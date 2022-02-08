喬齊安／大疫年代，成功學之父的傳奇佚作──讀《邁向成功》

文／喬齊安

美國勞工部在2021年10月提出報告，最新統計領取失業救濟金的勞工降至29萬人，創下自2020年3月新冠肺炎疫情爆發以來的新低，顯見景氣已有穩定的回升。但隨著11月驚傳Omicron變種病毒問世後，世人對於新一波疫情釀災的擔憂已顯現在股市暴跌等現象上。

歷經這個窮人急速增加、各行各業委靡的大疫年代，許多人失去性命，也有更多的人轉變了生活的價值觀。位居世界霸主的美國人內亂未定，飽受中國強勢崛起的焦慮不安。在這個複雜又多變的當下，在美國最美好時代活躍過的「成功學之父」拿破崙．希爾，曾經於二戰中佚失的珍貴手稿《邁向成功：反覆驗證，實證有效的成功三定律》的重新出版，格外具有鼓勵人心、為迷惘的我們指引邁向「成功」大道的意義。

在現代研究中希爾是位受到爭議的名人。他出生於19世紀的1883年，早年的創業、經商生涯屢屢失敗與負債，直到年屆45歲出版的《成功規律》(1925)成為暢銷書，讓他得以開始過上富裕的生活。但好景不長，1929年崩盤的經濟大蕭條也跟著耗盡他的財產，希爾再度踏上周遊全國的經商之路。

根據記載，希爾苦撐到景氣復甦的1937年，在第二任妻子蘿莎的大力協助下，出版了代表作《思考致富》────這本書銷售數字達到一億冊，統計為人類史上最暢銷的書籍前十名，才終於讓希爾重新當上一代富豪，更奠定了「成功學之父」的重要地位。即便目前針對希爾聲稱親自專訪過許多名人的可信度存疑，卻也無法否認他的理論確實備受世人推崇與信任，有許多企業家與政治家都承認從希爾的著作中得到啟發與勇氣──至今只要提到「Self-help book」（自我成長）類書籍，希爾就是開山宗師等級的偉大作家。

希爾最著名的經歷，便是與「鋼鐵大王」安德魯．卡內基的特殊合作關係。遽聞希爾在25歲擔任雜誌記者時，訪談中認識了卡內基本人。卡內基提供希爾成功的機會，在他不支薪的條件下引薦多位名人採訪，二十年間蒐集了大量素材情報後統整為一套成功學。希爾也這樣比喻本作：「讀者可以想像自己正坐在一間教室裡，有五百多人同時擔任授課教師，他們推動美國成為人類文明所知『最富裕和最自由』的國家。」

《邁向成功：反覆驗證，實證有效的成功三定律》出自希爾在1941年撰寫的一系列手稿。當時的美國還壟罩在經濟大蕭條後的打擊，人們過度依賴政府經濟支援。南卡羅萊納州的傑可布博士催促希爾寫下本作，鼓勵美國人民該如何從前人身上汲取智慧與勇氣，也確實符合了2021年的社會情境。那麼，本作是如何簡單扼要地以三大定律為我們剖析了成功學的綱要呢？首先，我們必須了解希爾論「成功」的定義：「在不侵犯他人權利的情況下，獲得任何想要事物的能力」。人性是很單純地，最多人追求的是財富，此外便不外乎是名利甚至異性。本書裡指出在美國進行商業結盟的案例裡，男性工作者會最積極回應的三重工作動機便是：經濟、性慾與愛情。

請建立明確的目標、有紀律的心靈，啟動你的潛意識

要有一個明確的目標聽起來很簡單，但根據統計，多達98%的人類往往只是汲汲營營在生活中，欠缺建立目標以及徹底執行的持續行動力。美國汽車產業的龍頭亨利．福特（Henry Ford）對於明確的目標非常地執著。他知道要把雞蛋全放進同一個籃子裡，然後以明確的目標來守護這個籃子。福特的目標就是要製造低價、可靠的汽車。想法很簡單，卻能引導他實現目標。重要的就是這點：當你持續以意志支持你的想法，就會產生力量。

記住這九個積極、主動的詞彙：明確、決定、決心、持續、勇氣、希望、信念、主動和重複。一再重複你的「明確的目標」，執著地想著你的目標。有空的時候就要想著它，而且「每一天」都要做一些事讓你更接近那個目標。

要成功你不能只有一個人，請尋找夥伴開啟你的智囊團原則

接下來是重點中的重點，「智囊團原則」也許是成功之道裡最重要的一項原則！沒有接受過小學教育的湯瑪斯．愛迪生（Thomas Edison）應用這個原則，成為美國最偉大的發明家。福特利用「智囊團原則」，在世界各地發展他的工業帝國。卡內基更說明，如果他只能選擇一個成功的原則，把所有成敗全都押注在這一個原則之上，那麼他會選擇「智囊團原則」。

