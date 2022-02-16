改變工作型態的元宇宙辦公室 ─ Gather Town

文／沈載宇

目前為止，常見居家辦公方式，多是在家中或安靜的空間內獨自工作，若需要團隊合作或召開業務會議時，再於約定的時間連上Zoom或Microsoft Teams，在線上見面。由於是以視訊進行，在需要露臉的情況下，髮型和化妝就需要花點心思打理，還必須換上正式的服裝。而在疫情影響下，學童也必須在家遠距上課，所以父母居家辦公時，有時孩子還會出聲呼喊或妨礙辦公。

站在上司的立場，臨時需要聯絡員工或和員工對話時，必須打電話或無預警召開Zoom會議，對員工來說也是不小的壓力。此外，在沒有視訊會議或線上團隊合作的其餘時間，獨自辦公也可能產生孤立感，甚至使員工擔心上司沒有看見自己工作的情形，會誤以為自己在偷懶，影響到業務表現的分數。然而元宇宙的出現就像魔法棒，瞬間解決一切問題，所以許多企業和組織開始運用元宇宙。

隨著元宇宙時代的到來，各家企業的業務與競爭將在虛擬空間中進行。新冠肺炎的爆發，導致線下活動受到許多限制，於是許多企業和學校試圖透過元宇宙尋找解答。例如：韓國建國大學在虛擬空間中舉行校慶；順天鄉大學舉行新生入學典禮；NAVER舉行新進員工辦公室巡禮；知名紅底鞋品牌Christian Louboutin 舉辦時裝秀。

這種變化不僅限於金融圈或新創公司等領域，而是鋪天蓋地發生在各個產業和領域。KB國民銀行利用元宇宙平台Gather Town開設「KB 金融城」；友利銀行運用元宇宙平台舉辦各種活動，促進員工之間的水平溝通；現代汽車舉辦Sonata 車款線上試乘會。

繼2D虛擬辦公室Gather Town 之後， 近來不動產仲介平台「直房」的員工又打造了韓國首座元宇宙辦公室「Metapolis」，在虛擬空間中進行業務與團隊合作。這些員工前往虛擬空間中的30層樓辦公室上班，由虛擬替身代替自己坐在辦工桌前工作，或移動到會議室參與合作會議。也可以在休息室和其他人見面聊天，度過短暫的休息時間。

元宇宙平台根據使用方法和目的大致區分為四類：第一，如ZEPETO、Roblox、Minecraft、ifland等3D移動式平台，用於遊戲、人際交流、經濟活動（營利事業）；第二，像Gather Town一樣，在網路瀏覽器中建構2D線上虛擬世界，進行會議、典禮、教育、業務、合作等活動；第三，像Spatial（https://spatial.io/#） 或Glue（https://glue.work）一樣，在網路瀏覽器上中打造3D 線上虛擬世界，進行會議、典禮、教育、業務、合作等活動；第四，配戴HMD Goggle或可穿戴式眼鏡進入虛擬世界，進行遊戲或辦公。

前三種只能透過行動裝置或電腦使用，第四種則需要HMD或眼鏡。Spatial或Glue既可以在電腦畫面上使用，也可以配合HMD裝置使用，像科幻電影中看到的一樣，能在3D辦公空間中同時展開多個畫面或視窗、文件，提高辦公效率。

只要有行動裝置，進行遊戲或娛樂便沒有太大問題或阻礙。但是若要進行會議、教育、典禮、團隊合作等活動，需要搭配滑鼠與鍵盤進行作業，單憑行動裝置有一定局限，還是得使用電腦才能提高便利性與作業效率。

（圖／Unsplash）

沁涼的海風伴隨著陣陣傳來的海浪聲，岸邊的空中別墅內，數十名男女群聚享用啤酒炸雞，享受夜晚的「屋頂派對」（Rooftop Party）。雖然還在疫情期間，卻沒有一個人戴上口罩，因為這不是一場實體派對，而是辦在元宇宙虛擬空間中的活動。員工們在各自家中，透過線上視訊畫面和取代自己的虛擬替身，在同一個空間內歡度時光。

一些公司透過元宇宙進行員工工作會議。利用Gather Town，全國各地居家辦公的員工們都可以參加工作會議。元宇宙平台不受空間的限制，有些員工甚至回到久違的鄉下老家，在家中參與會議。

線上工作會議和過去面對面的會議流程沒有不同，從總部上半年決算會議和下半年業務策略建立開始，再到各部門會議、團體活動、晚餐聚餐。與會者可以自由進出虛擬空間，移動到休息室休息，也可以到戶外運動場閒逛，享受個人的時間。

