看見實習千姿百態！《書上設計展2021》每一個今天，都在為明天實習

文／白亞平（尼普利主編）

「一個玻璃杯，裡面有半杯水，你看到的是『只剩半杯水了。』還是『還有半杯水耶！』。」這個問題，很多人一定都聽過。值此疫情年代，看似哀鴻遍野，但仍有許多逆勢裡的一枝獨秀、甚至更勝以往；在危機四伏的當下，「機會」與「限制」，你看到了什麼？

書名：《書上設計展2021》 作者：尼普利編輯室企劃 出版社：尼普利出版出版時間：2022年1月15日

打從就學時期，挑選學校這事就可大可小，好學校裡有壞學生，不怎樣的學校裡也總不乏出類拔萃的優秀份子。你的好壞，只有你自己能定義；把握住的叫機會，被機會凌駕的就是限制。在史無前例的無解時刻，大可牢騷滿腹、抱怨著時不我與，但這也是千載難逢的大好時機，當人心惶惶之際，那個人「心的需求」，正待人「新的創造」，再慢慢養成一個戒不掉的習慣。機會出現時，從不會告訴你，還會調皮的偽裝成一個難以攻克的大魔王，唯有下定決心面對的人，才得以發現。

〈paart of_輔仁大學應用美術系畢業展形象〉透過社群 AR 濾鏡，增強互動、建構完整的線上觀展體驗。 設計團隊－輔仁大學 應用美術系：楊藥智、陳泓宇、周易曉、張瑜文（圖／尼普利 提供）

而「實習」，正是一個替自己創造機會的契機，當然也絕非唯一的方式。《書上設計展2021》，看到了實習的千姿百態；你有實習過嗎？這有著廣義狹義定義的問題，換個角度看，你所生活的每一天，不就是實習的現場？每一個今天，都在為明天實習，今日的你努力灌溉了多少，明日也就長大多少；現在的你為自己舖了多少路，之後就可以走得多遠。但人生是一種全面的修練，倒也不用緊繃著神經，好像少了一步，明天就不會到來；收放平衡的自如、隨遇而安的智慧，才能持盈保泰，讓未來走長走遠。

《書上設計展2021》主題報導以「模擬設計人生──實習」為主題。分為國內外實習大揭密、來自企業的心底話、前實習生 vs. 老闆三個單元。（圖／尼普利 提供）

別於先前， 除了收錄後浪賞「設計發浪Designsurfing」的觀點，第六集的台灣畢業設計年鑑《書上設計展2021》，邀集了五個各界代表，從創作、跨界、動態、品牌、募資等不同角度，扮演引言人的角色，一同來「選品」，期盼讓作品的選集擁有寬廣多元的視角，開啟更廣闊的視野。透過人的選擇，難免主觀，但正因融合形形色色主觀的個體，世界才得以豐富多彩。每一個迷人的作品都少不了溫度，交織著設計師們各自的生命，成就作品發光的關鍵。當你被一件作品、被一個人事物感動之際，試著想想是什麼牽動著心緒，或許也能嘗試找出那個元素，用你的方式表述，創造出屬於你的WOW。

《書上設計展2021》邀請五個引言人一起選集作品：FLiPER、雙好2 by Wu&Chen、陳育民（AAD 亞洲視覺藝術交流平台執行長）、Queena Lin（街聲副總&簡單生活節統籌）、高立杰（嘖嘖平台專案經理）。（圖／尼普利 提供）

《書上設計展2021》中，仍不乏有畢業後持續更新維護之作，像是〈DETOPIA〉以開源的方式，提供簡易的街頭抗爭裝備，帶給參與者安全防護。不同立場、不同看法，〈大丈夫〉與〈金魚草〉分別從男女的角度透視框架已久的性別議題，釋放束縛彼此的框限。很多時候設計彷彿是一種結果論，但〈水造佛經－普門品〉從點滴佛經的儀式，照見修鍊身心的過程。觀察是不論身處任何位階很重要的能力，〈城市OK蹦〉透過在城市裡行走發覺，從現象裡找出問題所在、產出設計。畢業設計，作為一個階段的總結、啟動下一個階段的開端，你有先釐清自己在這當中，到底想要什麼嗎？你可以因為現在不做以後就沒機會，也可以為了以後要有機會所以現在要做什麼，不論你的原因是什麼都好，但一定要先說服自己，這一趟「畢製」之路，才能帶你抵達「必至」的目標、沒有遺憾。

後浪賞〈DETOPIA│抗爭防衛開源裝備組〉以開源的方式把抗爭防衛裝備資訊，開放給有需要的抗爭者使用。 設計團隊－實踐大學 工業產品設計學系：吳煥庭（圖／尼普利 提供）

機會？限制？端視你的態度，不是好壞的絕對論。就像那半杯水，有人因為「還有」半杯水，而揮霍殆盡；但卻因為「只剩」半杯水，發揮到淋漓盡致。眼前的籌碼，看似不多、卻也很多，不同人就有不同結果，這也是每個人之所以存在的價值。記得多年前國外曾有「迴紋針換房子」的故事，透過網路快速擴散的力量，創造了始料未及的結果。在這個充滿變數的時刻，很多的習以為常，悄然已在變化的進行式中，WFH、外送……，默默成了常態；改變的過程總會有陣痛，但因此也產生意料之外的可能。人生處處是限制，也時時有機會，抱持最壞的打算、盡最大的努力。今日的我們都在為明日而彩排，「一輩子的實習生」，人生才能不斷進化、持續前進。《書上設計展2021》跟你一起走在模擬設計人生的路上，因為一定還有其他可能的堅持，讓你一直能找到機會、突破限制。

●本文摘選自尼普利出版新書《書上設計展2021》序言。別忘了還有獨家舉辦首檔抽獎活動：「【udn閱讀‧愛書任務】《書上設計展2021》抽限量設計書及口罩！」，投票次數越多，中獎機會越大！