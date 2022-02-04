業績下滑，瀕臨財務崩盤！《心智致勝》挽回垂死公司

文／拿破崙‧希爾（Napoleon Hill）

查莫斯還在美國國家收銀機公司（National Cash Register Company）擔任銷售總經理時，公司和競爭對手捲入紛爭，業績開始直直落，第一線業務員紛紛表示沒辦法招攬到生意，眼看就要關門大吉。但是查莫斯心裡很清楚，市場上其實還有許多潛在訂單。

他分析了市場情勢，找出業績下滑的主因，之後擬訂計畫解決問題。如果你有機會觀察具有創新思維的人，會發現他們在遭遇逆境時絕不放棄，反倒會更加努力，做好充足準備迎接任何挑戰。查莫斯就是這樣的一個人。

為了解決問題，他訂好明確計畫，接著打電報給所有第一線業務員，請他們來到俄亥俄州代頓市（Dayton）的公司總部開會。業務員陸續抵達後，他請所有人到公司的會議廳集合，查莫斯向所有業務員宣布：

「各位同仁，你們心裡一定很納悶，不知道公司為什麼突然召開會議。現在我就直接切入重點，和大家說明原由。過去幾個月來，你們一直告訴我沒辦法爭取到訂單，提出各種讓人洩氣的原因。每個人對訂單量下滑的解釋都不一樣，但是大家似乎都對一件事有共識，那就是市場上出現問題，導致訂單開發困難。

現在就告訴各位問題在哪裡。我們的競爭對手不斷散播消息，說我們的公司要倒閉了，而各位也跟著受影響，公司因此瀰漫著一種恐慌氛圍。市場上還有非常多的商機，但是在你們還沒向客戶推銷收銀機之前，就已經被公司倒閉的恐懼嚇死了。我在這裡就跟各位說清楚，除非你們消除內心恐懼，好好回到工作崗位上，把事情做好，否則所有人的工作都會不保——到時候你們才真的要擔心。

這是我對目前狀況的分析，但是我不會強迫你們接受我的觀點，各位也有機會說出自己的想法。現在如果有同仁持不同看法，歡迎和大家分享。」

查莫斯坦白說出自己的觀察後，開放眾人自由討論，讓所有在場的業務員都能參與。

有一個業務員率先起身，表達自己的想法。

他說：「我沒辦法代替其他同仁發聲，但是我想分享我的看法。我只知道自己基於某些原因開始喪失勇氣，沒辦法好好工作。而且我發現當自己公開所屬公司的時候，所有業主都對我們公司非常反感。不只這樣，我負責的市場因為農作歉收，即使業主喜歡我們公司，也沒有購買收銀機的意願。」

說完自己對市場的慘淡預測之後，這名業務員坐了下來，之後另一個人起身，分享他的煩惱。

他接著說：「我可以證明剛剛那一位同仁講的全部屬實，而且我還能再說更多。大家知道嗎？ 在我負責的畜牧產業，乳牛的價格不斷下降，波及其他相關產業。今年又適逢總統大選，所有人都要等到確定誰當選之後，才會做出採購決策。還有啊——」

他沒有再繼續說下去，因為查莫斯在這個時候跳到一張桌子上，高舉雙手，示意全場安靜，大聲宣布：「現在暫時不要再想哪裡出問題了！ 有哪一位同仁能和大家分享自己業務內的一些好消息，提振一下士氣？ 我知道這麼做不太容易，但是請大家捫心自問，試著找到自己業務領域的一些契機。」

一位業務員起身，開口說道：

「查莫斯先生，我完全明白您的意思！ 我原本也準備一吐為快，把所有業績不佳的理由都講過一遍。但我其實一直沒有用正確的心態工作，我不能為其他同仁表示意見，但是我跟您保證，接下來回到工作崗位上，我一定會加——倍——努——力，之後交回更多訂單，而不是各種理由。」

他坐下來之後，另一位業務員馬上站起來，說：「我想比上一位同仁更進一步。我要用全新的態度重新投入工作，我承諾我之後回報的訂單量，將會是過去業績總額的兩倍。」

他才剛坐下來，又有另一位業務員馬上起身，大聲的說：「我也要更加努力。而且我覺得所有同仁都應該跟您說聲抱歉，給您添了這麼多麻煩，還讓您特地召開大會。我之後一定會努力讓業績翻倍，如果沒有做到，我願意辭職以示負責。」

接下來，業務員一個接著一個起身，表達類似的鬥志和未來目標。兩個小時後，會議解散，業務員各自回到負責的市場。結果在短短一個月內，公司的業績翻倍，打破過去任何單月紀錄。查莫斯發揮創新思維而召開的這場會議，讓國家收銀機公司免於財務崩盤的命運。

故事就是這樣，具有創新思維的人大抵如此，他們的字典裡沒有「不可能」三個字，一定會努力化危機為轉機。他們就像植物學家先驅路德．伯班克（Luther Burbank）一樣，培育出全新的植物品種，開創新局。

具有創新思維的人能造出橫跨百川的大壩，提出實用的發明，讓大眾能在一天辛苦工作之後，在明亮如晝的燈光下閱讀喜愛的書，日落後按下開關，電燈一亮，太陽彷彿再度升起。

書名：《心智致勝：用創意思維實現人生目標》作者：拿破崙‧希爾（Napoleon Hill）出版社：遠流出版社出版時間間：2022年1月26日

同樣的道理，思想先驅只要按一下機器上的彈簧，便能讓機器開始說話。

這些創新先鋒打造出穿越沙漠的鐵路，讓土地結出金黃飽滿的麥穗，提供人民溫飽。

他們只需要幾個車輪、幾片金屬鋼板，敲打幾下，就能造出不用馬匹拉，能自己跑的交通工具。

他們將幾塊錫金屬片放進聽筒裡，再接上電力，能傳遞人聲的電話於焉誕生！ 如今，相隔遙遠兩地的人也能像隔壁鄰居一樣閒話家常。

他們建造橫渡海洋與大陸的電報線與電纜線，讓地球任兩端的人能在幾分鐘內談成生意，為更多消費者提供便利服務。

對於充滿創新思維的人來說，確實沒有什麼是不可能。他們能引領文明發展、激發個人進取心，也是人類自由價值的守護者。

這類的故事實在多得數不清！ 具有創新思維的人才所到之處，便能看到社會進步、經濟繁榮與優質生活。

如果你想更了解創新思維這個法則，不妨留意表現亮眼的企業，深入分析之後，你一定能找到具有創新思維的人。他可能是在幕後默默做事的員工，或者是大眾不常聽到、甚至沒聽過的人，但他一定就在某個地方，不然公司不可能有如此傲人成績。

●本文摘選自遠流出版之《心智致勝：用創意思維實現人生目標》。