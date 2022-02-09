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想脫單？調製獨一無二「桃花」香氣，擄獲他的心！

聯合新聞網 / 創意市集出版
書名：《調香》 作者：毛彥芬(毛毛老師) 出版社：創意市集出版 出版時間：2021年12月9日
書名：《調香》
作者：毛彥芬(毛毛老師)
出版社：創意市集出版
出版時間：2021年12月9日

獨家首創「氣味魅力學」，利用「香氣」來創造與人的共振頻率！

《調香》本書由善於調製香氣的毛毛老師，帶大家從基礎的「氣味啟發」、「文化歷史」、「香氣應用」、「植物精油認識」，到獨創的「個人香氣識別定位」、「香譜配方」動手調製，由淺至深系統化實作教學。善用隱形名片讓你10秒被終生難忘，用「氣味」魅力，第一時間擄獲人心 （編按）

文／毛彥芬（毛毛老師）

〔桃花引力〕

要達到這個境界，就要打造魅力無遠弗屆的桃花體質，吸引身邊的好桃花。每當你出場，總能吸引異性的眼光，覺得你渾身上下充滿了致命的吸引力，一顰一笑、舉手投足，總能牽動對方的心，吸引別人的眼球。尤其這些對你有意思的人，會樂於對你獻殷勤、當工具人，不嫌煩也不喊累，就算知道要拿號碼牌也不後退。

桃花引力氣味的營造，重點在於吸引多數異性的目光，讓他們對你投以「傾慕」之情。因此前調要讓你聞起來風采動人，佛手柑搭配甜橙，傳遞出你時而熱情開朗，時而甜美溫柔的氣質，是個沒有人會拒絕的超好感度氣味。中調的玫瑰天竺葵淡雅氣息，營造出浪漫的氛圍，像極了愛情；後調是重中之重，用魅惑十足的完全依蘭，營造出情迷勾人的氣場，搭配廣藿香，呈現出萬千神秘感，是一種魅力你說了算的氣味。

（圖／取自《調香》，創意市集出版）
（圖／取自《調香》，創意市集出版）

佛手柑5D

甜橙5D

玫瑰天竺葵6D

乳香1D

完全依蘭5D

廣藿香1D

安息香7D

TTL 30D

前調｜佛手柑、甜橙

中調｜玫瑰天竺葵、乳香

後調｜完全依蘭、廣藿香、安息香

〔一見鍾情〕

吸引你喜歡的人也不由自主愛上你，就是所謂的一見鍾情。因此，你要讓自己隨時隨地看起來很有魅力吸引人，並且在對的時機遇到這位對的人。兩個人不管在性格、外型上都非常登對，彼此吸引，你的氣味讓他神往，而他的腦海裡也被你的身影佔據，兩個人會彼此互相思念對方，幻想未來約會的浪漫場景。

一見鍾情氣味的營造，關鍵在於要讓你的真命天子／天女覺得你很「完美」，你就是他一直等待的人，進而想要跟你長久相處。前調的佛手柑能夠讓你展現溫和好性情；中調則是核心所在，要用玫瑰天竺葵、苦橙葉、薰衣草搭配出來的氣味，展現你的貼心，懂得照顧對方，讓他覺得你很有安全感，並且對你產生依賴。後調花梨木及安息香，會讓你形塑出值得交往的樣貌，為對方分憂解勞，讓對方自然而然把心都交給你。

（圖／取自《調香》，創意市集出版）
（圖／取自《調香》，創意市集出版）

佛手柑4D

甜橙4D

玫瑰天竺葵5D

苦橙葉4D

薰衣草4D

花梨木5D

安息香4D

TTL 30D

前調｜佛手柑、甜橙

中調｜苦橙葉、薰衣草、玫瑰天竺葵

後調｜花梨木、安息香

●本文摘選自創意市集出版之《調香：做自己的香氣設計師，精油解析Ｘ感知訓練Ｘ香水調製，打造10秒讓人印象深刻的氣味魅力學》。


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