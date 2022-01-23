原子邦妮／如果我有勇氣失去你──《如果我有勇氣失去你》

文／原子邦妮

「你想不想，跟我在一起看看？」

女孩永遠都記得那天，他對自己說出的字句。

在此之前，她從未想過，原來他們的距離會如此靠近。

畢竟對她來說，男孩就是如此遙遠美好的存在。

第一次見到男孩，是在她八年級時，從小擁有一副空靈嗓音的女孩，被同學拱著去參加了歌唱大賽。摸不著頭腦誤打誤撞得了冠軍後，她懵懂地從身為評審的男孩手中接下了冠軍獎牌。被簇擁著與他拍了合照後，看著男孩帶著他的龐克樂團進行賽後演出。當時的他，已經是知名獨立龐克樂團的主唱了。站在台上邊彈著吉他邊用嘶吼嗓音唱出的音符，像是魔咒，緊緊地束縛著她。她無法自拔地掉入男孩的音樂世界。

再次見到他，在大二的盛夏。女孩組了個玩票性質的輕音樂流行樂團，不知道走了什麼運獲得了在知名Live House演出的機會，共演的樂團名稱躍入眼簾，張揚誇張的字體，她再熟悉不過，這些年大大小小的考試，都是聽著這樂團的歌一路走過來的，那是男孩的樂團。不同於幾年前的初出茅廬，現在的他們，在獨立音樂界已經是教主一般的存在了。

相較於其他團員的興奮，女孩感到前所未有的複雜情緒與壓力。

她的心怦怦跳著，這輩子大概從來沒有如此緊張過。

艱難地演唱完有史以來壓力最大的演出，眼睛也不時瞟著四周，並沒有看到任何疑似男孩他們樂團的人物，她放鬆下來，也對，人家是知名樂團，怎麼會提早到場看前面一個樂團演出呢。

女孩和團員們按照慣例，留下來看壓軸樂團的演出。女孩在人群中看著男孩，跟七年前不同，他更加成熟和狂狷，懾人心魄的歌聲和眼神掃過人群，身旁的樂迷們似乎也為之瘋狂。她隱沒在群眾裡，在心中回想著七年前自他手中接過獎牌的畫面，她自嘲地笑了笑，那又如何，終究是不同世界的人。

演出結束後，大家各自散了。女孩在等著團長結算今日的演出收益，於是靠在Live House外河堤的欄杆上望著流淌的河水發呆。

真是魔幻奇妙的一夜啊，她想著。

就連有個身影靠近，同樣靠在欄杆上了也沒發覺。

「你唱歌好好聽噢。」一個慵懶的嗓音自身畔響起。

淡藍色的月光映照在那個人的臉上，就像牆上掛著的浪漫派畫風一樣的好看。

男孩此刻像個在街邊會偶爾遇到的帥氣大學生一樣的人畜無害，一派雲淡風輕地說著話，好像他們本來就認識一般。

原來，他竟有聽到自己的演出嗎？

如果事後去回想，女孩應該要緊張得無地自容，可偏偏她也平靜得像無波的水灣，就這樣望著他。

Hi，好久不見了。女孩在心底說著話。

這一切就是這麼開始的。

知道他們交換電話之後，團員們就開始起鬨。

「哇～你自己小心點吧，他很花又很亂誒。」在獨立音樂圈走跳了幾年的團長煞有其事地說道。

書名：《如果我有勇氣失去你》作者：原子邦妮出版社：大田出版出版時間：2022年1月12日

女孩在心裡冒著冷汗，她知道，她怎麼會不知道。這些年總聽他的音樂，雖然不曾再去看過他的演唱會，但他的事蹟當然是時有耳聞的。

不過和男孩出去過幾次後，女孩覺得她不在意了。她覺得自己有把握不會成為那種被睡一夜就慘被拋棄的……不，應該說，她不會讓那種事發生，只要發現對方有那種意圖，她會馬上走人！

除此之外，跟他做做朋友，那是令人心神嚮往的。

他們一起去看了幾場電影，一起在秒數快結束的斑馬線上牽著手奔跑，吃了幾間還不錯的餐酒館，還去美術館看過畫展。漸漸地，她覺得男孩和想像中不太一樣，她沒有感受到傳聞中他很喜歡到處物色對象又很花心的危險感，他挺自然愜意的，沒有什麼名氣包袱，帶著點慵懶隨意的率性，相處起來似乎滿像學校的同學那樣簡單。即便如此，女孩還是有意識地盡可能保持可愛，雖然還算偶爾能流露真性情，但是大部分時間，她總是想在男孩面前呈現美好的樣子，就算只是把對方當普通朋友。

