得到共同的理解。」符號互動論其實主要是由在互動中的個人所產生,並非其個人的內在人格,也不是整個社會結構,符號互動論所要傳達講述的重點在於人與人之間互動的過程與性質,因此我們現今所處的社會是由一群又一群在互動中的個人所組合而成的,但又因為個人會向他人不斷互動、修改和調整,所以也促使社會經由這一連串互動不斷地變遷與成長。

【備註】

09 誠如貝翠絲.斯梅德黎(Beatrice Smedley)所言(私人通訊),並非所有印度的愛情故事(迦梨陀娑的《沙恭達羅》[Shakuntala],四至五世紀,或是《慾經》[Kama Sutra])以及中國的愛情故事(李漁的《肉蒲團》,十七世紀)都包含宗教價值,而紫式部的《源氏物語》(日本,十一世紀)也是同樣情況。在西方世界中,亦存在一個與由基督教形塑之愛情傳統並存的非宗教愛情傳統,例如莎孚(Sappho)、卡圖盧斯(Catullus)、奧維德(Ovid)、 洪薩(Ronsard)與佩脫拉克(Petrarca)都是從古典神話中汲取靈感的。

10 Howard R. Bloch, Medieval Misogyny and the Invention of Western Romantic Love (Chicago: University of Chicago Press, 1992); Karen Lystra, Searching the Heart: Women, Men, and Romantic Love in Nineteenth-century America (New York: Oxford University Press, 1989); Steven Seidman, Romantic Longings: Love in America, 1830–1980 (New York: Routledge, 1991); Irving Singer, The Nature of Love, vol. 3, The Modern World (Chicago: University of Chicago Press, 1989).

11 馬克斯.韋伯(Max Weber)曾比較東方與西方所走的文化道路的差異。說來奇怪,在此一里程碑地位的研究中,這點竟被忽略掉了。請參考:Max Weber, The Religion of China: Confucianism and Taoism, ed. and trans. Hans Gerth (1915; London: MacMillan Publishing Company, 1951).

12 Stephanie Coontz, Marriage, A History: From Obedience to Intimacy, or How Love Conquered Marriage (New York: Viking Press, 2006).

13 Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim, Mark Ritter, and Jane Wiebel, The Normal Chaos of Love (Cambridge: Polity Press, 1995); Ulrich Beck and Elisabeth Beck-Gernsheim, Individualization: Institutionalized Individualism and Its Social and Political Consequences (London: SAGE Publications, 2002); Stephanie Coontz, Marriage, A History: From Obedience to Intimacy, or How Love Conquered Marriage (New York: Viking Press, 2006); Helga Dittmar, Consumer Culture, Identity and Well-being: The Search for the “Good Life” and the “Body Perfect” (London: Psychology Press, 2007); Anthony Giddens, Modernity and Self Identity: Self and Society in Late-Modern Age (Cambridge: Polity Press, 1991); Anthony Giddens, The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love, and Eroticism in Modern Societies (Stanford, CA: Stanford University Press, 1992); Jason Hughes, “Emotional Intelligence: Elias, Foucault, and the Reflexive Emotional Self,” Foucault Studies 8 (2010): 28–52; Alan Hunt, “The Civilizing Process and Emotional Life: The Intensification and Hollowing Out of Contemporary Emotions,” in Emotions Matter: A Relational Approach to Emotions, ed. Alan Hunt, Kevin Walby, and Dale Spencer (Toronto: University of Toronto Press, 2012), 137–160; Mary Holmes, “The Emotionalization of Reflexivity,” Sociology 44, no. 1 (2010): 139– 154; Richard Sennett, The Fall of Public Man (Cambridge: Cambridge University Press, 1977); Lawrence D. Stone, The Family, Sex and Marriage in England 1500–1800 (London: Penguin Books, 1982).

14 Stephanie Coontz, Marriage, A History: From Obedience to Intimacy, or How Love Conquered Marriage (New York: Viking Press, 2006).

15 Gerald Allan Cohen, Self-ownership, Freedom, and Equality (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 12.

16 Anthony Giddens, Modernity and Self Identity: Self and Society in Late-modern Age (Cambridge: Polity Press, 1991); Anthony Giddens, The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love, and Eroticism in Modern Societies (Stanford, CA: Stanford University Press, 1992).

17 Axel Honneth, The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts, trans. Joel Anderson (Cambridge: Polity Press, 1995).