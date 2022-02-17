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時代雜誌年度百大好書《幽靈社團》 暗黑謎團、凶案、階級鬥爭，顛覆想像的魔幻小說

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《幽靈社團，上下冊》 作者：莉・巴度格（Leigh Bardugo） 出版社：悅知文化 出版時間：2021年12月06日
書名：《幽靈社團，上下冊》
作者：莉・巴度格（Leigh Bardugo）
出版社：悅知文化
出版時間：2021年12月06日

歡迎來到充滿謎團、怪物，以及黑暗魔法的世界！Netflix強檔影集「太陽召喚」原著小說作者莉・巴度格，獻上全新奇幻力作《幽靈社團》

書中女主角亞麗絲・史坦，生長於洛杉磯的貧困地區，不但從未見過父親，母親也過度沉迷性靈的世界。童年悲慘的她早早就輟學、離家出走，跟著毒販男友幹些骯髒勾當。然而，在二十歲那年，亞麗絲成為一起血腥凶案唯一的倖存者，在多具面目全非的屍體中，只有她毫髮無傷。更意外的是，她得到了改頭換面的機會：有人提供全額獎學金，邀請她進入數一數二的耶魯大學....（編按）

文／莉・巴度格 (Leigh Bardugo)

亞麗絲匆匆穿過風格奇特的拜內克廣場，靴子踏著四四方方的乾淨水泥磚。珍本圖書館有如巨大的方塊漂浮在地面之上。白天時，窗玻璃閃耀琥珀色澤，有如光亮的黃金蜂巢，感覺不像圖書館，比較像神殿；夜晚時，這裡則像座墳墓。這一區和耶魯大學校園的其他地方非常不一樣─沒有灰色石材、沒有歌德風拱門、沒有低矮的紅磚建築，達令頓說過，那些紅磚校舍其實不是殖民時代的建築，只是故意建造成那種風格。他解釋過拜內克圖書館之所以會採用這種設計，是為了製造鏡像效果，也為了可以剛好卡進校園的這個角落。不過，她總覺得這裡很像七◯年代的科幻電影場景，好像學生應該穿上緊身連身裝或超短白袍，喝名為「萃取精華」的飲料、吃做成藥丸的食物。就連那座大型金屬雕塑也是，雖然她知道那是知名現代藝術家亞歷山大‧考爾德的作品，但在她眼中還是感覺像倒反的岩漿燈。

「那是考爾德。」她低聲喃喃說道。這裡的人談到藝術都會這樣，他們不會說那是某某人的作品。那座雕塑是考爾德，那幅畫是羅斯科，那棟建築是諾伊特拉。

亞麗絲遲到了。昨晚她下定決心要好好表現，提前寫好英國現代小說的報告，保留充足的時間來監督臟卜儀式。但她在史特林圖書館的自修室睡著了，那本《諾斯特羅莫》還鬆鬆地抓在手中，雙腳則架在暖氣管上。十點半時，她猛然驚醒，臉頰上還殘留口水的痕跡。她驚呼「完蛋了！」的聲音，在寂靜的圖書館中有如獵槍發射般響亮。她用圍巾蒙住臉，背包掛在一邊肩膀上，急忙逃出去。

亞麗絲抄近路穿過公共餐廳，富麗堂皇圓形大廳的大理石上，深深刻著陣亡將士的姓名，幾座雕像在一旁守衛─分別象徵和平、奉獻、緬懷，最後一座則是勇氣，這座雕像是個持盾戴頭盔的裸男，亞麗絲總是覺得比較像舞男，而不是哀悼的勇士。她衝下樓梯，穿過學院街與果林街的交叉口。

耶魯校園每個小時感覺都在變化，每條街也都各有特色，亞麗絲經常感覺像第一次造訪一般。今晚的校園彷彿夢遊的人，深刻均勻地吞吐氣息。趕往三S樓的路上，她遇到的人彷彿都困在夢境中，他們眼神矇矓、互相對望，戴著手套的手中捧著熱咖啡，熱氣裊裊升起。她有種詭異的感覺，彷彿她是他們夢中的人，一個穿深色外套的女生。等他們一醒來，她就會消失。

薛菲爾─史特林─史特拉斯科納樓感覺也昏昏欲睡，教室門窗緊閉，為了節省電力，走廊的燈只點亮一半。亞麗絲走樓梯上二樓，聽見一間講堂傳出迴盪的噪音，耶魯學生每週四晚上會固定在那裡播放電影。梅西將時間表貼在她們宿舍的門上，但亞麗絲從來沒有仔細看。星期四晚上她很忙。

