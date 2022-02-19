變幻陣隊、弩砲、船艦　戰無不克的羅馬軍團

文／克里斯．麥可納布（Chris McNab）

戰爭機器羅馬軍團

羅馬帝國的故事前前後後共牽涉到千餘年的歷史，所以本書不會詳細討論，但顯而易見的是，如果沒有傑出的軍隊，羅馬也不可能以小小城邦之姿，發展成史上規模最大、壽命最長的帝國。羅馬軍成立於西元前6世紀，一開始是民兵組織，只有在必須執行特殊任務時徵召人力，經過數個世紀的發展及多次改革後，才終於蛻變成戰力堅強的常勝軍。

在西元前5至3世紀間，羅馬穩定地在義大利逐步拓展主要領土，並將勢力進一步延伸到希臘位於地中海沿岸的邊角地帶，但也因而征戰不斷，難有寧息之日。各位可能會很訝異，以這段時期的大小戰爭而言，羅馬的敗績和勝場數其實相差不遠。譬如在西元前390年，北歐的凱爾特人（Celts）以著名的旋風式戰法，把此時仍拘泥於固定戰略的羅馬軍打得無法招架，他們在阿里亞河（Allia）獲勝後，便前進羅馬城並占領了多數城區，最後是因為收到大量貢品才撤退；在西元前321年的卡夫丁峽谷戰役（Battle of the Caudine Forks），羅馬部隊則被埋伏於山路的薩莫奈人（Samnites）殺到幾乎全軍覆沒；西元前218年在布匿戰爭（Punic Wars，西元前264至146年）對上迦太基（Carthage）時，膽識出眾的迦太基將領漢尼拔（Hannibal）領軍從西班牙出發，途經高盧（Gaul），又越過阿爾卑斯山，最後在義大利北部稱霸了大約15年，讓羅馬軍苦吞無數敗仗，如西元前218年的特拉比亞河戰役（Battle of Trebia），以及西元前217年的特拉西美諾湖戰役（Lake Trasimene），而最慘烈的坎尼會戰（Battle of Cannae）則發生於西元前216年，造成5萬兵力折損，是羅馬戰史上最落魄的一役。

（圖／取自創意市集出版之《世界戰爭圖鑑》書中）

不過羅馬軍的適應力和恢復力都很強，雖然挫敗不斷，仍重新站了起來，並在新世代指揮官的帶領下從錯誤中學習，贏得越發輝煌的勝利。到了西元前2世紀時，軍隊已歷經許多重要改革，變得更加驍勇善戰，紀律也有所提升。每個強悍的軍團（legion）皆由4500到5000人組成，又分為大隊（cohort）、中隊（maniple）和百人隊（century），老兵和新兵都有，且軍階安排得當，讓聰明有經驗的老手能支援菜鳥。每個軍團都有一個結構相仿的聯盟軍團（allied legion），而兩組羅馬／聯盟軍團合起來就成了執政官軍隊（consular army），之所以這樣稱呼，是因為由兩名執政官（羅馬經選舉產生的最高官員）領軍，兩人每天會輪流指揮軍事行動，不過這個規則偶爾也會暫時解除。

坎尼古城的空拍照。這個不起眼的村莊位於現今的義大利東南部，羅馬戰史上最慘不忍睹的挫敗就是發生在此。單是在西元前216年8月2日那天，羅馬軍就損失了6萬5千名兵力。（圖／取自創意市集出版之《世界戰爭圖鑑》書中）

漢尼拔（西元前247至182年）

漢尼拔是迦太基偉大將領哈米爾卡‧巴卡（Hamilcar Barca）之子，在成長過程中始終以代父報仇為志，要為父親一雪在第一次布匿戰爭中慘遭羅馬痛擊之恥。在西元前218年那場著名的行動中，他率軍翻越阿爾卑斯山，進入義大利，在慘烈的交戰中喪失了數千名兵力。不過，他對多種族軍隊很有一套，能策略性地讓各族戰士充分發揮特長，此外，他也以遠近馳名的調度手腕安排步兵與騎兵攻勢，在西元前218至216年擊敗羅馬，贏得重大勝利，進而掌控義大利的多數地區，並統治了10多年。不過，漢尼拔對長時間的消耗戰較不在行，最後也被迫放棄在義大利征服的領地，並在北非之戰中敗給羅馬。他在西元前195年開始流亡，並於西元前183至181年間在比提尼亞（Bithynia）服毒自殺，寧死也不願向仍在追捕他的羅馬軍投降。

