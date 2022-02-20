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無法將我擊倒的，將使我更加強大：愛自己，別無選擇

聯合新聞網 / 采實文化
（圖／Pexels）
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全球首位中文人類圖分析師著作《愛自己別無選擇：每天練習跟自己好好在一起》，書中獨家收錄從未公開11篇人類圖氣象報告。

全新的2022年，跟著喬宜思老師回到內在權威與策略，溫柔的愛惜自己。即使身在爛泥，也能把自己活成一朵花，堅定、優雅又芬芳！（編按）

文／ 喬宜思（Joyce Huang）

如果這是你的道路

如果這是你的道路，這條路會來找你。

在那之前，請你放下自欺欺人的理由，不再摀住明亮的雙眼，你只需靜下來，仔細聆聽，任何來自四面八方的召喚，都是線索，都是提醒，都是愛的指引。

人生最奇妙有趣的是，當你明白腦袋所製造出來的紛擾、莫名的掙扎，都是徒勞無功的行為，當你開始專注於每個當下，讓自己活出真實，不再抗拒來到面前的一切，當你坦然的，謙遜的，接受你可能不太理解為什麼非如此不可的安排，不再浮躁，靜下心來從中學習，沒多久，就會發現，一扇又一扇全新的門，接連為你打開。

每一次試煉都是引領你，每一次都能洗滌你，鍛鍊你，提升你，讓你準備好，走上自己的道路。

請你有耐心，不僅對自己，也對宇宙的安排多很多很多的信心，真正的老師從未失去一顆做學生的心，每一步都是學習之路，就算嘗試錯誤也是很好的過程，為我們累積珍貴的智慧與歷練，而每次讓人顛簸苦痛的經驗，都是奇妙的淬鍊，淬鍊你的心，為未來的你，奠定穩固的根基。

（讓我告訴你一個祕密，其實呀，路，一直都在，只是你有沒有準備好看見它而已。）

請回到你的內在權威與策略，不斷學習，準備好自己，就是今天的課題。

（圖／Pexels）
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你不必永遠是對的

「人們總以為有信念的人很偉大，其實這些人只是固執於自己的意見，精神上沒有任何進步，也就是說，精神的怠惰創造出信念。無論多麼正當的意見或主張，都必須不斷地進化，重新思考，再次改造，才能因應時代的變化。」

—尼采《人性的，太人性的》（Human, All Too Human）

如何因應世事無常？

首先，你不能拘泥於既定的信念，也不能僵化於既定運作的模式。這聽起來好像很嚴肅，就像是個糾察隊，跟你說，嗶嗶嗶犯規犯規，不要一直以為自己是對的，我是對的我是對的我是對的，讓人上了癮，最後就只能活在一個狹小的框架裡，或許你永遠是對的，只是到最後，你的世界也只剩下你一個人而已。

既然沒有什麼會永恆不變，你怎麼可能永遠是對的？

每一件事情來到你面前，都是一個很棒的機會，讓你重新檢視自己，調整自己，適應的過程讓我們愈來愈明白世事，愈來愈懂得人情，學習區分什麼是為了取悅別人而做，什麼又是自己真心想望。然後，每個當下都可以重新修正，重新做選擇，而每一次選擇，才能讓自己活得愈來愈豁達。

如果你不必永遠是對的，你也承認了自己的不完美，會不會更快樂一點？

請回到你的內在權威與策略，超越對錯，就算同樣的事情你已經做了一百次、一千次，都能夠以一個全新的態度再做一次，然後，這一次，真正看見自己的美。

你不必是最對的，你是最棒的，做自己就可以了。

（圖／Pexels）
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忌妒，是最好的讚美

忌妒是一種很微妙情緒，因為想望，渴求，而不可得，所以引發了內心一連串的反應。

書名：《愛自己別無選擇：每天練習跟自己好好在一起》作者： 喬宜思（Joyce Huang） 出版社：采實文化出版時間：2022年1月24日
書名：《愛自己別無選擇：每天練習跟自己好好在一起》
作者： 喬宜思（Joyce Huang）
出版社：采實文化
出版時間：2022年1月24日

如果今天你微微產生忌妒的情緒，想想自己的好，當一個人忘了看見自己的特色與美好，盲目投射在別人身上，就會產生羨慕又忌妒的情緒。換言之，如果今天的你被忌妒了，那就當成是別人對你另類的讚美與肯定，不必怨懟或反擊。

人性中有很多面向，看似古怪，彆扭，其實沒有那麼複雜，只是需要釐清，看清楚緣由，面對自己的課題，做好屬於自己的功課。

不被忌妒的人生不圓滿，看深一點，看遠一些，忌妒是看似張牙舞爪的包裝紙，裡頭是禮物，等你去發現。

●本文摘自 采實文化 出版之《愛自己別無選擇：每天練習跟自己好好在一起》


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