如何將目標化為實質成果？安德魯‧卡內基與拿破崙‧希爾帶你《邁向成功》

文／拿破崙．希爾（Napoleon Hill）

一個人的目標必須脫離消極，並給予採取行動的心靈力量！為了徹底實現你的首要目標，你必須對這個目標執著。

有一個明確的公式可以實現這個理想的目標，而我接下來就要介紹這個公式：

將明確的目標轉化為實質成果的公式

一、完整、清楚地寫下你的「明確的目標」、簽上大名、烙印在心裡，每天至少要朗讀一次。把首要的目標當成祈禱的內容，而你對實現這個目標的信念要非常明確，你甚至能想像自己已經實現了目標。

二、在另一面寫下清楚的計畫，就是你希望實現目標的方式。重要的是，所有的計畫都要有充份的彈性，這樣當你「內在的動力」想要調整時，就能夠調整、修改、變更或取代計畫。記住，每天朗讀目標，是要讓它深植在你的潛意識中，然後「無窮的智慧」就會接收這個目標、採取行動。

此外，「無窮的智慧」也會有將目標轉化為實質成果的計畫，所以要注意是否有改變計畫的訊號。這個訊號會是你的腦中出現忽然的想法或是「直覺」，也許是當你最沒有預期的時候發生。當你感覺到計畫需要改變時不要遲疑，立即針對你的直覺進行任何改變。

（圖／Unsplash）

三、寫下目標時，同時在你的說明中加上願望實現的明確時限。自然的法則和人類的法律一樣，時間極為重要。可執行的法律合約必須有合理的時限，讓合約的條款執行。與「無窮的智慧」訂立的契約也一樣。如果沒有明訂實現首要目標的時限，那麼「無窮的智慧」會按照自己的速度進行，除非你明確設定一個實現首要目標的時限，否則「無窮的智慧」可能不會及時幫你實現目標。

四、在朗讀你所寫下的首要目標時，控制你的「心態」。除非你獨自一人，否則不要開始這個儀式，而且要清除恐懼、懷疑和憂慮再開始。「無窮的智慧」會針對你的慾望和需求所抱持的「心態」採取行動並執行。如果你掌握到這個指示的要領，並且養成習慣忠實地執行，很快的，你就會發現自己握有可以隨時開啟心靈寶庫之門的鑰匙。

●本文摘選自遠流出版之《邁向成功：反覆驗證，實證有效的成功三定律》