日本最暢銷配色書《世界的色彩配色手帖》，讓異國風情與文化躍然紙上！
文／櫻井輝子
日本暢銷配色書系列最新作品《世界的色彩配色手帖》，以「乘著飛天魔毯環遊世界」為創作概念，用色票帶領大家前往世界各地特色景點。共111 個主題，涵蓋的內容不只是其他國家的文化和歷史，甚至能感受到當地居民的笑容和溫暖，其中還包含了台中彩虹新村、芒果冰，相當可愛！
每跨一頁就會有9 種色票、實用的雙色與三色配色、充滿應用性的設計、紋樣、插圖配色，總共包含了2787 種配色示範，詳細色票資訊，從事設計相關工作者必備圖鑑。
紐倫堡聖誕市集
德國紐倫堡聖誕市集世界聞名。在待降節（Advent）即將到來的11月下旬，小鎮會開始出現聖誕市集，一路持續到聖誕節前。令人訝異的是，在聖誕夜和聖誕節當天，幾乎見不到市集的蹤影。在溫暖的房子裡與家人一起慶祝是德式風格。
│印象：華麗、對比、強烈
│配色方式：以深藍色或白色和紅色或金色組合
│重點：色相、色調都是對比色彩配置
聖母百花大教堂
聖母百花大教堂聳立於義大利世界遺產「佛羅倫斯歷史中心」內。以白色大理石為主色調，再以粉紅色和綠色的大理石裝飾。在辻仁成和江國香織共同創作的小說《冷靜與熱情之間》中，大教堂的圓頂是男女主角的「約定之地」。
│印象：細膩、平穩、安靜
│配色方式：仔細地只配置灰色系色彩
│重點：搭配的顏色之間要有明度差異
三色大理石也相當於義大利國旗的紅、白、綠。
法國凱旋門
凱旋門始建於1806年，是為了紀念拿破崙率領法國軍隊戰勝俄羅斯—奧地利聯軍。這座高達50公尺的巨大拱門，花費了30年的歲月才建造完成。攀登上272階的螺旋狀樓梯，來到頂層的觀景台，可以360度鳥瞰巴黎市區的全景。
│印象：精練、成熟、時尚
│配色方式：以法國國旗的顏色變化成各種色調
│重點：顏色搭配要襯托出明顯的明暗對比
彩虹眷村
台灣的「眷村」指的是軍人居住的村莊。退伍軍人黃伯伯自2008年起開始在自家牆上以油漆作畫，成為熱門話題而吸引大批遊客前來參觀後，便撤銷了將此處拆除重建的決定。現在還有紀念品販售處和公共廁所，設備十分完善。（台灣）
│印象：自由、色彩繽紛、流行藝術
│配色方式：自由組合鮮豔的油漆顏色
│重點：高彩度的配色可以有效吸引目光
悅知文化新書宣傳短片：
●本文摘選自悅知文化於2021年12月20日出版之《世界的色彩配色手帖》。
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