若要舉辦線上聚餐，則是配合晚餐時間，在虛擬空間中的屋頂上進行三、四小時的活動。公司會提供購物禮券，讓參加者事先在家中備妥啤酒和炸雞等食物。員工們配合著畫面，一起享用各自準備的食物和飲料，暢快聊天。

利用Gather Town，就能進行這樣的聚會或活動。Gather Town是能進行會議、教育、學術會議、典禮、人際交流等活動的線上虛擬實境平台。在虛擬空間內，可以看見取代使用者的虛擬替身，能在不同的空間內自由移動，也能與其他虛擬替身見面聊天或合作。

創建聚會或團隊合作空間也相當容易，只要在平台提供的清單和選項上選擇即可，根據參加者的人數規模選擇空間，從2人∼100人，都能在平台提供的4種類型中擇一使用。在移動時，當虛擬替身之間的距離縮短時，視訊模式會自動啟動，出現對方的臉和聲音，可以兩個人私下對話，也可以向所有參加者發表。

「相較於過去線上視訊會議的Zoom或Microsoft Teams，運用元宇宙更能提高參加者的參與和投入程度。」

隨著疫情持續擴散，過去實體進行的各種聚會與活動，正快速轉換為元宇宙中的活動。

Gather Town是2020 年5月由一位名叫菲利浦（Phillip Wang）的年輕人所開發，是一間創立不到兩年的新創公司，從全球知名的創投公司紅杉資本（Sequoia Capital）獲得2,600萬美元的挹注。

菲利浦在開發出Gather Town之前，曾開發出一款名為「Online Town」的舊版本。他在卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon University）主修計算機科學，在2019 年畢業時，獲得GPA* 3.93的高分，可謂一名學霸。

* GPA（Grade Point Average），學科成績平均積點，美國大學評分的方式。GPA 越高，表示學術成就越高、學習潛力越好。

Gather Town是運用元宇宙的線上辦公解決方案，免費用戶最多可以進行25人的聚會。運用網路瀏覽器即可進入，無需額外安裝程式。另外，在Chrome 瀏覽器中可驅動專業版本。

Gather Town受電腦的硬體規格（CPU 速度、記憶體大小等）、Chrome瀏覽器的速度、同時上線人數、活動內容等影響，使用上可能有不順暢的情形。

想要有效活用Gather Town，註冊Gather Town使用並不夠，必須真正了解Gather Town提供的功能和工具，而這些功能和工具又是如何被設計、開發出來。唯有如此，才能更順暢地使用，並且設計出符合個人或組織需要的空間（地圖）。

Gather Town 將空間區分為6大類別，提供79種模板，初學者直接套用就已足夠。在深入使用後，可能會面臨根據個人目的親自設計空間的需要。空間的結構和布局，可以完全根據公司辦公室的實際配置來設計。

想要完成親自設計空間的目標， 必須先了解Gather Town中空間、地圖（統稱space）、傳送門（portal）、物件（object）、磁磚（tile）、牆壁（wall）、地板（floor）等工具用途。

Space是人們聚集活動的空間。依據目的與用途的不同，可以設計成各種結構與布局，而形成地圖。Space由至少一個以上的地圖構成。

假設在Gather Town中打造名為「元宇宙城」（Metaverse Town）的空間，一樓有寬敞辦公室，包含有個人辦公桌的辦公空間、多間會議室、更衣室和休息室、進行員工教育的教育室；二樓屋頂有舉辦派對或聚餐等活動的空間；一樓辦公室正門的反方向，是通往海邊的後門。那麼這座元宇宙城就是由辦公室、屋頂、海邊三大區域組成，各自需要有獨立的地圖，所以必須開發三張地圖。

但是如果將三張地圖全部放在同一個電腦畫面上，地圖會顯得較小，使用者會難以區分工具和位置。因此可以分別設計地圖，再顯示於電腦畫面上，形成多層結構，也就是屋頂、辦公室、海邊分別設計一層地圖，當不需要用到屋頂或海邊的空間時，只要使用單層地圖的辦公室即可。

如果是由多層地圖組成的空間，就必須要有連接不同空間的連接門，使虛擬替身能移動。連接層與層的正是傳送門，功能類似任意門。

假設使用者位於辦公室層，畫面上只會顯示辦公室，看不見屋頂或海邊。若要前往屋頂，必須移動至與屋頂層相連的傳送門；要進入海邊，也必須移動至與海邊層相連的傳送門。當虛擬替身經由傳送門移動至海邊層後，畫面上就會出現海邊，在畫面中的各個角落移動，也都是在海邊層內。想要從海邊重新回到辦公室，必須移動至連接海邊和辦公室的傳送門進入辦公室。