崔普・海穆斯懶洋洋地靠在講堂旁邊的牆壁上。他對亞麗絲點頭打招呼，眼睛都快睜不開了。即使燈光昏暗，她依然看出他的眼睛很紅。他今晚來集會之一定抽了大麻，說不定就是因為這樣，骷髏會的高層才會派他來看門。但也可能是他自願的。「妳遲到了。」他說。「裡面已經開始了。」

亞麗絲不理他，並回頭張望一下，確定走廊上沒有其他人。她沒必要對崔普・海穆斯解釋那麼多，主動找藉口只會讓她顯得軟弱。她伸出拇指按一下牆板上的機關，按鈕小到幾乎看不見。照理說，牆壁應該要順暢開啟才對，但每次都卡住。她用肩膀推一下，門突然整個打開，亞麗絲跌了進去。

「別急嘛，美女。」崔普說。

亞麗絲進去之後關上門，在黑暗中慢慢走過狹窄的通道。

真糟糕，崔普說得沒錯，臟卜儀式已經開始了。亞麗絲走進老舊的手術室，盡可能不發出任何聲音。這個空間沒有窗戶，夾在大講堂和研究生上討論課的教室中間。以前醫學院在三S樓上課，後來才遷去新大樓，這間手術室就是當時留下來的。大約在一九三二年左右，資助骷髏會的信託基金派人封住這間手術室的入口，裝上新的木飾板作為掩飾。

這些祕辛都寫在《忘川會傳承錄》中，她好像該把時間拿去讀《諾斯特羅莫》才對。沒有人多看亞麗絲一眼，所有人都注視著正在進行占卜的臟卜師，手術口罩遮住他瘦長的臉，淺藍色長袍染到點點鮮血。他戴著乳膠手套，井井有條地翻著內臟。亞麗絲不確定該如何稱呼手術臺上的那個人─病患？實驗品？祭品？應該不是「祭品」。

理論上，他不會死。確保他能活命也是她工作的一部分，在她的監督下，他會平安撐過苦難，回到醫院病房，他們就是把他從那裡帶來的。不過，一年之後他會怎樣？她想知道。

五年之後呢？亞麗絲看手術臺上的人一眼：麥克・雷耶斯。兩週前，他們選定以他作為占卜媒介，當時她看過他的資料。

他的腹腔被掀開，皮肉用鋼夾固定住，他的腹部看起來像盛開的花─厚實的粉紅蘭花，中央鮮嫩紅潤。這樣不會留疤才怪吧？不過，她自己的未來已經夠她操心了。雷耶斯只能自求多福。

亞麗絲轉開視線，努力用鼻子呼吸，她的胃翻騰著，口中冒出帶著銅味的唾液。她看過很多嚴重外傷，但都是在屍體上，活人身上的傷口感覺更可怕。一個人類的身體，只靠一臺不停嗶嗶叫的機器維持生命。她的口袋裡有薑糖，可以抑制噁心─這是達令頓傳授的小祕訣─不過，她沒辦法說服自己拿出來打開。

於是她注視著手術室中央沒有東西的地方，這時臟卜師報出一連串數字與字母─紐約證交所的上市股票代號與股價。晚一點他會接著報那斯達克、泛歐證交所、亞洲股市。

亞麗絲從不費心解讀，無論是買賣或繼續持有，這些指令都以她聽不懂的荷蘭語下達。那是商業的語言，世上第一個證交所，老派紐約風，也是骷髏會的官方語言。骷髏會建立的年代，太多學生通曉希臘文與拉丁文，因此，他們的活動必須以更隱密的語言進行。

「荷蘭語的發音很難。」達令頓告訴她。「而且骷髏會的人可以用這個當藉口跑去阿姆斯特丹。」當然啦，達令頓精通拉丁文、希臘文、荷蘭文。他也會說法語、中文，葡萄牙語也還算可以。亞麗絲才剛開始上中級西班牙文，她小學的時候上過西文課，加上以前經常聽外婆講大雜燴的拉迪諾語，她原本以為可以輕鬆過關，卻沒料到會遇上假設語氣之類的艱深文法。不過，她的程度可以問葛蘿莉雅明天晚上要不要去迪斯可舞廳。隔壁播放電影的大講堂傳來一陣悶悶的槍響。臟卜師原本專心觀察麥克・雷耶斯的粉嫩小腸，這時抬起頭來，神情流露厭惡。

