詹宏志／苦難的萬千化身──《我不是自己的》推薦序

文／詹宏志（作家、網路家庭董事長）

「幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭卻各有各的不幸。」這是俄國小說家托爾斯泰（Leo Tolstoy, 1828-1910）說的，我今天也許可以仿他的口吻說：「成功的故事都是相似的，苦難的故事卻各有各的苦難。」

在文章中或電視專訪中，名人的成功故事都是很無聊的，如果把他們的灌耳大名寫成X，把他們創造的成就寫成Y，你就發現他們都是「X成為了Y」的同一條公式。但如果你願意讀一讀這本書裡每一則短小的人物速寫，你就知道苦難有千萬種面貌（包括他們破碎成千萬片的肉體與靈魂），而他們就在你每天擦身而過卻渾然不覺的左鄰右舍。

這些稿子原來就是刊登在雜誌上的，我必須坦白承認，在《壹週刊》風行一時之際，我最愛看的就是這些平凡小人物的勁爆故事（不過裡面也埋藏幾位頗有名的人物，像世紀少年騙子黃琪的片段），不是因為他們平凡或荒誕，而是因為他們「真實」，赤裸裸的真實，真實到你幾乎不忍直視。

唉，世間哪，真有這些不可想像的不幸命運，真有這些詭異型式的扭曲痛苦，真有這些吞噬世情的欲望怪獸，也真有這些匪夷所思的妥協方案，我指的是那些超乎道德的妥協安排（相比起來，王禎和的《嫁妝一牛車》那些安排又哪裡算得上是驚世駭俗）……

書裡的這些故事大大開啟了我的眼界、徹底動搖了我的三觀，並拓寬了我對世事人情（或者是所謂的「人間地獄」）的理解，也讓我對命運更底層的人們的生命韌性與道德彈性有了全新的認識。其實我在讀小說的時候已經隱約明白，如果我們不曾看見某些光怪陸離的人類行為，那是因為我們還沒有真正見過各種邊緣極端的人生處境。只是這一次，它們不是小說家們的想像，它們是我們的伯嬸叔姨和兄弟姊妹的肉身經歷。

書名：《我不是自己的》作者：壹週刊．陳函謙出版社：寶瓶文化出版時間：2021年11月30日

我可以想像作者的艱難歷程，她既要委婉說服這些血肉之軀同意坦身露體，說出內心不可告人的秘密，又要強自鎮定、無動於衷（但怎麼可能），彷若無事地反芻說出這些身心破裂的故事。作者要陪同他們重新走過記憶深處的苦難，再聽著錄音把苦難轉譯剪裁成文章，作者和被記錄的苦主一樣，都要同一個痛苦中死兩次……

至於對於閱讀這些悲慘人生的偷窺者而言，我們的收穫又是什麼？也許正因為苦難是「隨機的」與「發散的」，我們分配到的幸福與苦難都是有限的，這是我們「生也有涯」的緣由，如果我們想掙脫「一世一生」的局限，我們就應該經歷各種「虛擬苦難」，或者更真切地體認，在另一種上帝擲骰子的機會裡，這些完全可能就是我們自己的故事，這樣，讀完這本書，我們不再只經歷一個人生，而是經歷一百個人生的人；這時候，旁觀別人的痛苦變得有積極意義，我因為知道他們就是另一個我，我因此有的同理心與同情心，全部都是真實的。謝謝作者。

●本文摘選自寶瓶文化之《我不是自己的》推薦序。