羅馬共和軍有個知名戰略，是由獨立中隊以固定間隔排成棋盤般的梅花形陣列（quincunx），視部隊種類而定，每個中隊會有60或120人，都各都以小方陣的型態運作，所以在戰術上的調適力與靈活度都很強，能視需要快速展開或封閉隊形，面對險峻的地勢時，也能善加應變。多數士兵都配有2把羅馬重標槍（pilum），用於在雙方全面衝突前先丟向敵軍陣隊，另外也會攜帶適合近身搏鬥的寬刃短劍（gladius），且因受過長期的艱苦訓練，所以劍法相當純熟。

（圖／取自創意市集出版之《世界戰爭圖鑑》書中）

羅馬軍隊專業化又士氣高昂，堅忍度令人敬畏，再加上物流調度順暢，且帝國政治手腕高明，所以在西元前約50年時，領土已從北海（North Sea）一路延伸至地中海東岸，當中的整個高盧地區（現代法國與比利時的大部分區域），都是由資深執政官尤利烏斯‧凱撒（Julius Caesar）領軍於西元前58到50年間所征服。但在西元前1世紀，帝國發生一連串的內鬥，敵對派系爭相奪權，且軍團通常都是跟隨指揮官，而非效忠帝國本身，所以情況更加惡化，許多重要將領相繼喪命，凱撒也在西元前44年遭到暗殺，最後獲勝的則是他的侄孫屋大維（Octavian）。在西元前31年9月2日，屋大維的400艘戰艦在亞克興戰役（Battle of Actium）中，於希臘西岸徹底擊潰安東尼（Anthony）。兩人原先是盟友，但當時安東尼已與埃及女王克利奧帕特拉（Queen Cleopatra）結盟並成為夫妻。

屋大維在亞克興的勝利鞏固了他對羅馬的控制，沒有人敢再挑戰他的勢力，羅馬也從共和國變成帝國，而他更獲得「奧古斯都皇帝」（Emperor Augustus，西元前27至14年在位）的稱號，開啟了約200年的羅馬和平（pax romana）。在這段時期，羅馬的中央統治雖然穩定，但其實在奧古斯都及西元1、2世紀的皇帝當政時，和平的表面下持續有程度不一的戰爭發生，導致帝國軍得長期保護邊境，忙得不可開交。奧古斯都為了改善此現象，決定召回已遣散的老兵，分散部署至邊境地帶，讓他們從事農業活動，促進帝國經濟，同時兼任當地儲備軍，在羅馬領土受到威脅或攻擊時負責防禦。

古希臘三列槳座戰船（trireme）的模 型。槳兵約170名，分布於三層，每人 都持4公尺的長槳。眾人皆以最快節奏 一起划時，戰船的速度可達10節（時速 18.5公里）。（圖／取自創意市集出版之《世界戰爭圖鑑》書中）

在西元1到5世紀，羅馬軍團的常備人數落在30到50萬之間，要維護那麼大的領土，這些人力顯得有點單薄，而且帝國疆域又在皇帝圖拉真（Emperor Trajan，西元98至117年在位）的統治下擴張到最大，幾乎已涵蓋英國北部到波斯灣之間的所有土地。羅馬之所以能勝任如此困難的維護工作，方法是將部隊派遣到邊境地區，駐守在帶狀的長期兵營與碉堡之中（castella），同時也越來越依賴自家軍隊以外的輔助軍，光是奧古斯都在位期間，羅馬就編列了約15萬人的輔助部隊，但隊上士兵並不忠誠，效忠對象也經常改變，譬如在西元9世紀9月，阿米尼烏斯（Arminius）領軍的切魯西（Cherusci）部落軍就決定背叛盟友，在德國條頓堡森林（Teutoburg Forest）屠殺了3個羅馬軍團，可說是前述現象的例證，也為帝國敲響了一記警鐘。