當音樂變大聲，亞麗絲察覺播放的是《疤面煞星》。許多人的聲音同時大喊粗魯的臺詞。

「你們想搞死我？好啊，要來點猛的嗎？」觀眾跟著背誦臺詞，就像「洛基恐怖秀」的觀眾常做的那樣。她看過《疤面煞星》至少一百次，那是里恩最愛的電影。他的品味相當簡單，喜歡所有硬派的東西─彷彿他郵購了整套「如何當流氓」的教材。他們在洛杉磯的威尼斯海灘木棧道上第一次遇到海莉時，她的中分金髮有如拉開的布幕，大大的藍眼睛彷彿劇院螢幕，亞麗絲立刻聯想到穿著緞面小禮服的蜜雪兒・菲佛。海莉和她一模一樣，只少了柔柔亮亮的瀏海。

不過，今晚亞麗絲不願意想起海莉，因為這裡的血腥味。里恩與海莉屬於她以前的人生，他們不屬於耶魯。但話說回來，亞麗絲自己也一樣。儘管勾起了回憶，但亞麗絲很感激有噪音，至少能蓋過臟卜師翻動麥克・雷耶斯內臟的聲音。他究竟看到什麼？達令頓說過，臟卜術基本上和算塔羅牌或用動物骨頭占卜是一樣的道理，只是比較恐怖而已，而且預言得比較精準。一般的算命師只會說些不著邊際的好話，例如：你在思念一個人。新的一年你會得到幸福。

亞麗絲看看在場的骷髏會員，他們全都身穿長袍、頭戴兜帽，圍成一圈擠在手術臺旁，大學部的書記寫下預言內容，這些紀錄之後將交給世界各地的避險基金管理人和私人投資者，以確保骷髏會與他們的校友財務安穩。骷髏會的校友包括幾位前總統、外交官，以及至少一任的中情局長。

亞麗絲想起《疤面煞星》中的一幕：主角東尼・莫塔納泡在熱水池中，誇誇其談地說：你知道資本主義是什麼嗎？亞麗絲看一眼躺在手術臺上的麥克・雷耶斯，心裡想著：東尼，你絕對想不到。

她瞥見俯瞰手術區的二樓座位有動靜。兩個當地的﹁灰影﹂每次都固定坐在那裡，彼此相距幾排。一個是女性精神病患，一九二六年，她遭到拐騙被切除卵巢與子宮，對方答應如果她活下來，就給她六元美金；另一個則是男性，生前是醫學生，一八八◯年左右，他在幾千英里外的鴉片窟凍死，卻一再回到以前的教室座位，觀看下方勉強可以稱之為人生百態的場面。臟卜術一年只會在這個場地舉行四次，就在每個會計季度開始的時候，不過，這樣似乎就足以讓他滿足了。

達令頓常常說，遇到幽靈時，守則就像搭地鐵一樣：避免視線接觸。不要微笑。不要攀談。否則可能會有意想不到的東西跟妳回家。他說得倒容易，但現在這裡能看的東西，除了幽靈，只有一個人的內臟被當成麻將牌搓來搓去。達令頓發現她不但不需要任何魔藥或咒文，就能看到幽靈，而且還是彩色版，她還記得他當時有多麼震驚，而且莫名其妙地火冒三丈。亞麗絲覺得很好笑。

「怎樣的顏色？」他問，放下原本架在茶几上的腳，沉重的黑色靴子落在權杖居的地磚上，發出很大的聲音。

「一般的顏色，像老舊的拍立得照片。為什麼這樣問？你看到的是什麼樣子？」

「全都是灰色。」他沒好氣地說。

「所以才會稱他們為灰影。」

她聳肩，知道滿不在乎的態度會讓達令頓更生氣。

「沒什麼大不了。」

「對妳而言或許沒什麼。」他喃喃說道，然後氣呼呼地跺著腳步離開。

那天剩下的時間，他都窩在健身房，操出一身鬱悶的汗水。

那時候她覺得很得意，原來還有他無法輕易做到的事。然而，現在當她繞著手術室走動，檢查四個方位上用粉筆畫的小符文時，她只覺得緊張不安、青澀生疏。第一次踏進校園時，她也有同樣的感覺。

●本文摘選自悅知文化出版之《幽靈社團，上下冊》


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