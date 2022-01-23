「三寸不爛之舌」源自於古代促成外交聯盟的談判奇才

厭世國文老師擅長於生活化、幽默的口吻介紹古代國學典故，這次他精選實用成語，推出《戰鬥吧！成語》，希望可以藉由了解其應用的知識與技能，再次成為溝通表達利器，其中以「厭釋義」連結現代生活案例、技能警示舉出書寫用字常見錯誤、進階技能介紹同義(→→)、反義成語(→←)，再一起走進故事傳送門，穿越到典故現場，文末還有出自身為老師的警世點評，兼具知識與趣味性， 現在一起走進時空隧道吧！（編按）

文／厭世國文老師（本書《戰鬥吧！成語》作者）

三寸不爛之舌

●出處：司馬遷《史記》

●釋義：形容人口才極佳，能言善道。

●厭釋義：電視台名嘴

●觸發時機：講話講不停

●施展對象：全場話最多的人

●施展效果：說服+1000%

●技能警示： 三「吋」不爛之舌

●進階技能：

→→口若懸河、舌燦蓮花、能言善道、喙長三尺

→←笨口拙舌

●故事傳送門

任何人想要在一次時間有限的旅程裡，向他人展現「思辨」和「言語」的力量， 都是自找麻煩，但剛抵達楚國的毛遂卻在這段時間裡，說服那些原本不認同他的十九位菁英。

平原君率領包含毛遂等二十人到楚國，目的為完成「合縱」一事，意思是要聯合楚、趙二國的力量，共同抵禦秦國的侵略。

然而，身為一國之君的楚考烈王瞬間變成「考慮王」，這種出錢、出力，卻又無法馬上見到回饋的事情，實在不太願意承擔，有點像在故意拖延時間，好讓對方知難而退。但想不到平原君的精力旺盛，竟然可以從清晨講到中午，但依舊無法取得「考慮王」的任何承諾。

底下十九位菁英開始慫恿起鬨：

「就決定是你了，毛遂。」

這場景似曾相識，彷彿課堂的分組報告，不願意上台解說的組員，彼此用力推擠出一位比較敢說話的同學，其餘的人則做一些瑣碎、無用的事情，只要看起來像是有努力過的模樣就好，例如：播放投影片、假裝聽報告，或是複製網路資料交差了事。

不過，當初自願參加的毛遂，這時候不負眾望地按住劍柄靠近平原君的位置說： 「簡單的事，幹嘛浪費時間？」

這個舉動被楚考烈王視為挑釁，一個不知道哪裡來的低階辦事員，竟敢打斷外交談判會議的進行，又不是上演什麼黑社會電影，動不動就有手下會出來鬼吼叫囂，一臉你今天不當兄弟，明天準備公祭的樣子。

這時，毛遂的確像是黑道圍事上身，轉往楚考烈王走去，一手繼續按住劍柄，完全融入這兇惡的角色，惡狠狠地說：

「你信不信我幹掉你？」

今天楚考烈王有資格耍威風，那是倚仗國家的強大，但現在毛遂認為自己隨時可以拔劍殺死對方，再強大的國家也無法來得及拯救。

接著，毛遂從黑道圍事改扮演歷史老師，替楚考烈王上起一堂歷史課，開始從商湯、周文王講起，認為他們之所以能成為一方之王，不是憑著義氣、夠狠、兄弟多， 而是看準情勢做出應對策略。換作現在的狀況，楚國已經擁有廣大的土地和英勇的戰士，剩下就是把握機會成為天下的霸主。

「成功沒有奇蹟，只有時機；成功除了條件，還有信念。」

毛遂一副歷史老師兼職直銷的模樣，繼續複習楚國歷史，指出當年鄢郢之戰，秦國的白起攻陷楚國國都、燒毀先王陵墓，而這種「百世之怨」的恥辱，楚考烈王怎麼沒有覺得丟臉？毛遂沒有說出口的是：

「你忘記曾到秦國做人質了嗎？」

試圖勾起楚考烈王的舊恨，趙國看起來是尋求協助，但真正獲得好處的是楚國， 能夠有機會打倒從前的恥辱，為自己的祖先們奪回光榮。

「給自己一個機會吧！」

書名：《戰鬥吧！成語》作者：厭世國文老師 出版社：三采文化出版時間：2022年1月26日

毛遂的直銷魂上身，用真摯的眼神望著對方，錯過可惜，要戰要快，趙國的幫忙可是不等人考慮的。

誰說學歷史沒用？沒用的往往是人。毛遂做出良好的「歷史教學」示範，楚考烈王「被同意」合縱的約定，畢竟毛遂手上還有劍(？)像是以前網路上的老笑話：為什麼華盛頓砍倒櫻桃樹，他爸爸願意原諒他？不是因為華盛頓誠實，而是他手上還有斧頭。

同理，毛遂一邊拿劍，一邊進行確認，接著端出盛有雞、狗、馬之血的銅盤，彼此歃血為盟。

這一刻，或許是毛遂人生最輝煌的瞬間，左手拿著銅盤，右手招呼那十九位所謂的菁英說： 「廢物，靠自己成功很難嗎？」

這也是「因人成事」成語的出處，意思是本身沒有能力，需要別人的力量才能完成事情。如果這時看向平原君的臉，他應該正高興合縱的成功，絲毫不介意光芒被眼前男人占據，甚至在回到趙國後，給予毛遂以下評價： 「以三寸之舌，彊於百萬之師。」

厭世NPC： 說服的本質不是為了求真，而是求勝。

●本文摘自 三采文化出版即將於1月26日上市新書《戰鬥吧！成語》。