亞克興戰役（西元前31年）的陣營及主要移動路線圖。屋大維的羅馬艦隊將安東尼及克利奧佩特拉的戰艦困入亞克興灣，而這場勝利也為他的皇帝之路奠定了基礎。（圖／取自創意市集出版之《世界戰爭圖鑑》書中）

不過，即使有這種地區性動亂，羅馬的勢力仍於西元1、2世紀達到高峰。皇帝克勞狄烏斯（Emperor Claudius）在西元43年舉軍入侵英國，愛西尼部落（Iceni Tribe）女王布狄卡（Queen Boudicca）雖在西元60至61年帶領當地的凱爾特人反叛，但終究被鎮壓制伏，英國也就此納入羅馬版圖；而皇帝圖拉真在西元101至106年間出征時，擺平了恣意妄為的達契亞人（Dacians），又在115至117年征服了長久在東邊與羅馬作對的帕提亞帝國（Parthian）；哈德良（Hadrian，西元117至138年在位）在圖拉真退位後繼任，對帝國的展望同樣充滿軍事色彩，著名事蹟包括在英國極北處建造城牆，以防堵北邊兇悍的凱爾特部落，進一步鞏固政權。

羅馬緩慢而長期的衰落始於西元3世紀，由於政府逐漸無法再集中管理整個帝國，導致領土在西元4世紀分裂成東西兩半，東邊以君士坦丁堡（Constantinople）／拜占庭（Byzantium）為中心，西羅馬帝國則頻繁改良軍事器械，以壓制邊境地帶的威脅勢力，尤其是住了許多戰士部族的北方。眼見羅馬勢力衰退，這些部落也越來越虎視眈眈。

西元378年8月，羅馬在現今為土耳其西部城市愛德尼（Edirne）的阿德里安堡（Adrianople）慘敗給東哥德（Ostrogoths）與西哥德人（Visigoths），此後軍隊就產生重大改變，開始以騎兵為重心，比例高達25%，顯示部隊開始著重機動性與靈活度，而不再只仰賴步兵堅定無畏的進攻。透過這些變革及類似的創新，羅馬得以維持軍力，面對大型戰爭也很有贏面，一直到帝國崩毀前都是威力懾人的西方勁旅。舉例來說，東西分裂前的最後一位皇帝狄奧多西（Emperor Theodosius，西元379至392年在位），就曾於西元394年在義大利伊松佐河（Isonzo River）的冷河戰役（Battle of the Frigidus）中殲滅阿波加斯特（Arbogast）的法蘭克軍，但值得注意的是，總兵力中有2萬名是哥德同盟軍，由帝國末世記的偉大「羅馬」將軍斯提里科（Stilicho）帶領。他雖效力羅馬，但其實有一半的汪達爾（Vandal）血統；同樣地，羅馬將軍埃提烏斯（Aetius）也在西元451年，於法國東北部的沙隆（Chalons）大敗匈人阿提拉（Attlia the Hun，西元434至453年在位）率領的駭人戰隊。阿提拉於441至453年間出兵侵吞東西羅馬，但從未實際拿下羅馬城。

羅馬弩砲是現代火砲的前身，可透過扭力彈簧將石頭或弩箭發射到超過300公尺遠處，通常用於圍城、海戰或敵軍人數很多的狀況。（圖／取自創意市集出版之《世界戰爭圖鑑》書中）

不過在西元455年，羅馬城終究被汪達爾軍攻陷，且在那之前，西哥德人也曾於410年在亞拉里克（Alaric）的帶領下入城劫掠，凸顯出此刻的羅馬有多脆弱。其實西羅馬帝國的首都已在286年遷至梅蒂奧拉努（Mediolanum），並於402年再度重遷到拉溫納（Ravenna），但羅馬城在西方世界仍具特殊的重要地位。後來在西元6世紀，羅馬城又兩次慘遭東哥德人洗劫，這時，西羅馬帝國基本上已名存實亡，但一如我們將於後續篇章所述的，此時東邊的拜占庭帝國才正要興起。

●本文摘選字創意市集出版之《世界戰爭圖鑑：從帝國遠征到世界大戰，從革命運動到恐怖攻擊，一部橫跨5000年的人類交戰史》。