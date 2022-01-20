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氣味能打造你的名片？2022年利用兩款大勢氣味重新出發

聯合新聞網 / 創意市集出版
書名：《調香》 作者：毛彥芬(毛毛老師) 出版社：創意市集出版 出版時間：2021年12月9日
書名：《調香》
作者：毛彥芬(毛毛老師)
出版社：創意市集出版
出版時間：2021年12月9日

獨家首創「氣味魅力學」，利用「香氣」來創造與人的共振頻率！

《調香》本書由善於調製香氣的毛毛老師，帶大家從基礎的「氣味啟發」、「文化歷史」、「香氣應用」、「植物精油認識」，到獨創的「個人香氣識別定位」、「香譜配方」動手調製，由淺至深系統化實作教學。善用隱形名片讓你10秒被終生難忘，用「氣味」魅力，第一時間擄獲人心 （編按）

文／毛彥芬（毛毛老師）

〔自信魅力〕

要達到這個境界，就是要有一種「影響力」十足的氣場，可以呼風喚雨，用言語影響他人。不論是人際關係、職場工作、創業開發，你都需要有自信，讓自己更有魅力。當人有自信，好事就會接連發生，給人值得信賴、ＥＱ高、創意源源不絕的形象，開會提案能獲得認同，開發洽談客戶也能無往不利，散發一種「有你出馬一定成功」的魅力。

氣味的營造核心，在於創造「我說了算」的自信。因為你有能力見招拆招，以一擋百的氣勢，足以讓人信服，自然會有追隨者效力。前調迷迭香、羅勒帶入的草本氣味，給人簡潔明快、做事不含糊的形象；中調的香蜂草讓你的言行禁得起時間考驗，且有魄力態勢，使人願意信服相挺，而黑胡椒則能突顯你的聰明機智。後調木質調氣味，大西洋雪松及廣藿香帶來穩重沉著，完全依蘭使你散發無限魅力。

取自《調香》，創意市集出版
取自《調香》，創意市集出版

迷迭香7D

羅勒1D

甜橙5D

香蜂草2D

黑胡椒2D

乳香5D

大西洋雪松4D

廣藿香2D

完全依蘭2D

TTL 30D

前調｜迷迭香、羅勒、甜橙

中調｜香蜂草、黑胡椒、乳香

後調｜大西洋雪松、廣藿香、完全依蘭

〔遇見貴人〕

要達到這個境界，在於關鍵時刻有沒有人會為你「挺身而出」，吸引貴人幫你一把。想要遇到伯樂，首先，就要讓自己減少負能量，成為自帶光芒，讓別人想要靠近了解你，進而賞識你、願意給機會讓你去發揮。反之，若你身上總是透露出一種忿忿不平，老是想要抱怨的氣息，就會讓大家下意識地想要避開你，保持距離。

在氣味的營造上，要將自己打造成像是承載希望的容器，充滿「正能量」，才會吸引貴人靠近。前調使用甜橙穿插羅勒點綴，散發陽光金黃飽滿的氣場；中調乳香有提升好感度的效果，後調完全依蘭則帶來人們對你的喜愛，吸引對的人事物靠近。花梨木帶來溫暖無憂，搭配大西洋雪松的氣定神閒、正氣凜然，跟人的好緣份更能細水長流。

（圖／取自《調香》，創意市集出版）
（圖／取自《調香》，創意市集出版）

甜橙6D

羅勒1D

乳香5D

苦橙葉4D

完全依蘭2D

花梨木7D

大西洋雪松5D

TTL 30D

前調｜甜橙、羅勒

中調｜乳香、苦橙葉

後調｜完全依蘭、花梨木、大西洋雪松

●本文摘選自創意市集出版之《調香：做自己的香氣設計師，精油解析Ｘ感知訓練Ｘ香水調製，打造10秒讓人印象深刻的氣味魅力學》。


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