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希臘諸神大蒐秘！最新修訂圖解版，讓你一次瞭解希臘神話！

聯合新聞網 / 好讀出版
書名：《圖解希臘神話》【修訂新版】 作者：凱特琳 繪者：阿娟、許承菱 出版社：好讀出版 出版時間：2022年1月15日
書名：《圖解希臘神話》【修訂新版】
作者：凱特琳
繪者：阿娟、許承菱
出版社：好讀出版
出版時間：2022年1月15日

西洋藝術的靈感寶庫，思想文化的豐沛源泉，歡迎來到最奇幻奔放的希臘諸神世界！

好讀出版《圖解希臘神話》【修訂新版】內有精緻插畫、豐富圖表搭配輕鬆活潑的文字，完整解析希臘諸神，一本就懂希臘神話！（編按）

文／凱特琳

《圖解希臘神話》選摘

屠龍英雄：卡德莫斯

關於卡德莫斯的故事要由一位美麗的少女被綁架說起。一天，宙斯見到某位美麗少女在草原上玩耍，於是他化身公牛故意接近少女，果然少女沒有發覺，騎上了公牛，結果公牛跑走了，少女從此下落不明。

（圖／取自好讀出版之《圖解希臘神話》書中）
（圖／取自好讀出版之《圖解希臘神話》書中）

女孩的名字叫做歐蘿芭，卡德莫斯就是她的兄弟，也是腓尼基的王子。歐蘿芭的父親對於女兒被綁架下落不明感到非常慌張，他命令兒子們必須出外尋找，直到找回他小妹歐蘿芭，這當然不是一件容易的任務。

他們不知道是誰綁走了歐蘿芭，尤其不知道對方是天神宙斯。一點線索也沒有，大家都沒有頭緒，據說卡德莫斯走遍天涯海角都找不到妹妹的蹤跡。他有家歸不得，四處流浪闖蕩，突然靈機一動，前往阿波羅在戴爾菲的神殿尋求神諭，請求阿波羅指示他該如何是好，結果神明竟然告訴他，不要再尋找自己的妹妹了，他應該要跟著一頭不知名的母牛，找到一片新天地，建立一個新的城邦。

半信半疑的卡德莫斯剛下山，果然就遇到一頭孤伶伶的可憐小母牛，於是他跟著小母牛的足跡，竟然意外找到了一大片陸地與平原。這就是阿波羅指示卡德莫斯建立新城邦的地方，但是這邊沒有活水可以祭祀神明。

卡德莫斯命令同伴前往尋找活水，但是同伴卻一去不回。卡達莫斯親自出發，才發現他們遇上了可怕的毒龍。這條龍住在附近的洞穴中，身體裡裝滿毒液，牙齒不僅尖銳又鋒利，且毒龍的皮又硬又厚，卡德莫斯先前派去的同伴雖然奮力抵抗，但還是都被殺死了。

卡德莫斯眼見如此，以地上的大石重擊毒龍，據說力道之大足以摧毀整座堡壘，但是毒龍卻無動於衷。卡德莫斯再用標槍的尖刺刺向毒龍，終於穿透毒龍的皮膚，龍不斷噴著毒液，可怕極了，但卡德莫斯天生神力，順利的殺死了龍。可是現在只剩下他孤身一人，不太可能獨自建立新的城邦。

（圖／取自好讀出版之《圖解希臘神話》書中）
（圖／取自好讀出版之《圖解希臘神話》書中）

卡德莫斯既失落又孤單，獨自呆坐在龍的屍體前面，不知如何是好。此時女神雅典娜現身了，她告訴卡德莫斯，可以取下龍的牙齒，種在泥土中，就會得到他需要的幫手，卡德莫斯照做後，龍齒生了許多全身盔甲的戰士，這些騎士個個兇猛，見到卡德莫斯就拿出武器攻擊他，卡德莫斯只得不斷閃躲，最後他用計讓這些戰士自相殘殺，只剩下最後五位。

五位中的一位與他協議言和，並說服另外四位與卡德莫斯結盟，他們同意協助他建立新城邦，於是卡德莫斯有了有利的幫手， 就在六個人的努力下，創造了之後的偉大城市──底比斯。

BOX

卡德莫斯的晚年：卡德莫斯殺死毒龍後得罪了戰神阿利斯，於是卡德莫斯成了他的奴隸，必須替他幹活。之後阿利斯很欣賞卡德莫斯，將他與愛與美女神生下的孩子和諧女神哈莫妮亞嫁給了卡德莫斯。凡人很少可以娶到父母都是十二大神的後代，這可是歷史上的第一遭。可惜的是，不知為何他們家族的後代命運都不太好，不是死於非命就是走向瘋狂，卡德莫斯與哈莫妮亞看到子孫不斷受苦很難受，最後天神將他們變成兩條大蛇，表示對他們的憐憫而不是懲罰。

（圖／取自好讀出版之《圖解希臘神話》書中）
（圖／取自好讀出版之《圖解希臘神話》書中）

●本文摘自好讀出版之《圖解希臘神話》【修訂新版】


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