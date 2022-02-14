音樂創作者原子邦妮《如果我有勇氣失去你》 從關係與成長中淬鍊體悟
《如果我有勇氣失去你》分為「光的故事」與「光的日記」兩個部分。「光的故事」收錄7篇短篇故事，每一個角色，都藏著一道傷口，以及失去的勇氣，他們跌跌撞撞，想要隱藏自己。另外一部分「光的日記」則是收錄63篇詩文，以短詩記錄一年四季的體悟與感受，是你我面對著成長、關係、人生抉擇時的心情。（編按）
文／原子邦妮
〈陰影〉
人的一生有很多陰影
也許是痛失親人
是曾經受傷病苦
是與愛人錯身
但到最後你會知道
那終究只是個陰影
而不是你
你遠比所想的更勇敢強大
〈山峰與低谷〉
面對生命中的挫折
也許我們都曾想逃跑
唯有正視它 正面迎擊
了解 山峰和低谷 都是人生旅途中的面相
懷著自在的心 悠遊每一段落
不論正在流著眼淚 還是開心大笑
都值得被紀念和記錄
〈長大〉
比起和你一起墜入黑暗
現在我更想 帶你一起迎向陽光
原來愛也是會長大的
正因為我們已經在那黑暗中痛過
懂得了渴望光明的無助
因此我不願你在泥濘中掙扎
所幸
我們都長大了
〈所謂想念〉
與其說
忽然下起了大雨呢
不如說
大雨總會下得很突然
從來不是
為什麼會忽然想念呢
就是因為很忽然
那才叫想念
〈練習忘記〉
忘記一個人也是需要練習的
每次一想起他
就去努力思考別的事情
久而久之
想起他的次數慢慢少了
終至不見
但如果什麼都不做
也只能任由他在腦海盤旋
〈演算法〉
一次不想為他點讚
兩次不想為他點讚
久而久之
演算法讓他消失在你的頁面
再回頭
他已淡出你的人生了
當無法全心為一個人喝采
假面的情誼
終究難以維繫
於是現在所能做最真誠的事
是不隨意亂加什麼人在你的清單
因為你的人生大概也只夠用於
真心愛護你想愛護的人吧
●本文摘選自大田出版社一月新書《如果我有勇氣失去你》。
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