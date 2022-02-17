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我們可能同時是小孩也是父母？認識基礎心理學中的三種「自我狀態」

聯合新聞網 / 三采文化
書名：《蛤蟆先生去看心理師》 作者：羅伯．狄保德 （Robert de Board） 出版社：三采文化出版 出版時間：2022年1月26日
書名：《蛤蟆先生去看心理師》
作者：羅伯．狄保德 （Robert de Board）
出版社：三采文化出版
出版時間：2022年1月26日

1997年出版的暢銷心理學經典《蛤蟆先生去看心理師》中，心理學家羅伯．狄保德將心理諮商過程運用在動物角色們身上，故事以好讀易懂的方式巧妙結合心理學基礎知識，去年簡體中文版在一年內就狂銷200萬本、打動千萬名讀者！

本文透過主角蛤蟆先生和治療師蒼鷺的對話，帶領讀者了解什麼是心理學中人格結構的三種狀態，而這三種狀態又如何影響我們應對外界的方式？（編按）

文／羅伯‧狄保德（Robert de Board，英國心理學家、《蛤蟆先生去看心理師》作者）

「你今天感覺如何？」蒼鷺問。下一次的諮商面談又開始了，蛤蟆不僅預期他會這麼問，事實上他早已迫不及待地要回答。

「我感覺好多了，明顯比過去快樂，也有活力許多。」他告訴蒼鷺他開始划船了，還和兩個朋友一起吃午餐。

「真是太好了，但是蛤蟆，你有沒有想過為什麼會有這些變化呢？」

「我不確定，」蛤蟆停頓了很久才說：「要了解自己腦袋裡的想法很困難，但我確實感覺更有力量了，這很難解釋。有時候，那種熟悉的感覺還是會回來，我會悲傷，會覺得沒價值。那種情緒還藏在我心裡某個角落，但已不再占據主要位置。我似乎已能將它推到一旁， 不再被它牽制。」

「很高興聽到你這樣說，你顯然已發展出自我洞察與情緒智商（EQ）。現在我要問你一個問題，」蒼鷺凝視著蛤蟆，「你剛剛回答我的時候是處於何種狀態？」

蛤蟆想了想說，「當然不是父母自我狀態，我知道也不是兒童自我狀態。」他停頓了一下，「最近我一直在想，應該還有另一個自我狀態存在，這時候你的行為不像父母，也不覺得像兒童，而是比較成熟，比較像當下的自己，如果這麼說合理的話。」

「當然，」蒼鷺語氣熱烈地說：「確實有這樣的狀態，你靠自己發現了。太棒了！」

「有嗎？」蛤蟆有些驚訝，「那叫什麼？大人狀態？」

「不完全是，我們稱為成人狀態，加上它，這樣便構成完整的三種自我狀態：父母、成人、兒童，這三種狀態構成你的人格結構。我們可以簡單地畫出來。」蒼鷺拿起蠟筆，正要在掛圖上寫字，蛤蟆打斷了他。

「我可以畫嗎？我知道怎麼畫。」下面就是他所畫的：

「你可以多說一些關於成人狀態的事嗎？」蛤蟆問。

成人自我狀態（Adult Ego State）指我們能以理性、不情緒化的方式，來處理當下發生的真實狀況。」蒼鷺回答。

「這到底是什麼意思？」

蒼鷺解釋：「意思是在這個狀態下，我們能夠計畫、考慮、決定與行動，我們能表現理性且合理的行為。處於這個狀態時，我們所有的知識與技能都能立刻派上用場，不會被父母過去的聲音所驅使，或是被童年的感覺淹沒。相反的，我們能夠考量當下的狀況，並依據事實決定要怎麼做。」

「這是否表示成人狀態比其他狀態更重要？」

「那倒不是，」蒼鷺回答：「在成功人生裡，這三種狀態都是不可或缺的。它們都是千百年演化的結果，所以每一種狀態肯定都很重要，都對生存有價值。但我們可以說這個成人狀態具有特別的重要性。」

蛤蟆聽得很專注。

蒼鷺繼續說：「唯有在成人自我狀態下，我們才能對自己有新的了解。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

沉默了許久，蛤蟆說：「你確定嗎？蒼鷺，我在兒童狀態下不能學習到什麼嗎？」

「我想是不能的。在兒童狀態下，你會體驗到童年的感受，包括好的、壞的。你會重演過去的情況，體驗過去的情緒，但完全無法學到新的東西。」

「我明白了，但如果我在父母自我狀態呢？也無法學到什麼嗎？」

蛤蟆問。

「我想答案同樣是不能，但理由不太一樣。當你處於父母狀態，基本上你會批評或教育別人。無論是哪一個，你都是在言行重複你從父母那裡學來的觀念與價值觀，而且想要表現或說給別人知道，讓別人接受你的想法。這種確信無疑的狀態，是沒有空間容納新的知識或觀念，因為舊的知識與觀念牢不可破。這就是為什麼光靠爭論並不會改變一個人的想法，只會更執著於自己的觀點。」

蛤蟆停頓了一下說：「你是說我只有處於成人自我狀態時，才能對自己有新的了解？」

「是的，你說得沒錯。唯有在這種時候，你才會思考當下的事情並評估自己的行為，或是傾聽別人對你的看法而不會立刻駁斥，當然這一點很難做到。」蒼鷺肯定地說。

「那為什麼我感覺學習這麼困難？如果真的如你所說的，你為什麼不直接帶我進入成人狀態，告訴我該怎麼做就好了？這樣不是省事很多。」

「我不知道你說這些話是不是認真的，但我假定你是的。第一，沒有人能迫使另一個人進入成人狀態。你只能鼓勵他進入，這正是我一直在做的。但我不能強迫你，只有你自己能決定要麼做。」蒼鷺停下來，

專注地看著蛤蟆。

「第二呢？」蛤蟆立刻接著問，希望能減輕他開始感受到的壓力。

「第二，我也不知道你該怎麼做。我們進行諮商的主要目標是：讓你自己發現你該怎麼做。我可以在過程中從旁協助，但只有你自己能做決定。」

●本文摘自三采文化出版之《蛤蟆先生去看心理師》


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