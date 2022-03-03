「發影片的是他，我只是轉傳！」網路常見的觸法問題

文／吉靜如

子軍是班上最厲害的網路高手，他時常在社群裡分享很酷的影片，雖然不知道影片是哪來的，但總能吸引大家的目光。

「你想不想來點刺激的？」下課時，子軍叫住毓丞。

「什麼刺激的？」毓丞不明所以。

「就是爸媽不給看的那種影片啊！」子軍語帶曖昧。

「爸媽不給看，那你怎麼看得到？」毓丞很好奇。

「就是限制級的啦！齁，你很笨欸！」

「限制級？那我們可以看嗎？」毓丞還是很疑惑。

「你還真不是普通的笨耶！不要讓爸媽知道，偷偷看啊！誰會發現啊？」子軍拍了下毓丞的腦袋。

「萬一爸媽知道的話，那怎麼辦？」毓丞還是不放心。

「小心一點就好了啊，又不是要你在他們面前看！反正大家長大後還不是都會看！不過，說真的，就算爸媽知道了也不會怎樣，難不成要把我們抓去關哦？」子軍拍拍毓丞的肩膀，「反正我晚上會用LINE 傳給你，好好欣賞，不要流鼻血哦！」

「流鼻血？看完會受傷嗎？」毓丞百思不解，子軍卻哈哈大笑的走了。

偷拍影片超嗨！快+1

當晚，子軍果然把影片傳來了，主題寫著：「不分享不是朋友」。毓丞點開影片才知道，原來是捷運站的偷拍影片，內容全是女生的裙底風光。最神奇的是，被拍攝的人完全不知情，簡直超厲害！毓丞越看越好玩，身體也產生了一些刺激的衝動，幸好沒有流鼻血。毓丞深深覺得，這些爸媽不給看的限制級影片，實在是太有趣了！

瀏覽完影片後，毓丞在其他遊戲群組內聊天，有幾則特別的訊息，激起了他把影片分享出去的動機。

○：求大大提供提神刺激影片，最近懷疑人生。

※：看在好朋友的分上，來一些特別的吧！

★：＋ 1

▲：＋ 1

毓丞一看表現的機會來了，馬上回應。

丞：熱騰騰的新貨到手，保證刺激好看！

毓丞立刻將子軍傳給他的影片分享出去，上傳後，果然獲得熱烈迴響。

○：讚哦！

※：還有嗎？

▲：果然夠朋友！

毓丞覺得自己做了件很酷的事，沾沾自喜。

突然間，有一位網友的訊息跳了出來。

§：太誇張了，我要檢舉你，你偷拍還敢上傳，有夠扯的耶！

丞：我只是分享好嗎？不是我拍的。

幾天後，毓丞接到警局通知，才知道事情嚴重了。

「影片是同學發給我的，不是我偷拍的，我只是轉傳，責任不在我！」毓丞在警局主張。

書名：《只是開玩笑，竟然變被告2：中小學生和老師家長都需要的法律自保課》作者：吉靜如出版社：三采文化出版時間：2021年11月21日

吉官告訴你➤➤➤

網路上，經常有人分享特別的訊息或限制級影片，像毓丞轉傳的捷運偷拍影片，被害人應該是在完全不知情的狀態下被偷拍，並沒有意願與他人分享裙底風光。這樣偷拍的行為，已經侵犯到他人的隱私權，觸犯了妨害秘密罪。（➤相關法條1）

每個人都有不想被窺探的隱私，例如：私底下寫情書，寫一寫，放在抽屜，沒發也沒寄，我們就不能去偷窺，然後還嘲笑他「好色」。因為這是他自己抒發情感的行為，沒有影響到別人，當然需要被尊重，反而是偷窺的人會有觸犯妨害秘密的可能。而毓丞在網路上散布偷拍影片，雖然影片不是他拍的，但性愛影片、私密照片、裙底內褲照，這些內容與性器官、性行為有關，且會引起一般人的羞恥與厭惡感，都屬於刑法中規定的「猥褻物品」。

凡是在網路上播送這類畫面、提供檔案讓網友下載，或是透過訊息、LINE、電子郵件等方式，再將檔案傳送給他人，都是觸犯法律的行為。（➤相關法條2）

提醒各位同學，不要隨意瀏覽限制級影片，朋友傳來的影片也千萬不要胡亂轉傳。別以為只要不是你拍的，就可以隨便分享哦！

相關法條詳註：

➤相關法條1│刑法第351條之1

有下列行為之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金：

一、 無故利用工具或設備窺視、竊聽他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者。

二、 無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者。

➤相關法條2│刑法第235條散布猥褻物品罪

散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科九萬元以下罰金。

意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

前二項之文字、圖畫、聲音或影像之附著物及物品，不問屬於犯人與否，沒收之。

●本文摘自 三采文化 出版之《只是開玩笑，竟然變被告2：中小學生和老師家長都需要的法律自保課》。