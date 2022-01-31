物價好貴如何優雅說？中國古代外交家的談判藝術

厭世國文老師擅長於生活化、幽默的口吻介紹古代國學典故，這次他精選實用成語，推出《戰鬥吧！成語》，希望可以藉由了解其應用的知識與技能，再次成為溝通表達利器，其中以「厭釋義」連結現代生活案例、技能警示舉出書寫用字常見錯誤、進階技能介紹同義(→→)、反義成語(→←)，再一起走進故事傳送門，穿越到典故現場，文末還有出自身為老師的警世點評，兼具知識與趣味性， 現在一起走進時空隧道吧！（編按）

文／厭世國文老師（本書《戰鬥吧！成語》作者）

米珠薪桂

●出處：劉向《戰國策》

●釋義：比喻物價昂貴。

●厭釋義：天龍國生活

●觸發時機：發現一塊雞排要七十塊，以前只要三十五塊。

●施展對象：薪水數字沒變，發現能買的東西變少的人。

●施展效果：生活品質-100%

●技能警示： 米珠薪「貴」

●進階技能： →→長安居大不易 →←價廉物美

●故事傳送門

「問多少錢，代表你買不起。」傳聞真正的有錢人會說出這一句話，或許是想要的東西就跟愛情一樣，不應該用金錢衡量，也不應該提出任何疑問。

準確來說，任何事物的價值，都無法被輕易地拆解成幾個數字，甚至當學生問老師學這個科目有什麼用的時候，類似的語句也可以做為答案：

「問有什麼用，代表你學不來。」

人們終其一生都很注意時間，敏銳地關心生活與工作的效率，深怕浪費時間在錯誤的地方，就像學生擔心努力無法獲得回報，出社會的成人也會因為在意勞動的時間與金錢的多寡，衡量兩者之間的關係後，開始焦慮日常食衣住行的消費型態。

戰國時期，蘇秦向楚王抱怨楚國物價太高，但臉上完全沒有任何的煩惱，彷彿是在進行一場即興的戲劇表演，關於時間與金錢的語句，不過是舞台上的需要而已。

稍微將時間往前倒轉一點，原來蘇秦抵達楚國之後，等待三個月才見到楚王，讓他感到十分不爽，簡單交代想說的事情後，準備立刻離開這裡。這讓楚王感到疑惑：「難得來，幹嘛急著走？」

不知道楚王是不是也在扮演一位親切的國君，假意地表達自己的關心，但蘇秦的舉動很明顯是在表演，突然地向楚王辭行，以不合常理的行為吸引對方注意，進而找到機會表達內在感受。

不過，在政治舞台上，即使是說出心底話也是需要製造戲劇性，使人感受到強大的衝擊力，蘇秦裝成擔憂存款不足的模樣說： 「食貴於玉，薪貴於桂。」

路邊買個食物來吃，像在高級百貨公司挑選寶石首飾；採購日常需要的木柴，根本是買高級家具的材料，這種高消費的國家，到底誰能夠住得下去？

蘇秦似乎在解釋離開的緣由，但接下去的話才是重點：

「想見你們一面，和看見鬼神一樣困難。」

雖然台詞與演技略嫌浮誇，但依舊收到良好的效果，楚王知道前面關於什麼物價太高、存款不夠的說法，皆是蘇秦用以鋪陳被忽略的不爽心情，而這場表演目的更是要增加現在和未來外交談判的籌碼，刷一波存在感，強化自己的無形價值。

從年輕讀書的時候，蘇秦就很有表演的欲望，也意識到肢體語言在職場的重要性，曾經耗費精神研究《太公陰符》一書，不僅趴在桌上背誦，還站起來模擬演練內容，跟我當年準備教師甄試有八成相似。

為了成為戰國舞台上的明星，蘇秦犧牲睡眠時間繼續用功讀書，還以虐待肉體的方式振奮精神： 引錐自刺其股，血流至足。

股不是屁股，而是大腿。現在學生若要專心讀書，大概會嘗試拔掉網路線，或是刪除手機裡的遊戲程式；但蘇秦是直接拿錐子猛刺大腿，血流再多也不怕，根本隱藏被虐屬性。

一年後，蘇秦終於成功將自己帶到政治舞台上，並且真正成為一顆璀璨的明星， 幾句說話便讓楚王改正態度，禮貌地迎接他的來臨。

曾經付出的時間，終究會換個方式回報自己。

厭世NPC： 在活得下去和活不下去之間， 還有一段叫做「勉強活下去」 的區段。

●本文摘自 三采文化出版即將於1月26日上市新書《戰鬥吧！成語》。