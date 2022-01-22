現代人必懂交友心態！沒有未收到的訊息，只有他不想回的你

在愛情的對話裡，你有多愛他，你就有多孤獨。 #秒回 #emoji #已讀不回 BGM：〈魚〉（演唱者：聽到會感動落淚的Band——怕胖團） 與其用一萬個理由合理化他的「已讀不回」、「不讀不回」，不如學會用適當的距離維持彼此的溫度，或者乾脆一點，兩句話結束在愛裡孤獨的狀態。新生代作家明星煌在新作《我們的感情校正後不必回歸》中以35篇散文× BGM歌單，以七分溫柔三分犀利的口吻爬梳愛情，陪你醞釀面對感情的勇氣。（編按）

文／明星煌

一箭穿心是什麼樣的感覺，就是你看見這句話的滋味，我們都一樣，誰都體會過這種他不夠愛你的為難。

當他沒回訊息給你的時候你不要想太多，不回訊息的他可能是死了。哦！當然也可能是在忙，萬事皆有可能。

我知道我知道我知道，你常常看著對話視窗，他連已讀都沒有，你從LINE跑到IG，看見他明明在線上，然後你又在IG裡傳訊息給他。他依然沒有回。

我們從源頭討論起，你對他說話的口氣，決定他愛你的速度。就一點，不要讓他覺得你一找他就沒好脾氣！人天生有趨吉避凶的本領，你讓他覺得你是個麻煩精，換作是我也天天對你視而不見；相反的，讓他覺得你訊息來就有好事情，或是好心情，就算學他跟兄弟一樣對話裡充滿搞笑的迷因圖，他也會迫不及待地點開來看。

少點情侶必做的一百件事情和什麼脾氣最速配的星座排行，說真的，你看過哪個男人轉發迷因限動是關於那些。

你寧可發一隻貓在照鏡子都比發情侶語錄和哪個星座該死給他看好。

想要他不能沒有你，覺得與你說話是高品質享受，就要忍住訴苦的衝動。這樣就算沒有白痴可愛的哏圖，他也會想點開你的對話視窗，跟你大事分享、小事閒話。

你與他的時刻回覆，只是在比較誰更無心。

無心的那個就贏了。無心不是說比誰比較不愛，而是比誰的生活比較精彩。當你有美好的事業要經營，有愛自己的家人要問候，有著迷的運動或電視劇要追，你真的沒空時時刻刻滑手機管他吃什麼，他不要中毒或撞到電線杆就好。

當然，有一種不回覆訊息能夠得到諒解，就是他誠實地說：「我看到了，但我就是不常回覆訊息，我找你也並非是有求於你，而是我想回覆了，我對天下眾生平等，四季皆然。」你對他秒回，他對你輪回，這就是他的個性，如果屬實，那你真的沒什麼好怪。你愛上的就是這樣我行我素真隨興的他，也別奢望他為你改了，男孩子倔強，男人固執，男孩子怕被束縛，男人對自由有幻想，無論你愛的是男孩還是男人，他─都─不─會─為─你─改─變！

他可以秒回同學約他打球的訊息，他可以秒回兄弟揪他喝酒的邀請，但對你的談情說愛，那是他擺在電動和工作功課之後的選項。不是他不愛你，是因為他是男森。(如同很多時候妳會說因為我是女森來解釋各種不可思議的現象。)

你可能會覺得，他不跟我聊天，可是他跟誰誰誰、某某某可是經常訊息呢。不用去看他的通話紀錄，別打探他的聊天過程，他要是夠安穩，就是調侃女孩說「幹嘛出去玩不揪我！」也只是他真的圖熱鬧，他要是有心想出軌，他會說盡甜蜜齷齪的話，然後長壓句子刪掉。

你無從追查起。在愛情裡，你只能信任。我聽過太多因為「直覺」另一半有鬼，然後翻他手機的人，後來不管對方有沒有鬼，他們都大吵一架，從疑似出軌吵到人品問題，延伸到走不下去，落定在我不想理你，名分完成於我們分手了。

適度的問候，不打擾彼此的生活，才是訊息該維持的溫度。你說：「他是我男朋友／女朋友！還要保持距離？」

為什麼不用，是誰說情人就不用留給對方呼吸的空間？你看你爸你媽，他們二十四小時都黏在一起嗎？如果他們都黏在一起，有沒有吵架的時候？疫情剛發生的時刻，海外各處都掀起了「疫情離婚潮」，你把這關鍵字打上網搜搜看，由此可知，距離連夫妻都要保有。黏得太近，註定要噁心彼此。

人都有缺點，距離是稀釋那些不完美的時間，彼此都思考下一次怎麼變得更好，於是對方才能愛得更愉快。

現代通訊的方便，反而使感情更容易被摧毀，你還在氣頭上，對方就來訊息；對方還沒打算原諒你，你就傳了可能會被誤會的文字給他羅織罪名。

你要懂得訊息限量。你們可以有說不完的話，但沒有非得一天說完的話。

你很開心他主動開啟話題，但也不惆悵他發貼圖離場。

你以為他滿富情緒的一句話，不過是他無心發送的回答。他更在意的是要去拿熊貓外送。不要多想，不要多心，不要自己嚇自己。

真正的好感情是聊出來的。愛情的本質是朋友！愛情是友情的PLUS版本，一如iPhone，愛情多的是可以親吻與纏綿，但不要把閃閃發光的附加價值變成主要功能，那樣會使愛情低俗化，所愛的對象也會淪為發洩欲望的工具。

所以，會聊天很重要，在愛情裡對愛的人會聊天更重要。

好啦！我也知道，有的時候妳很明白，他不回妳，是因為他不愛妳。

是的，扣除剛剛講的可以法外開恩的特殊情況，比如他天性使然，比如不回的時間剛好是緩衝情緒的距離，此外，他就沒未收到的訊息，只有他不想回的你。

書名：《我們的感情校正後不必回歸》 作者：明星煌 出版社：天下雜誌 出版時間：2022年1月26日

你的平平靜靜，只會換來他的渺無音訊。期待他與你無話不談，那不如早點約自己的兄弟或閨密聊天去。

他不是名導是枝裕和，擅長用大面積的沉默來表達深沉的感受，他只是懶。終於在夜深人靜時，你才「摸到」他有多愛你，摸到你冷冰冰的手機，和苦無他答覆的訊息視窗。

他愛你。在和他的愛裡，你有多愛他，你就有多孤獨。

他其實沒那麼喜歡你，所以他對你可有可無。面對這種情況，還要多說什麼，你期待我告訴你什麼？

別說了，動作俐落點。你要理直氣壯地告訴他：看好了渣男，我只示範一次，在兩句話內跟你分手！

你：「我們分手了。」

還是你：「已讀不用回。」（對方已讀顯示）

（對方正在輸入訊息……）

（你已把對方封鎖）

爽。

●本文摘自天下雜誌出版即將於1月26日上市之《我們的感情校正後不必回歸》。