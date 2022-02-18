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《找出生活中的灰犀牛》風險態度決定家庭動態

聯合新聞網 / 天下文化
書名：《找出生活中的灰犀牛》 作者：米歇爾．渥克Michele Wucker 出版社：天下文化 出版日期：2022年1月24日
書名：《找出生活中的灰犀牛》
作者：米歇爾．渥克Michele Wucker
出版社：天下文化
出版日期：2022年1月24日

「風險指紋」，指的是每個人獨有的風險性格（risk personality），它源自於基本人格特質，型塑個人在面對風險時的慣性思考與行為決定，但也會隨著人生經歷的累積而改變，影響我們看待與評估風險的方式。

高風險時代下必讀的決策指南！《找出生活中的灰犀牛》本書為米歇爾．渥克（Michele Wucker）繼暢銷著作《灰犀牛》後最新力作。她提供別具慧眼的新框架，為生活在高風險社會下的讀者提出睿智觀察與衷心建言，提醒我們：比起無法預測的「黑天鵝」（black swan），你更該正視生活中無處不在、隨時可能衝撞上身的「灰犀牛」。（編按）

文／米歇爾．渥克Michele Wucker

我外婆是出了名的抗拒處理健康風險，這讓醫生十分擔心她的腹部動脈瘤隨時可能破裂。當腹部動脈瘤大過5公分時，醫師們普遍認為進行手術所承擔的風險，要比不進行手術來得低。但「婆婆」（Bobonne，比利時人對祖母的暱稱，源自法語的bonnemère）硬是拖到動脈瘤長到6.3公分，在子女們苦苦哀求下，才終於同意讓醫生動刀。

還有一次，我母親用電話一直聯絡不上婆婆，所以連忙趕去她家。一進門就看到婆婆正痛苦的躺在地上，當時的她已經80好幾，卻因為試圖搬動一台巨大的老式映像管電視而拉傷了背。儘管如此，當母親堅持要帶她去醫院時，她依然抵死不從。婆婆總是一味迴避處理健康問題，最後卻讓情況升級為重大的健康威脅，上述事件絕非是個案。她的固執，已經成為日後我們回憶起她的關鍵字。

儘管婆婆總是消極對待健康風險，但卻願意為其他風險提早做準備，例如她積極避免面臨挨餓的風險，甚至有些過頭。婆婆在2010年過世時，我們在她的冰箱裡發現10公斤奶油，在櫥櫃中找到10公斤砂糖。我不難理解婆婆囤積糧食的行為，因為這是她在二次大戰糧食短缺期間學到的事。她的冰箱除了囤積奶油以外，還冷凍著大量自己種植的蔬菜，這同樣是相當合理的做法。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

這讓我想起婆婆在大戰烽火蔓延之際，為了阻止德國的占領變成永久統治，決定冒著生命危險騎單車為抵抗運動者送信。我試著想像當她騎著車在路上奔波時心裡在想些什麼。協助那些與納粹對抗的人，無疑能讓她擁有掌控感，即便一己之力十分微小，照樣能夠帶來改變的可能。在那樣充滿混亂及不確定的年代，的確值得她冒險一搏。戰爭結束後，婆婆再度為自己的人生冒險，她選擇跟著一位年輕帥氣又具有創業精神的美國大兵前往美國生活。這位阿兵哥原本想在比利時開創爆米花事業，只可惜這個點子太過前衛，當時的歐洲普遍認為玉米是給豬吃的。

然而讓我難以理解的是，即使婆婆以往的人生總是在冒險，卻總是輕忽自己的健康風險。她和丈夫一樣長期抽煙、喝酒，即使在自己的父親因中風而早逝之後，依舊漠視這種習慣帶來的風險。正如選擇面對腹部動脈瘤的方式，意味著如何面對當下與未來的風險，這或許讓婆婆感到失去掌控權；但無論是決定不處理動脈瘤，或是不處理嚴重拉傷的背，其實都是在用違反常理的方式，以獲得自以為的掌控感。畢竟，如果選擇動手術來控制威脅，就得進入完全喪失掌控權的麻醉狀態，把一切交付給手術團隊。事實上，如同婆婆不願意動手術，多數人冒的最大且最常見的風險，就是「消極風險」（passive risk），意思是指面對明顯的、已知的問題，但出於種種原因（包括人類天生的偏見、個人的拖延，以及各式各樣的外在阻礙）而遲遲不願積極處理。

