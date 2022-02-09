賴佩霞《轉念的力量》：「念頭」是大腦裡的故事，不代表事實

文／賴佩霞

我很欣賞細胞生物學家布魯斯．利普頓（Bruce Lipton），他曾在史丹佛大學進行史無前例的幹細胞研究，他深信，只有當靈性與科學結合，人們才會知道如何創 造更美好的世界。利普頓投入細胞與基因研究三十多年，得到的結論是：「信念操控生命。」

他認為，人們並非受控於基因，只要能提升意識與覺知力，同時在無意識層面下 功夫，就能改掉慣性反應，創造更圓滿美好的人生。

澄詠的孩子大了，近幾年陸續離家讀書、就業，原本一邊照顧家庭，一邊協助先生事業的她，突然多出好多時間，在先生的支持鼓勵下，她報考了研究所在職班，也順利錄取。相隔二十多年後再次回歸校園，她既期待又興奮，沒想到才剛開學報到，就遇上一些不開心的事。

一天下午，澄詠來看我，提到剛開學時，每堂課老師都會讓學生自我介紹，但是無論哪一科的老師都特別不在乎她，頓時覺得自己很不受重視。

她提到，第一堂課老師問他們每個人從事什麼樣的工作，問到她的時候，卻用開玩笑的口吻說：「你大概是家庭主婦，閒閒在家沒事幹，就想說不然來唸個書吧！」她愣了一下，急忙澄清自己從事大型器械設備買賣，趕緊草草結束話題。事後頻頻想 著老師說的話，卻也說不出為什麼不舒服。

換到另一堂課，老師如常要他們一一自我介紹，一樣問到工作情形。輪到她時，介紹完自己後，老師問都沒問直接跳到下一位同學，讓她頗為介意，整堂課一直想著自己為什麼會如此介意？既然學過轉念，便試著來調整自己，不過轉了半天，效果並不好，還是很不開心。

覺得自己不受尊重，因此她問自己：「老師不尊重我，真的嗎？」

開學第一天，老師和同學都是初次見面，雖然自覺被忽略，但他也知道硬要做這樣的解讀，也沒什麼道理，而更重要的是，如果一直想著「老師不尊重我」，一定會愈來愈不開心。她默默問自己：「怎麼了？明明期待重回校園，難道要讓這些小事壞了自己讀書的興致嗎？」

她決定放下對老師的猜疑，卻又開始質疑自己：「為什麼要把老師無心的行為， 解讀成不尊重自己的表現？」想了很久，唯一的可能就是不尊重她的不是老師，而是自己。澄詠知道自己長期以來都有自我懷疑的習慣。舉凡和自己有關的議題，心中有不悅的情緒時，做轉念功課的結果，最後都會引導到「我不喜歡我自己」的結論上， 這一點讓她很沮喪。

澄詠說，如果是看不慣別人的行為，轉念功課做起來相對容易，可是念頭一旦和自己切身相關，例如像「老師不尊重我」這種念頭，常常就有一種鬼打牆的感覺，好像分析到最後都是自己的問題，都是自己的錯。

因為不開心，才想用轉念來跳脫不舒服的情緒，但轉來轉去，發現無論怎麼轉，都轉到不滿意自己的結論上，答案永遠落在無法欣賞與尊重自己上面。而最讓她難受的是，她知道所有的不爽都和別人無關，純粹是自己解讀的角度，但愈想愈懊惱，完全不想接受這個事實。

我說：「好，我們來看看問題到底出在哪。」

我問澄詠：「你不尊重你自己，真的嗎？」

她沒說話。

「你覺得一直以來你都沒尊重自己，那我們來找幾個你覺得你有尊重自己的事情吧！」我說。

澄詠還是說不出話來。

看著低頭沉默的澄詠，我說：「這樣好了，我來跟你分享一下，平常我觀察到的你，好嗎？」

她點點頭。

「你一向把自己打理得乾乾淨淨、漂漂亮亮，平常都很專注又很有耐心聆聽其他同學的分享。想回校園充實自己，就去報考研究所，你不覺得這些都是尊重自己的表現嗎？讓自己成為理想中的樣子，不就是對自己最大的尊重嗎？」我接著問：「你不尊重你自己，真的嗎？」

聽我這麼說，澄詠睜大眼睛似乎很驚訝，她沒想過這些生活中的例行小事，竟然也和尊重自己有關。「原來，把自己打理得整齊乾淨，繼續完成求學的夢想，這都算是尊重自己。」想到這裡，澄詠原本皺得緊緊的眉頭，終於鬆開了點。