通往各層的傳送門，分別設置於每張地圖上。地圖上以物件（書桌、椅子、花盆等）、地板、牆壁等元素，便能區分辦公室、會議室、休息室等空間。

（圖／Unsplash）

每個空間四面都有牆壁，增加鎖定功能，避免虛擬替身通過牆壁，也有設置進出的房門，虛擬替身通過房門進出該空間。使用者應先了解這些概念與構造，才能在設計地圖時有效的分配空間與布局。

地圖方格內有代表自己的虛擬替身，鍵盤的上下左右鍵，即可移動虛擬替身。也可以用滑鼠控制，只要按下想去的位置，虛擬替身會自動移動到該處。

Gather Town的特色在於，位於相同空間內的人們，當彼此互相靠近到一定距離（以地圖背景的三塊磁磚為基準）時，鏡頭和喇叭將自動開啟，即可看見對方的臉，聽見對方的聲音。這種運作模式，模擬在實體辦公室內走動，當靠近某人時，就能和對方面對面聊天。當聊完天後移動至其他地方，遠離剛才對話的人，鏡頭和喇叭將自動關閉。當然，如果有五個人靠近自己時，這五個人的鏡頭和喇叭都會自動開啟。

Gather Town的特點在於能開啟視訊，可以看著對方的臉進行即時對話。想要和其他人對話時，只要直接移動虛擬替身到特定對象附近，就能自動開啟鏡頭對話。結束對話後，再將虛擬替身移動到其他地方，鏡頭會自動關閉。

這種功能最適合應用於銀行門市業務，當顧客走到櫃檯的行員面前時，顧客與行員即可自動面對面諮詢。介紹特定商品或提供諮詢時，需要與顧客面對面進行，透過Gather Town，實現了線下銀行營業的方式。

Gather Town可以布置辦公室，在辦公室內掛上白板，即可即時分享所有參與者留下的文字或圖像；移動虛擬替身站到投影螢幕前，還可以一邊分享會議資料或影像，一邊進行發表。

Gather Town 可以串聯使用外部各種線上協作工具。開通線上協作工具Padlet，即可在Gather Town的畫面上啟動Padlet並分享。

書名：《2025元宇宙趨勢》作者：沈載宇（심재우）出版社：采實文化出版時間：2022年1月24日

Gather Town不必額外安裝應用程式，透過網站便能直接進入元宇宙，相當便利。憑藉獨有的功能和優勢，銀行的客戶進入Gather Town後，可以進行視訊通話，效果就像真的在銀行和行員面對面一樣，也可以透過文件和影片輔助聽取重要的說明，彷彿行員就在面前介紹一樣。

現在使用元宇宙辦公室為趨勢，教育廳和學校也都在Gather Town中進行新進教師研習；不動產新創公司直房也經營元宇宙辦公室。

由於新冠肺炎的擴散，多數新創公司也比一般企業更快在元宇宙中打造辦公與聚會空間。企業價值超過1兆韓元（約新台幣250億），在不動產業界獨大的直房，將原有超過270位員工辦公的江南總部轉入元宇宙。自2021年2月起，全面停止實體上班，開始進行元宇宙遠距辦公。直房所使用的元宇宙辦公室，正是與樂天建設共同開發的元宇宙空間「Metapolis」。

Metapolis是仿照實體辦公室，利用數位分身建構的虛擬辦公空間。在這棟有30 層樓的建築物內，直房的辦公室正位於4樓。員工的上班方式，就是登入各自的虛擬替身，操縱鍵盤的方向鍵，經過大廳，搭乘電梯到自己上班的樓層，像實體辦公一樣坐在自己的位置上辦公。若靠近其他員工或對上眼時，將自動開始視訊連線。

隨著這套利用Metapolis進行遠距辦公的系統逐漸成熟，遠在外地或國外的員工，也可以進行線上辦公。事實上，由於網路的便利及元宇宙的發展，最近也出現了長住濟州島一個月邊工作的員工，或是回老家工作的人。

剛開始決定引進遠距辦公制度時，直房的主管們遭遇不少困難，不過從結果來看，生產率和業務效率都有大幅提升。此外，Metapolis也打中了MZ世代重視自律和自由溝通的心，據說渴望進入直房的年輕求職者正逐漸增加。

目前，許多新創公司正利用元宇宙參加線上聚會，原因在於「空間」與「生產率」。元宇宙辦公不僅繼承了過去線上辦公方式的優點，也增強了空間沉浸感，因此可以達到提高業務生產率的效果。如果能再強化與過去線上協作工具的連結性與兼容性，將可更靈活運用。

●本文摘自 采實文化出版之《2025元宇宙趨勢》。