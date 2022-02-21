《家庭裡的素養課》爸媽陪練素養題的三大心法

文／顏安秀

素養導向試題對孩子與家長來說都是挑戰。其實，對老師們也是。全國的老師們，在過去這幾年間，被大量調訓和參與研習，學習怎麼「出素養題」。

素養導向試題不容易命題的原因是，需要與生活情境結合，而且也必須考慮學生的生活經驗。年級愈高，素養題的變化愈多，有的還會做不同學科／領域的結合，也更著重孩子的常識是否豐富。

之所以會如此命題，是因為要敘述清楚一個現象，得鋪陳很多脈絡或情境，才能順勢帶入要問的問題，所以字數比過去多很多，相當考驗閱讀速度和耐力。

素養題第二個特徵，就是「跨領域」。一道數學題，可能從科學故事切入，也可能從歷史角度入手。孩子的生活經驗或歸納能力愈來愈重要。

素養題的第三個特徵，就是題目中給的訊息，未必都是解題的要素。這點在數學題上更顯難度，因為不是所有出現的數字，都會在算式中出現。但有的解題要素，卻又不會直接給，需要孩子多思考一層再推導出來。

●面對素養導向試題，首重家庭內的薰陶

綜上所述，面對深具挑戰的素養導向試題，爸媽要陪伴孩子建立的能力至少有三：閱讀力、生活體驗力，和釐清問題力。

三種能力的建立，都不是純粹的認知學習，老師在教學上會引導，但家庭內的薰陶和內化，卻顯得更為重要。

陪練素養題，對家長來說，初入門的心法也有三個：心態、養成、實務。

（圖／Unsplash）

1 心態

素養導向題目已是大考必然，雖然它跟所有家長的成長經驗完全不同，但請敞開心胸接受這世界趨勢，也請在孩子面前保持樂觀的態度。

如果父母抱怨「落落長的題目到底在問什麼？」或「搞什麼啊？數學不考公式、不考圖形，講一大堆歷史背景要幹麼？」之類，孩子自然也會產生排斥感。

未來素養題型的配分比重，一定是愈來愈高，所以不如抱持樂觀態度面對，順應世界趨勢陪著孩子往前走。

孩子從低年級升上中年級，定期評量（月考）有可能就出現素養題了，就像那時候水果姊也會回家抱怨：「好多字，我都來不及看！」「哇，現在的題目好有挑戰性啊，果然是中年級，程度更高了。」我藉機稱讚孩子程度變好了，依水果姊個性，她會更努力鞭策自己去「適應」題型。

再看情況媽媽會介入「獻策」，至少可以幫忙孩子節省答題的時間：「題目字這麼多挑戰真的很大，愈來愈不容易了（表示對孩子困難的同理）。那這樣好不好，我們來玩快問快答，媽媽出幾個問題給你，但你要控制作答時間。如果短題目你都可以答得又快又好，長題目就有時間來處理了。」

2 養成

既然素養題重視閱讀速度和耐心，那麼，孩子閱讀「長文」的能力，就更加重要。

這一點其實不容易，因為社群上的訊息閱讀和吸收，其特性就是淺碟、快速、輕薄。甚至孩子刷短影片的時間，已經大過於閱讀文字的時間。「讀字」變得很難，更何況「讀很多字」。

（圖／Unsplash）

但是，若要讓孩子掌握素養題，絕不能出現考試時才是他這段時間唯一「一口氣讀這麼多字」的狀況。建立讀長文的耐心，不如從好看的故事入手吧！有趣的情節，會讓長文降低難度，讓孩子在不知不覺中整篇看完。對於剛起步的孩子，爸媽別忘了誇張式的讚美，這會是下次長文閱讀的動力。

有些橋梁書推出一整套，爸媽可以買來當作閱讀長文的練習。內容難度的判斷標準，可以從插圖的比例多或少來看。若低年級開始要練習看長文，可以考慮為孩子挑有注音的版本，降低閱讀難度。

我一直告訴孩子，「享受故事」比起認出／拼讀每個字更重要。不需要在閱讀長文的過程中，嚴格確認孩子懂了每個字詞。確保孩子從閱讀中獲得開心滿足，是更重要的事。

另一個跟長文閱讀一樣重要的，是擴大生活經驗，與生活體驗後的親子對話。

雖然大人工作生活真的很忙，但仍要撥空跟小孩多聊天，分享彼此的生活。尤其在旅行時，可以討論時事，也讓孩子說說觀點。

孩子還小時，口語表達或許沒這麼流暢，說起話來思緒跳躍，詞句也不一定連貫。父母可以歸納孩子的話語，再說一次給孩子聽。這種潛移默化，孩子的口語表達會更有條理，思維會更清楚。

培養孩子建立看待萬事萬物的系統很重要，雖然這並非一蹴可幾，也很花費爸媽的時間和心力，但藉由談話，逐步確認孩子的理解程度、也構建孩子的歸納統整能力，長期來看，這項投資非常值得。

書名：《家庭裡的素養課》 作者：顏安秀出版社：天下文化 出版日期：2022年1月24日

3 實務

「養成」，需要漫長的累積。但實務的技巧，在面對解題時可以省力一點。落落長的素養題，一大段落的文字確實不好理解。教孩子把文字線索「切分」、標小點，理出幾個重點，這樣就好懂多了。

通常，段落裡的「句點」，可以算是小結，作者講完一個小重點。一個段落，大概會有三至四個重點。把段落像是庖丁解牛那樣拆一拆，整段的理解，將會容易許多。

平常就可以練習拆解，隨手可得的短文（含報紙或雜誌），只要是符合孩子理解能力的，就可以拿來跟孩子一起玩「拆段落」的遊戲。

或者，每次素養題發回來，不管孩子答對或答錯，都可以再次討論怎麼切段落。久而久之，孩子在評量（考試）時看到長文，也就會因為有拆段落的能力，而不這麼害怕了。

其實，所有的心法不管有幾招，最關鍵的還是陪伴和對話。邀請孩子找來閱讀素材、和孩子討論，及一起理解題目。

對爸媽來說，這也是一條新鮮的學習之路，畢竟我們不是考素養題長大的。對孩子說：「爸爸媽媽跟你一起吧！我們一起來看看題目／我們一起來討論看過的書。」經年累月下來，孩子的學習收穫、親子間的親愛濃度，一定都能看得見。

●本文摘選自天下文化出版之《家庭裡的素養課》，未經同意禁止轉載。