這就是我們日常生活無意識的盲點。

透過澄詠的例子，我們可以直接看到無意識狀態的頭腦如何欺瞞我們，讓我們卡在不開心的情緒中。

她明明很重視生命質量，對自己也很友善，有計畫的架構著人生的幸福藍圖，然而，無意識卻習慣性的漠視這些事實，寧可抱著「我沒有尊重我自己」的念頭讓自己受苦。其實，她相當有自覺，以前常常開自己玩笑說：「哎，動不動就看到內心上演廣告那個孟姜女哭倒長城的悲情戲碼，『我歹命！』好好笑喔！」

無意識一而再、再而三上演著古老的戲碼，洗腦自己，瞞騙自己，寧願相信自己的不足，甚至怪罪自己沒有好好善待自己、尊重自己，彷彿到處在蒐集證據，來向自己證明說：「我就是不配得到最好的對待。」

這讓我想到隱藏在台灣文化裡的「阿信」情懷。當大家都對「阿信」投以崇高的評價，自然就會形成一種群體風氣。或許你也看過，明明有房、有車、有存款、有先生、有小孩、有福氣的女性，卻時時不忘提醒自己充滿缺憾，似乎只有說得出自己的不足時，才有權利爭取更多。也因為如此，向世界宣告自己無憂、無慮、快樂、幸福、 自在、安好、輕鬆，似乎變成一種不可取的高調誇耀。

書名：《轉念的力量》 作者：賴佩霞出版社：天下文化 出版日期：2021年10月29日

那些信以為真的「念頭」，其實只是無意識裡的古老故事，與眼前的事實未必有任何關聯，甚至截然相反。那些未經檢視的「念頭」，只是慣性運作的內容，也就是一般所稱的「無意識」。它像舊唱片一樣，自動播放著一連串跳針的句子，這也是我們經常感到挫敗、筋疲力竭、心灰意冷的主要原因。直到，真的厭煩了，才願意花心力將它瓦解。

利普頓博士提到，一般人每天最少有百分之九十五以上的時間，都活在無意識的自動導航系統中，受其支配。像開車、騎車、走路這些動作，熟練之後就不需要特別花心思，做起來得心應手，而且，還可以同時和別人談心、辯論或吵架。其他像是刷牙、洗臉、吃飯這些也都不假思索，直接由無意識調控我們過日子。平常只有不到百分之五的時間，會用意識來覺察、感知、檢視這個世界。

這就是極限運動如此吸引人的原因。進行極限運動時，我們的感知力、覺察力、警覺力必須跟著提升，因為攸關性命。身處在這種高度危險的情況，就需要高強度的覺知。如何把這樣清明的意識帶往日常，甚至在與人互動時能充滿覺知，就是我們現在正一起做的事。

想要改變舊習性，就必須帶著意識和覺知不斷演練，直到習以為常之後，自然會變成新的習性。

只有當我們開始懂得善用這百分之五的精力，帶著意識反覆練習，讓新思維受神經元的支持，經過一次次的強化演練，慢慢轉變成一種習性，將它納入無意識裡，成為無意識思維系統的一部分。這個時候，我們不再覺得轉念是一件痛苦的是，只要念頭一動，覺醒即刻發生。

我希望每個有心學習的人，都能在個人的無意識自動系統裡，培養出「瓦解負面念頭」的好習慣。切記，重點在於「不斷練習」，否則，清新的意識絕對不敵那百分之九十五以上舊有無意識的排擠。

想要改變，剛開始就得定下心願，通常都是愈受苦的人承諾愈深，這也是為什麼 我對傷痛總是敞臂歡迎、從來不排斥，因為痛苦真的是喚人覺醒的契機。

請帶著覺知定下心來，參問困擾自己多時的無意識思緒，一一拆解，持續練習。 先問自己：「真的嗎？這念頭與眼前的事實相符嗎？」

澄詠的例子說明了，遠觀別人的問題時，總是清晰可見，但面對自己的問題卻是一頭霧水，甚至倒因為果。未經開光的腦袋總會在製造問題、解決問題、製造問題、解決問題上面來回擺盪……就決定讓它安定下來吧！而最直接的方法就是把問題寫下來。不信可以試試看，腦袋非常狡猾，它會用很多意想不到的方式開溜，因此，在還沒成為達人前，請切切實實按部就班的寫下來。

我們的頭腦寧願把自己弄得昏頭轉向，不停製造忙碌不堪的假象，也不肯靜下來接受檢驗。想一想，執念怎麼肯輕意就範，承認它壓根就是個幻象？就像固執的人，怎麼可能輕易改觀呢？

然而，只要願意，現在就能收回屬於自己的掌控權。方式很簡單，就是決定「看清楚事實的真相」。因此，執行轉念功課前，先對自己說：「別急著相信自己的念頭！」

https://www.youtube.com/watch?v=oDmWi3d--Xs

●本文摘選自天下文化出版之《轉念的力量》，未經同意禁止轉載。