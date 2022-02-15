讓人心情低落和焦躁的原因，可能與「腦部缺油」有關？

文／守口徹

六成的腦部由「油」所構成

近年來，罹患憂鬱症和失智症的患者越來越多，已經成為了不可忽視的社會問題。另外，雖然還沒嚴重到患病的程度，但容易因一些小事就焦躁不安，或感到強烈壓力的人也逐漸在增加中。之所以會引發這些不安定的狀態，一般認為其中一個原因和「腦部缺油」有關。

許多人或許不知道，人的腦部約有65 %，是由「油」所構成的。唯有攝取腦部所需要的油，才能讓人腦正常地運作。然而在現代人的飲食習慣逐漸西化後，肉類及加工食品成為餐桌上的主角，這使得Omega–6系脂肪酸的攝取量急遽增加，而魚貝類中富含的Omega–3系脂肪酸攝取量，則不斷地在減少。腦部所需的油（脂肪酸），在其原來的平衡遭到破壞後，腦就無法正常發揮作用，這就是引起人們精神不安以及情感障礙的原因之一。

Omega–3系脂肪酸具有活性化人腦的功用。其中「DHA」這項成分，具有能軟化神經細胞的膜，以及維持腦部機能正常運作的效果。因此對罹患憂鬱症、失智症，或是心情容易低落、記憶力衰退以及難以維持注意力的人來說，建議可以在飲食中加入富含Omega–3系脂肪酸的青魚、紫蘇油和亞麻仁油，或者服用與之相關的營養補充品。

油不夠的話腦就會出問題？

人類的腦約有65%是「油」所構成的，因此油和大腦的運作有著密不可分的關係。當腦部缺油（尤其是Omega–3系脂肪酸）的時候，人就容易心情低落、感到強烈不安和壓力，甚至使自己無法做出正常的判斷。

（圖／取自《油與脂肪的驚人真相》）

Omega–3系脂肪酸能讓腦部充滿元氣！

青魚中富含的Omega–3系脂肪酸（特別是DHA）能活化腦部，起到保護腦神經細胞膜的作用。除此之外還能維持腦機能的正常運作，預防憂鬱症和失智症的發生。如果日常飲食中很難攝取到Omega–3系脂肪酸的話，也可服用相關的營養補充品。

※日本人把背部顏色為青色的魚類，如秋刀魚、沙丁魚和鯖魚等，都稱之為「青魚」。

經常聽到的「Omega–3油」到底是什麼？

選擇油的時候，要注意是「Omega–◯系」

關於油，各位讀者應該都聽說過「Omega–○」一詞吧。這是以脂肪酸中不飽和脂肪酸所呈現的特徵差異，所做出的類型區別。就算是相同的不飽和脂肪酸，因分屬的「Omega–○」不同，對人體所發揮的作用也不一樣。

基本上「Omega」可分為3、6、9三種類型。正如左頁圖示所做的說明那樣，從構造上就可分別看出彼此的特徵。而碳原子雙鍵的位置，決定了「Omega」的數字。

這裡要注意的是，多元不飽和脂肪酸可分為「Omega–3」和「Omega–6」兩種類型。雖然同屬多元不飽和脂肪酸，但兩者卻呈現出完全相反的作用。簡單來說，Omega–3系的油能軟化細胞膜，但Omega–6系的油卻會使細胞膜變硬，如果人們太過「偏食」的話，細胞膜的均衡就會遭到破壞。

話雖如此，市面上屬於Omega–6系的油在數量上，遠遠地超過Omegaa–3系的油類。一個不爭的事實是，現代人的飲食生活，可以說呈現出對Omegaa–6系的油一面倒的狀態。不過，像「魚油」和「紫蘇油」等少數能攝取到Omegaa–3系的油類，近年來因人們注重健康的風潮與意識，也開始漸漸受到世人注目。

另外，Omegaa–9系算是一種中立的油，雖然它不屬於必需脂肪酸（Essential fatty acid，縮寫為EFA），不用特別去攝取，但我們可以將其用做替代選項，以防自己食用過量的Omegaa–6系油類。

（圖／取自《油與脂肪的驚人真相》）

本書在第十四頁已介紹過，不飽和脂肪酸會和部分碳原子形成雙鍵。從前面數來第三個碳原子開始出現雙鍵的稱為「Omega–3」，從前面數來第六個碳原子開始出現雙鍵的稱為「Omega–6」，而從前面數來，只有第九個碳原子出現雙鍵的稱為「Omega–9」。其中同屬多元不飽和脂肪酸的Omega–3和Omega–6，雙方產生的作用完全不同，可以說處於競爭狀態。但對人們來說，重要的是如何均衡地攝取這兩種油。

其實「Omega–◯」並不等於「油的種類」

油是由多種脂肪酸所構成的

這裡要注意的是，當我們在敘述油的特徵時，「Omega–○」雖然很重要，但它所指的不過是油成分中的「脂肪酸」而已，並不是油本身。所有的脂質都是由不同的脂肪酸所構成，例如像「Omega–3百分之幾，Omega–6百分之幾」，這樣以不同的組成比例來表示。其中含Omega–3較多的，就稱為「Omega–3」系的油；而含Omega–6較多的，則稱為「Omega–6」系的油。

以下圖示把主要的幾種脂質組成成分，羅列出來供讀者參考。以Omega–9系中最具代表的橄欖油為例，雖然在其成分中佔最多的是Omega–9，但其構成中也含有少量飽和脂肪酸和Omega–6。此外，雖然在常溫下為固態的牛脂，飽和脂肪酸佔了將近一半，但另一半卻是不飽和脂肪酸的Omega–9和Omega–6。

（圖／取自《油與脂肪的驚人真相》）

書名：《油與脂肪的驚人真相》作者：守口徹出版社：創意市集／城邦文化出版時間：2021年9月17日

從前面這些資訊中大家應該不難看出，Omega–3有多麼稀少了吧。在許多脂質都不含Omega–3系的情況下，以Omega–3為主要成分的紫蘇油，就顯得格外受到注目。另外，雖然魚油中Omega–3的比例看起來並沒有那麼高，但因為其中富含Omega–3裡被視若珍寶的EPA和DHA，因此擁有比數字更為重要的存在意義。

最後希望大家能記住的是，脂質是由多種不同的「Omega–○」所組成的，但其並不等於「油的種類」。

●文章摘選自創意市集出版之《油與脂肪的驚人真相：魚油真的比較健康？哪種脂肪不讓人變胖？改變你對健康飲食誤解的52個重要關鍵》。