如今，距離婆婆在睡夢中安詳離世已經10年了（當時她的動脈瘤也因手術而治癒），婆婆的人生與風險關係之間的矛盾卻仍舊令我感到疑惑：怎麼會有人在做風險決定以及人生抉擇上，一方面是那樣的務實、積極、勇敢與果決，但在碰上其他事情時，卻又如此頑固，甚至不惜做出對自己健康有害的事？我好奇在多少程度上，背後的原因能以婆婆的天生性格、人生經歷，以及風險本質來解釋。此外，我也親眼目睹婆婆不願意面對健康風險這點是如何影響家人，尤其是我的母親。婆婆總是漠視一些身體上的小問題、總是臨時取消看診預約，放任它們惡化成日後威脅健康的重大危機，使母親經常被迫放下手中工作，為婆婆的事情到處奔波。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

風險態度決定家庭動態

我父親那邊的家人則完全相反。爺爺和奶奶原本住的老家以及退休後居住的公寓，全都打理得井井有條。他們後來以近百歲的高齡去世，夫妻倆離世時間只相差幾個月。他們過世時，每一件事都已經安排妥當：兩人的墓碑上除了去世的日期以外，其餘文字都已經全部預先刻好，就連喪禮的菜單也已擬定（是瑞典肉丸與火腿）。此外，他們的財務狀況良好，這點也跟婆婆不一樣。

我的父母分別從自己的爸媽那裡繼承許多和風險、不確定性與改變有關的人生態度。現在回想起來，從看似平凡的小事（例如：要預留多少時間前往教堂），一直到較為重大的問題，風險觀念上的差異解釋了他們的性格與做出的決定，這也導致他們在五花八門的大小事情上有著各種衝突。由此可知，風險態度決定了家庭動態，包括個人動態與全家人構成的團體動態。

至於我個人與風險的關係，則同時具備父親和母親兩邊家族的元素。按照許多人的標準來看，我是個具有冒險性格的人，不過我和大多數人一樣，所做的各種風險決定背後並沒有一致的標準：我熱愛嘗試新食物，但一旦找到合自己胃口的食物，就只吃那樣東西。我去喜歡的餐廳時，幾乎永遠都會點同樣的菜色。我過馬路時嚴守交通規則。我平日相當注重飲食，因為我在2011年診斷出有乳糜瀉的問題，只能避開所有含麩質的食物，否則身體會很不舒服。我不抽菸，規律運動，每年按時進行健康檢查。然而這些年來，在我接觸新事物、克服新挑戰、學習新的風險技巧後，我的行為與偏好開始隨著對風險的看法而改變。

我更加了解到，風險在本質上是如何與我們的身分認同密不可分。其中，有一件事再明顯不過：如果能透過風險的角度，花時間去檢視自己的思考與行為，將會發現當中蘊藏很多機會與可能。然而，大部分的人很少會去思考這種事，因此連帶也錯過機會。不只是前頭提到我婆婆的例子而已，只要想一想人們是如何處理風險（或不處理），你就會發現：所有人都一樣，我們與風險的關係影響著我們如何做決定。想一想：

•哪些事情值得我們冒險？你和其他人有多擅長辨識風險與評估風險的重要性？

•你是否把冒「積極風險」（active risk-taking，例如：高空彈跳或當沖股票）與「消極風險」（passive risktaking，例如：遲遲不去看醫生或不報稅）當成兩回事？

•為什麼同樣面臨有可能失敗的情況時，有的人致力於降低風險，有的人則自暴自棄？

•為什麼碰上重大的衝擊後，有的人會逃避風險，有的人不僅勇敢克服必須承擔的風險，更願意多冒一點險，進一步管理相關風險？

•你有多少風險性格是天生的，又有多少是源自經驗？先天占多少，後天又占多少？

•面對已知的風險時，我們能否訓練自己做出不同的行為？

•哪些因素會促使我們改變風險行為，又要怎麼做才能讓改變持久？

•我們必須克服哪些障礙，才能達成健康的風險關係？

想要解答前述一連串的問題，就是我寫這本書的原因。我們將一起探索這些問題，談談每個人準備好冒哪些險，以及如何定義與反映出我們的目標、熱情、優先順序與價值觀。換句話說，也就是我們的核心特質。

思考自身與風險的關係以及身邊的人與風險的關係後，你將更加了解你是如何成為今天的你。你也將深入探索你目前所在的組織，在風險、創新與策略等方面所擁有的價值觀、文化、優勢與弱點。你將以不同於以往的方式思考你所處的社群、國家與這個世界，了解組織內部風險動態如何左右著你所擁有的選擇。

●本文摘選自天下文化出版之《找出生活中的灰犀牛》，未經同意禁止轉載。


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