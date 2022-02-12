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日本最暢銷配色書《世界的色彩配色手帖》，讓異國風情與文化躍然紙上！

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《世界的色彩配色手帖》 作者：櫻井輝子 出版社：悅知文化 出版時間：2021年12月20日
書名：《世界的色彩配色手帖》
作者：櫻井輝子
出版社：悅知文化
出版時間：2021年12月20日

文／櫻井輝子

日本暢銷配色書系列最新作品《世界的色彩配色手帖》，以「乘著飛天魔毯環遊世界」為創作概念，用色票帶領大家前往世界各地特色景點。共111 個主題，涵蓋的內容不只是其他國家的文化和歷史，甚至能感受到當地居民的笑容和溫暖，其中還包含了台中彩虹新村、芒果冰，相當可愛！

每跨一頁就會有9 種色票、實用的雙色與三色配色、充滿應用性的設計、紋樣、插圖配色，總共包含了2787 種配色示範，詳細色票資訊，從事設計相關工作者必備圖鑑。

紐倫堡聖誕市集

德國紐倫堡聖誕市集世界聞名。在待降節（Advent）即將到來的11月下旬，小鎮會開始出現聖誕市集，一路持續到聖誕節前。令人訝異的是，在聖誕夜和聖誕節當天，幾乎見不到市集的蹤影。在溫暖的房子裡與家人一起慶祝是德式風格。

│印象：華麗、對比、強烈

│配色方式：以深藍色或白色和紅色或金色組合

│重點：色相、色調都是對比色彩配置

（圖／悅知文化提供）
（圖／悅知文化提供）

聖母百花大教堂

聖母百花大教堂聳立於義大利世界遺產「佛羅倫斯歷史中心」內。以白色大理石為主色調，再以粉紅色和綠色的大理石裝飾。在辻仁成和江國香織共同創作的小說《冷靜與熱情之間》中，大教堂的圓頂是男女主角的「約定之地」。

│印象：細膩、平穩、安靜

│配色方式：仔細地只配置灰色系色彩

│重點：搭配的顏色之間要有明度差異

三色大理石也相當於義大利國旗的紅、白、綠。

（圖／悅知文化提供）
（圖／悅知文化提供）

（圖／悅知文化提供）
（圖／悅知文化提供）

法國凱旋門

凱旋門始建於1806年，是為了紀念拿破崙率領法國軍隊戰勝俄羅斯—奧地利聯軍。這座高達50公尺的巨大拱門，花費了30年的歲月才建造完成。攀登上272階的螺旋狀樓梯，來到頂層的觀景台，可以360度鳥瞰巴黎市區的全景。

│印象：精練、成熟、時尚

│配色方式：以法國國旗的顏色變化成各種色調

│重點：顏色搭配要襯托出明顯的明暗對比

（圖／悅知文化提供）
（圖／悅知文化提供）

彩虹眷村

台灣的「眷村」指的是軍人居住的村莊。退伍軍人黃伯伯自2008年起開始在自家牆上以油漆作畫，成為熱門話題而吸引大批遊客前來參觀後，便撤銷了將此處拆除重建的決定。現在還有紀念品販售處和公共廁所，設備十分完善。（台灣）

│印象：自由、色彩繽紛、流行藝術

│配色方式：自由組合鮮豔的油漆顏色

│重點：高彩度的配色可以有效吸引目光

（圖／悅知文化提供）
（圖／悅知文化提供）

悅知文化新書宣傳短片：

●本文摘選自悅知文化於2021年12月20日出版之《世界的色彩配色手帖》。


閱讀風向球 書摘 悅知文化

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