那天他們玩到凌晨十二點多，吃完了永和豆漿當宵夜，走在老舊卻很乾淨的巷子裡，忘了為什麼事笑得很開心，女孩在男孩前面五步併作三步地蹦著。

「我喜歡你誒，你喜歡我嗎？」忽然間，男孩在背後說著話。

女孩停下腳步，回過頭來。男孩的臉上帶著一絲青澀的憂鬱。

一瞬間她幾乎已經相信他那雙深沉的眼睛，以為在這樣的夜裡，兩個喜歡音樂、喜歡藝術的青年男女正在相愛。「哇～你自己小心點吧，他很花又很亂誒。」團長的聲音清晰迴盪在耳邊，她還來不及做出回應，男孩又開口了：「你想不想，跟我在一起看看？」

說是世界靜止了，一點也不誇張。那天月亮不圓，卻很亮，照著柏油路面閃閃發光，女孩想起曾經，他捧著一個獎盃送到她面前，現在，他彷彿又拿了一顆水晶在她面前引誘。可是誰都知道，那可能藏著鋒利的斷面，一不小心，就會被割得滿身傷痕。

可惜，人生就是如此。明明有一堵牆就在眼前，再走不久就要撞上去了，但有時候，你就是想撞牆看看。

雖然沒有當下馬上答應，但兩個星期以後，女孩還是以女朋友的身分出現在男孩和哥們團員的宵夜聚會上。女孩還滿意外的，她以為她會像身邊無數好友告誡般的，成為地下女友的其中一人，又或者是像團長嚴肅警告的，一定會被淒慘地玩弄以後拋棄，不過這些事暫時沒有發生。她被正式地介紹給男孩的朋友們，大家也很熟稔地馬上接納了她。男孩的朋友們也都帶著女朋友，她開始思索著那些傳聞，說這個團每個人都超花，男女關係都超亂，她抱持著半探究的心情，決定且走且看。

反正，一有不對勁我就馬上走人。她一直是這樣告誡自己的。

大概是因為抱持著這種心態，她始終不曾對男孩有所依賴，她依舊過著自己的生活，去學校上課，練自己的團，跟團員混在一起晚餐，宵夜，或是跟大學的同學們一起寫報告，參加活動。朋友們有點疑惑地問她：「你不是說有交一個男友嗎？」她在心裡苦笑，她當時不免一開心就告訴朋友這件事，不過，哪能太當真啊，不然到時候自己怎麼死的都不知道。

但是另一方面，男孩卻像陷入熱戀般。他會在演出後突然開車到女孩家樓下，花大把的時間等女孩下樓，如果工作提早結束，他會開車到女孩的學校接她下課，女孩與同學約好了去聚會，他竟然也熱情地參與，還說也想認識女孩的朋友們。當他出現在韓式燒肉店的時候，大家都驚奇地看著這位獨立音樂圈的名人。七嘴八舌的喧鬧談笑聲中，女孩的心一點一滴地動搖著，畢竟她愛著他的音樂多少年了，阻止自己不要淪陷的門扉，就像紙做的屏風一樣不堪一擊。

啪的一聲。女孩也掉落進去了。只要有空，他們幾乎天天膩在一起。她和男孩的團員們也常混在一塊兒。大家也都有自己的女友問題，誰誰誰又吵架了，誰又跟女朋友冷戰，傳聞中的他們，又花又亂，這些都沒有發生，大家的女朋友都很固定，包括她自己。掐指一算時間就那麼一點，他真的都在自己身邊，也絲毫沒有聞到二號三號四號女朋友的感覺，溫柔的日子竟然就這樣過了一年。

可是女孩絲毫不敢放鬆。尤其她感覺到自己真正開始在乎男孩的時候。身邊朋友的勸告言猶在耳，她憑什麼就是那獨一無二的人呢……

（未完待續）

●本文摘選自大田出版社於2022年1月12日上市《如果我有勇氣失去你》。