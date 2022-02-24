人人必備舒緩伸展操！從正確「伸展」觀念開始說起

保持良好的柔軟度很重要，隨著年齡增長，才不會出現關節僵硬、肌肉緊繃或姿勢不良的問題。因為老化的一大特徵，就是肢體活動範圍變小，而伸展正好可以維持身體的靈活度。 暢銷全球40年圖解伸展全書《伸展聖經》新增為3C世代設計的伸展操，150組無年齡限制、隨時隨地都能做的全方位伸展法，包含：17種日常伸展 + 10種上班族的伸展 + 37種專項運動的伸展久坐、3C重度使用者、運動前後的救贖，不論運動狂、旅人、小孩、園丁，甚至輪椅族，都可在書中找到適合的伸展操，透過伸展，與身體對話，重拾完美體態與柔軟心靈。（編按）

文／包柏．安德森Bob Anderson

在現今社會，多數人都知道運動的好處。放眼望去，大家不是跑步、騎車、溜冰，就是打網球或游泳。這樣做到底是為了什麼？怎麼突然之間大家都對運動有這麼濃厚的興趣？

近來有許多研究指出，愛活動的人生命品質較佳。比起不愛活動的人，他們顯得更有活力，抵抗力強，體格也較好。除此之外，愛活動的人比較有自信，也比較開朗，即使年紀大了，還是能精神奕奕地朝自己的目標而努力。

醫學研究則顯示，健康欠佳很大一部分原因就是缺乏體能活動。現代人因為意識到這個問題，再加上比以前的人對健康更有概念，所以逐漸改變生活方式。這股運動熱不僅僅是一時的潮流，而是大家的共同體認，知道只有多活動，才是遠離靜態生活帶來疾病的唯一方法。所以，這不是一個月或一年的工作，而是一輩子的事。

我們的祖先不會碰到靜態生活帶來的健康問題，因為他們必須非常努力才能生存：他們每天從事的是伐木、掘土、耕田、種樹、打獵等耗費體力的工作，還加上其他的日常活動，因此可以保持強健的體魄。

工業革命之後，機器取代了人力，不需事事自己動手的結果，使得現代人不再強健有力，也逐漸失去了活動的本能。尤其電腦普及之後，現代人更是十足過著「坐式生活」。缺乏體力支出使我們的身體積存了過多的壓力；身上的肌肉也因為不再是宣洩壓力的管道，顯得無力又緊張。我們失去了與自己身體的連結，同時也賠上了生命的活力。

不過時代不同了！現在我們都知道，健康掌控在自己手裡，可以靠自己來免除疾病的威脅。我們不再只是坐著不動，而是積極的去活動，這也才發現健康有活力的生命多麼美好。更棒的是，人生的每個階段都能這麼健康、這麼豐富！

（圖／Unsplash）

身體的復元能力十分驚人。舉例來說，外科醫師切開病人的身體，移除病灶或治療之後，進行縫合。這時身體馬上就收回了掌控權，開始自我療癒，替醫師完成剩餘的工作。不論是不是剛經歷驚心動魄的手術，或只是因為運動不夠、營養不良而健康欠佳，你我其實都擁有這股驚人的恢復力。

伸展跟這些到底有什麼關係呢？答案是：伸展是靜態生活和動態生活間的橋梁，讓我們的身體柔軟，為接下來的運動做好準備；同時伸展也讓我們的生活從充滿緊張壓力順利轉換為充滿健康活力。如果你常跑步、騎車或打網球等，伸展尤其顯得重要，因為這些劇烈運動會讓肌肉緊張、僵硬。透過運動前後的伸展，可以讓你變得比較柔軟，也能預防一些常見的傷害，如常跑步的人膝蓋容易受傷，愛打網球的人則是肩膀或手肘容易出問題。

隨著運動人口的增加，對正確資訊的需求顯得更加急切。伸展固然簡單，但如果做得不正確，卻可能比不做傷害更大，因此，了解正確的動作該怎麼做，其實是很重要的事。

過去幾十年來，我曾和許多業餘及職業選手共事，也在不同的運動診療中心服務。我會告訴選手，伸展是一項簡單、對身體無害的準備運動，可以迅速讓他們進入訓練狀況。他們也覺得並不困難，同時更樂在其中，因為規律、正確的伸展，不僅能避免受傷，更有助於將能力發揮到極致。

伸展不是為了探測自己可以拉到什麼程度，而是應該根據每個人不同的肌理結構、柔軟度和緊張程度來加以調整，以達到放鬆肌肉、動作靈活的目的。若只是一味想達到極限，很可能會伸展過度而受傷。

說到這點，我們應該跟動物學習。觀察一下貓咪，牠們天生就知道該怎麼伸展。貓咪的動作絕對恰到好處，不會過頭，牠們在伸展時會維持一段時間，很自然的調整自己的肌肉來應付之後的動作所需。

（圖／Unsplash）

做伸展時不該有壓力。伸展本身是很和平、很放鬆，不帶任何競爭意味的。伸展時那種細膩、使人充滿活力的感覺，讓我們和自己的肌肉合而為一。動作隨時可以依照個人的需求而調整，沒有什麼非遵從不可的金科玉律，伸展給了我們展現自我的自由與快樂。

只要方法對，每個人都能有完美的體態，這並不是運動員的專利。不過，記得一定要循序漸進，尤其剛開始的時候動作務必放慢些，給自己的身心一點時間去習慣體能活動帶來的緊張感。從最簡單的做起，一定要持之以恆，因為完美的體態絕不是一蹴可幾的。

透過規律的伸展和運動，你就會開始享受「動」的感覺。要記得，每個人都是獨特的個體，有自己喜歡的步調，大家的爆發力、耐力、柔軟度和個性也都不一樣，透過了解自己的身體狀況和需求，你就能激發自己的潛能，再慢慢打下一輩子的健康基礎。

●本文摘選自天下文化出版之《伸展聖經》，未經同意禁止轉載。