卡內基針對智囊團原則的定義是：「兩人或多人秉持著和諧的精神，協調及合作以實現明確的目標」。和諧的合作關係，通常以六到七人最適當。許多公司老闆底下雖然有主管與員工，但這並不等同於智囊團，因為彼此可能只是純粹的職場聘僱關係。卡內基說明這是一個分工合作的團體，即使他個人對鋼鐵如何行銷所知甚少，但他團內有超過二十個人可以搞定這些事，他自己的工作是「持續激勵這些人，使他們把工作做到最好。」團體的領袖可不好當，他必須領導眾人，以身作則擔任那個最早上班、最晚下班的人。

問題來了，如果我們自認不是特別「優秀」，卻想要跟其他許多優秀的人才合作智囊團，開怎麼開啟這一步呢？別人會願意跟你結盟嗎？卡內基指出，他自己擁有領先鋼鐵業過去作業模式的新創意，再加上他具備「說服別人認同自己想法的能力」，因此他以「更好的方式製造鋼鐵」與「利用資金來獲利」的人才創業成功。筆者並以平日熟悉的職業運動舉例，一個成功的冠軍球隊就是很明確的智囊團組合。在交易、簽約買賣上具有獨到眼光的制服組；運籌帷幄決勝千里的主教練；以及各司其職繳出最佳表現的選手們。棒球場上投手壓制打者、打者搶下分數；足球場上前鋒取得進球、後衛與門將擋下敵手的進攻。沒有和諧、目標一致的智囊團運作，一支再怎麼有錢的職業球隊也絕對不可能取得好的成績。

在激烈的競爭環境中，唯有「加倍努力」能令你脫穎而出

最後一個成功守則就是「加倍努力」。同樣知易行難：你所提供的服務與勞動，要比你所收到的費用還要更多、更好。如果這個規則要能帶來可觀的結果，必須先養成習慣，隨時以各種可能的方式加倍努力。卡內基說，在他的眾多員工裡總是只有極少數願意做得更多、更好，那些人就是經理級員工。他們憑藉加倍努力付出得到回報，但事實上所有的員工都可以這麼做，不需要任何人的允許。

《邁向成功：反覆驗證，實證有效的成功三定律》以一個簡單卻無比生動的案例來說明這個原則。某位銀行的低階主管卡洛．道恩斯（Carrol Downes）在打烊時間提供了客戶最熱心的服務，他的態度讓這個客戶決定挖角他到自己的公司上班：原來這個大客戶是通用汽車的創辦人威廉．杜蘭特（William Durant）。

書名：《邁向成功：反覆驗證，實證有效的成功三定律》作者：拿破崙．希爾（Napoleon Hill）出版社：遠流出版出版時間：2021年11月26日

剛開始，道恩斯先生在大辦公室裡和上百人一起工作，起薪並不高。但每天他並不和大家一樣準時五點半下班閃人，而是默默地坐在辦公室，隨時等待杜蘭特有事找他去做──從幫老闆削鉛筆開始。他每天都會坐在座位上直到老闆離開公司，自己才跟著下班。他沒有領取加班費，也從來沒有人叫他這麼作，更沒有人承諾他留下來會得到什麼好康。直到幾個月後，他完成了杜蘭特親自指派的新工廠任務，並在完成任務後直接當上了高昂年薪的工廠經理。

多年後，希爾在訪談道恩斯是如何得到杜蘭特的賞識，他客氣地回答：「我只是一直出現在他面前，讓他注意到我，當他有任何小事需要人幫忙的時候，因為只有我在場所以他會找我，久而久之他就習慣找我了！」卡內基所強調的「習慣」是道恩斯成功的祕密，儘管有許多同事嫉妒地認為只是老闆特別偏愛他、或覺得這個銀行來的小子只是運氣很好。但事實上，拉道恩斯一把的正是他自己的積極主動，因為他願意「加倍努力」。並不是要人犧牲所有時間在工作上，但你總是必須付出地更多一點。

拿破崙．希爾走過美國最壞的時代（經濟大蕭條），也靠成功學為自己創造了最好的時代（成為暢銷作家），他自己就是成功之道的最佳實踐者。這本以詳盡資料、豐富經驗打造的《邁向成功：反覆驗證，實證有效的成功三定律》是眾生皆平等，適用於各行各業的自我成長原則。大蕭條與疫情告訴我們：被迫不能工作，是比被迫工作還要更淒慘的命運。把握每一個能夠努力的當下，築夢很難，但要實現你的理想並不是夢，只需要腳踏實地、有策略地前進。

●本文摘選自遠流出版之《邁向成功：反覆驗證，實證有效的成功三定律》