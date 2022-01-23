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銘刻郭強生創作路上最艱辛的十年　《如果文學很簡單，我們也不用這麼辛苦》1/25新書上市！

聯合新聞網 / 木馬文化
書名：《如果文學很簡單，我們也不用這麼辛苦》【全新增修版】 作者：郭強生 出版社：木馬文化出版 出版日期：2022年1月25日
書名：《如果文學很簡單，我們也不用這麼辛苦》【全新增修版】
作者：郭強生
出版社：木馬文化出版
出版日期：2022年1月25日

文／木馬文化編輯部

第八屆聯合報文學大獎得主郭強生，將於1月25日推出《如果文學很簡單，我們也不用這麼辛苦》全新增修版。在這本書中郭強生聚焦「自己」與「文學」的關係，從一篇篇的文學評論與創作思考，爬梳文學對自己的重要性，如何透過文學看見更完整的「自己」。在新增的後記裡，郭強生也說：「我接受了文學就是一個不簡單的苦差事開始，我何嘗不是也同樣咬著牙在面對自己的人生？」

去年《作家命》出版後，郭強生的「文學修行三部曲」終於集滿：第一部為2002年出版的《在文學徬徨的年代》、第二部為2014年出版的《如果文學很簡單，我們也不用這麼辛苦》，第三部則是2021年出版的《作家命》。郭強生說：「每一本都是經過了八到十年的慢火熬煮。」

這次重新推出的「文學修行三部曲」之二《如果文學很簡單，我們也不用這麼辛苦》，收錄24篇文章，書寫題材從純文學到類型文學，評論對象從文學、電影、劇作到電影歌曲，談「只問真實，不隨潮流」的創作觀、教學創作多年的感想、文學獎觀察以及與前輩作家的交誼，更有對世界級小說家、諾貝爾文學獎得主的作品獨到解析，從馬奎斯、帕慕克、唐‧德里羅、魯西迪、喬依絲‧卡洛‧奧茲、維吉尼亞‧伍爾芙、多麗絲‧萊辛到瑞蒙‧卡佛……。

內容更特別收錄郭強生的新版後記，以及三篇新作：〈無法預知的漂泊紀事〉、〈愛，值得更好的回報〉、〈月鳥花雲天：那些難忘的瓊瑤電影歌曲〉。

看似集結了一篇篇的文學漫談，實則是郭強生文學人生的十年縮影。當年寫下這本書的他「初回國看見台灣在開放解嚴十餘年後，在自由多元、國際本土、顛覆解構……各種思潮拉扯之下難掩某種徬徨，我遂用十八個問題的方式，為自己如何重新接軌台灣畫出了某種藍圖。」「藍圖容易，繼續相信與實踐這份藍圖才是真正的考驗。《如果文學很簡單，我們也不用這麼辛苦》做為三部曲之二，銘刻的正是我重回創作路上艱辛的十年。」

從這本書，讀者可以更清楚看見郭強生始終不懈的文學身影——「不管是所謂嚴肅的純文學，還是商業的類型小說，要能打動讀者造成風潮，其實都一樣的辛苦。即便我未曾有機會（或說沒有能力）轉戰類型文學的跑道，但是大家或許可以從《如果文學很簡單，我們也不用這麼辛苦》看見，在這場文學的長跑中我從未劃地自限。」

●本文推薦書由木馬文化即將於1月25上市新書《如果文學很簡單，我們也不用這麼辛苦》【全新增修版】。


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