愛作夢的紅髮女孩安，回到故鄉成為老師，展開全新冒險！

文／露西．蒙哥瑪麗（L. M. Montgomery）

《清秀佳人2：艾凡里的安》選摘

在一個溫暖的十月黃昏裡，安靠著椅子輕輕嘆一口氣，桌上放著課本及孩子們交回的作業，還有一張寫得密密麻麻的紙，似乎與學校工作沒什麼關係。吉伯從廚房的門走進來，聽到安的嘆息聲後問：「你怎麼了啊？」

安突然漲紅了臉，迅速把那張紙夾進學生作文簿裡。

「沒什麼大事啦！只是向哈彌敦教授勸吿我的那樣，試著把腦海裡閃過的念頭寫下來而已。我也不是漫無目的地亂畫，但是看著自己寫在白紙上那些顚三倒四的怪想法，我無法約束它，只能由它任性地飛舞，沒辦法從裡面抓到什麼重點。如果我能夠這樣一直寫下去，或許就能發現哈彌敦教授想要傳達的觀念了，但我現在沒什麼多餘的時間，每天都在批改作業和作文，就不想再寫自己想的東西了。」

「你在學校的表現很好呀。安，孩子們都很喜歡你。」吉伯坐在石階上。

「不，並不是所有孩子都喜歡我，像安東尼．帕伊就一點也不喜歡我，我想未來也是如此。更糟的是，他一點也不尊重我，是的，一點也不。他的言行擧止都透露出對我的輕蔑。吉伯，因為是你，所以我不介意將這些事吿訴你，我承認他眞的很令我煩惱，而且狀況十分不樂觀，也不是說他很壞，只是他很愛搗蛋。雖然也有其他學生和他一樣，但都沒像他那樣不聽我勸吿。他很少忤逆我，但他的態度就是一副不想花時間跟你爭論，隨你愛怎麼講就怎麼講的模樣，我很擔心這樣的態度會影響到其他孩子。我試過很多方法要去贏得他的好感，但很顯然，我做這麼多卻一點成效也沒有，即使他是帕伊家的孩子，但還是算聰明可愛的，只要他肯，我一定會喜歡他。」

「也許他在家裡聽到些流長蜚短的吧。」

「也不盡然都是這樣，安東尼．帕伊是個很獨立的孩子，對任何事物都有自己一套看法，在之前他都活在男人堆裡，所以他說女老師都不行。好吧，我將會盡我所能地以耐心和仁慈去感化他，我喜歡挑戰並克服困難，而且教書眞的是一個滿有趣的工作，當我感到灰心的時候，只要想到保羅．艾文就可以讓我重新獲得能量。他是個很貼心、很完美的孩子，吉伯，他有著如同天才一般的資質，我想總有一天全世界都會知道他的。」安用自信的口吻結束這段話。

「我也很喜歡教書這份工作。」吉伯說：「就某方面來說，它也是一種試煉，這也是為什麼在這幾個星期以來，我所學到的比我教的還要多，我在教那群白沙鎭的孩子時所得到的，遠多於我在學校一年所學習到的。我們在工作上的表現都還挺出色的，我聽說新橋鎭的人們喜歡琴，而我想，從白沙鎭人們對我恭敬的態度可以知道，他們對我也算滿意……除了安德羅斯．史班賽先生。我昨晚在回家路上遇到彼得．布列維夫人，她覺得她應該吿知我，史班賽先生並不贊同我的教育方式。」

「你有沒有注意到？」安反射性地問，「當有人吿訴你『有件事我應該讓你知道』的時候，那通常代表著壞消息，為什麼他們就不曾想過，當他們聽到好消息時也應該吿訴你？昨天H．B．多尼爾夫人又來學校找我，她吿訴我，她認為她應當吿知我，哈蒙．安德羅斯夫人不認同我在課堂上跟孩子說些神話故事，而羅傑森先生也認為普莉的數學進步得不夠快，如果普莉能夠把對那些男孩子拋媚眼的時間拿來練習算數，我想她的數學將會進步神速。我非常確定她的數學作業是傑克．吉利斯幫她做的，但我就是沒辦法當場抓到他們。」

「多尼爾夫人那大有前途、有著一個新名字的兒子，你叫習慣了嗎？」

「習慣啦！」安笑著說，「不過這還眞是個不簡單的任務呢！剛開始我叫他聖．克雷爾時，他都裝作一副不知情的樣子，直到叫了兩三次，他隔壁的同學用手肘推推他，他才肯回答我。他好像很討厭這個名字，我只好在放學後將他留下，溫柔地吿訴他，是他母親要求我這麼叫他的，而我不能違背他母親的期望。雖然他年紀很小，個性卻很懂事，跟他解釋過他就接受了，他吿訴我，只有我才能叫他聖．克雷爾，如果其他人膽敢這麼叫他，就給他試試看。當然，我斥責他不可以用這麼粗魯的方式講話，之後我叫他聖．克雷爾，而其他同學繼續叫他雅各，這一切就很順利地過去了。他有一次吿訴我，他長大後想要當一名木匠，但是多尼爾夫人卻吿訴我，她希望她的孩子將來成為一名大學教授。」

因為提到大學，吉伯將話鋒一轉，兩人開始討論起未來的計畫與期望，愼重、認眞而充滿希望地展開熱烈的交談。未來是一條充滿無限驚奇、尙未有人步足的道路。

吉伯下定決心要成為一名醫生。

「我認為這是一份很傑出的職業。」他熱情地說道，「一個男人在他的一生當中，必須與生命搏鬥。有人定義過嗎？男人有如時時刻刻都在戰鬥的動物，而我要跟疾病、傷痛，還有尙未發現的病症搏鬥。這些都是緊緊相繫的，我想盡我的一份心力，加入這個神聖的工作領域。自古以來，前人已經累積許多知識、為我們做了這麼多，所以我想，也該為後世的人們做些什麼來表示我對前人的感謝，這對我來說是唯一能夠公平地回報給全人類的途徑。」「我想使人生更加地美好。」安如夢似幻地說著，「這跟追求更寬廣的知識不同。雖然我知道那是個很崇高的理想，但我想讓別人因為我而擁有更快樂的時光。我熱愛這麼做，就算是為了那細微的歡欣或幸福；即使我不曾擁有過，我也會幫助他們去得到它的。」

「我認為你已經每天都在實踐著你的理想。」吉伯欽佩地說。

吉伯說得很對，安天生就是個光之子。不管對誰來說，安都能帶給他們有如陽光般燦爛的笑容和溫柔話語，只要和她相處過，就會覺得生命中充滿了幸福、希望，與美好的未來。

●本文摘自好讀出版之《清秀佳人2：艾凡里的安》【經典新裝版】。