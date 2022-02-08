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開工後仍有年味！從守歲到迎神，這些傳統習俗是何時開始？

聯合新聞網 / 時報出版
（圖／Unsplash）
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文／馬以工

人日

正月初七稱為人日。如同《舊約聖經•創世紀》一般，根據道家傳說也有老天爺創造生物之順序：初一雞、初二狗、初三豬、初四羊、初五牛、初六馬、初七人、初八穀。

這時春草已發，將春草的嫩芽採回來吃，傳說可以袪病強身。《夏小正》正月篇有多種野菜可供採食，是七草雛形。

漢以後初七選七種青蔬包括芹菜、薺菜、菠菜、青葱、茴香、香堇、大蒜等煮粥。

唐朝演變成五辛盤，選五種有辛辣味的生菜如葱、蒜、薤、芥、芫荽切細絲來吃，明清以後是各式各樣的潤餅、春捲。

日本七草粥迄今仍有儀典，其七草是芹、薺菜、五行、田豐子、佛手、須須禾、蕙巴。前一天晚上先把菜洗淨準備好，清晨六點開始煮七草粥，主持者一邊唱念一邊做。

人日在兩漢魏晉時盛行用彩紙或金箔紙剪成人形，貼在屏風上可保人口平安，也有人戴在髮間，既是裝飾也可祈福避邪。

日本正倉院所藏盛唐寶物「人勝」，即僅存可一窺人日物件。一是用雙絲絹帛剪成的小幡，另一為金箔刻的複雜的邊飾殘存，明治年間將兩殘幡拼湊稱「人勝殘欠雜張」，上有「令節佳辰，福慶惟新，曼和萬載，壽保千春」文字，以此用典似更符合二○一九年起的新年號「令和」。

順星

正月初八過去北京有拜星君「順星」的獨特風俗，相傳初八時眾星下凡，人們如能當日拜祭，可帶來好運。

順星有人是在自己家庭院中燃燈祭拜，也有到廟中祭拜。白雲觀有元辰殿，供六十甲子神像，可去拜自己生年甲子及值年太歲。西北角有星神殿，供奉二十八宿及七星，又稱順星殿。除燃燈祭本命星君來祓除不祥，可在此點燈順星，燈很小但點的燈數很多，有四十九盞、八十一盞或一百零八盞。

不論東、西方皆相信，某個人的命運與天上某些星宿有關，畢竟我們都源自星塵。

天公生

道教中「天公」指天界最高的神─—玉皇大帝，又稱元始天尊。天公是萬物的創造者，也是眾神之神，掌管人類出生、養成、賞罰等等大權。

正月初九為天公的生日，又稱「天誕」。天誕當日會設道場或設醮祀玉皇大帝，台灣稱「天公生」。

祭祀的時間由子夜開始到凌晨四點，前一夜通宵不眠等候這重要的一刻，一過午夜各地爆竹響起，開始拜天公。

家中的天公祭祀要在正廳舉行，除神誕日皆必備的紮紅紙的麵線塔，天公生還要用上閹雞、五果、六齋，十分隆重。燒的金箔紙也比一般金紙大一倍以上，稱大壽金紙。

供桌也有上桌及下桌的區分，上桌供的是玉皇大帝用的供品，下桌則供其臣僚所用。

拜天公由長者開始上香，如果家中有十六歲以下男孩，還要燒以紙做成的燈座，有時會用燈座版印畫代替，或僅焚印有「叩答恩光」的金紙，感謝天公賜生男孩。

（圖／Unsplash）
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上元

上元時年節已近尾聲，燈節是最後的盛景。

上元起自唐朝，觀念來自道教，正月十五祀天官為上元、七月十五祀地官為中元、十月十五祀水官稱下元，合稱三官大帝。

上元在太平盛世紮花燈以為慶祝，漢朝起就有正月十五夜不宵禁的傳統，宵禁由劉秀所羨「仕宦當作執金吾」的執金吾主管，上元可通宵歡樂，而有「元宵」之稱。

唐以後花燈種類繁多、千變萬化，深入民間。宋《東京夢華錄》記載了汴京城內百戲雜陳「花市燈如晝」。宋代花燈有如玻璃球者，也有用五色蠟紙、菩提葉、羊皮、玳瑁等製作，華麗精巧可謂空前。

唐代燈市三夜、宋代五夜，明增為十夜，傳統花燈以竹、木、籐或麥桿為燈架，糊裱紙絹或其他布料，造型生動，有狗、魚、蝦或各式各樣的人物。一般十三為上燈、十四為試燈、十五為正燈，到了正月十八落燈。

書名：《歲時律動：智慧四千年的二十四節氣》作者：馬以工 出版社：時報出版出版時間：2022年1月11日
書名：《歲時律動：智慧四千年的二十四節氣》
作者：馬以工
出版社：時報出版
出版時間：2022年1月11日

除了花燈，燈節還有燈謎。自春秋時代就有以間接迂迴且掩飾的句子做成「隱語」，到漢魏始稱之為「謎」，南宋後才有人將謎語寫在燈上，在上元節讓人猜春燈謎。引用猜謎有所謂「射覆」，稱之為「射燈謎」。

紅樓夢》中有射覆，全書實是一個近百年來大家都愛猜的大謎。書中亦明亦暗地用了許多謎語，包括迄今無人猜透的「一從二令三人木」。《紅樓夢》中最長的謎題是一首七言律詩，最短的僅一字：

朝罷誰攜兩袖煙，琴邊衾裡總無緣，

曉籌不用人雞報，五夜無煩侍女添。

焦首朝朝還暮暮，煎心日日復年年，

光陰荏苒需當惜，風雨陰晴任變遷。

謎底—更香

謎題—花

謎底—螢（腐草化為螢，花字由草化組成）

上元的時食是元宵，許多節慶都有吃湯圓來象徵團圓的吉兆，上元亦不例外。不同於湯圓是包了饀的，元宵則將饀揉好放在糯米粉中搖滾做成，適合用油炸來食。

吃元宵象徵圓滿，屬於「通過禮儀」中祈求願望的實現，許多節慶中都有此習俗。

●本文摘選自時報出版《歲時律動：智慧四千年的二十四節氣》


花燈 宵禁 湯圓 紅樓夢 日本 時報出版 閱讀風向球

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