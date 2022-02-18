「是他先打我的，我是正當防衛！」青少年易觸法之實例分析

文／吉靜如

永明和世傑不但同校、同班、同安親班，這學期還坐在一起，感情越來越好。昨天下課的時候，永明發現遊戲的破關祕笈，高興的衝到世傑座位旁，在世傑耳邊「哇」的大叫。這突如其來的舉動，讓世傑非常不舒服，作業寫得正起勁的感覺也被打斷了。世傑很生氣，原本想吼永明，但看見永明滿臉高興，只好忍了下來，問永明到底在興奮什麼。但是聽完永明的分享之後，世傑心裡不禁埋怨：「只不過是發現遊戲祕笈，有必要這麼誇張嗎？真的很扯耶！是不是故意的啊？」雖然有點懷疑永明的動機，但他最後什麼也沒說。

打打鬧鬧感情好？

兩人相處時間越多，衝突也越多。體育課打躲避球的時候，比賽都還沒開始，球就突然飛過來，狠狠打中世傑的臉，痛得世傑幾乎噴淚，永明卻在一旁捧腹大笑。世傑忍無可忍，一把將球撿了起來，用力朝永明扔過去，扎扎實實的在永明肚子上發出好大的「碰」一聲。永明不甘示弱，發狠衝撞世傑，兩人瞬間扭打了起來，在場的同學都被嚇得手足無措。直到老師到場，用力吹哨，才將兩人強制分開。這時，永明和世傑身上都已經有好幾處抓傷，臉上還有血跡，非常狼狽。

「是誰先動手的？」老師想釐清事情原委。

「他！」兩人同時指著對方。

「沒關係，給你們時間慢慢講。永明，你先說。」老師希望兩人冷靜說明事情經過。

「我是在跟他玩！不過是拿球輕輕丟他，結果他不知道發什麼神經，居然用球打我的肚子，真的很過分！」永明說得非常理直氣壯。

「不是！他就是故意用球砸我臉的，所以我才會反擊！我沒錯，這是正當防衛，難不成要白白被打嗎？是他先開始的。」世傑主張自己是正當防衛。

「我才不是打你！我跟你玩，你正當防衛什麼？有病嗎？」永明越說越尖銳。

「你說謊，是你先打我的！」世傑超委屈，很想哭。

「你們兩個人都先冷靜，把事情經過寫下來，交給我，老師會公平處理。」

永明和世傑互瞪著對方，一聲不吭的回到座位，埋頭寫下事發經過。同學們都想不透，這麼要好的永明和世傑，怎麼會突然間成了仇人？

吉官告訴你➤➤➤

青少年之間的打架、傷害事件，其實不常發生在陌生人身上，多數發生在朋友之間。有時候，兩位當事人還是非常要好的朋友。

你一定覺得很奇怪，好朋友怎麼還會打架呢？正因為是好朋友，互動密切，所以才容易發生衝突。每個人都來自不同家庭，不但價值觀不同、做事方法不同，對於玩笑的忍受度更不相同。如果認為朋友是自己人，毫無界線，就很有可能讓朋友從一開始的「有點不舒服」，逐漸忍耐、壓抑，到最後受不了，一個偶發事件就會爆發衝突，釀成嚴重的後果。因此，打架的起因大多是微不足道的小事，背後卻隱藏著日積月累的憤怒。

一、永明、世傑到底誰有錯？

兩人都有出手，當然都有錯，只是兩人出手的理由不同，而這些理由可以合理化他們的傷害行為嗎？

「開玩笑」、「跟他玩」幾乎是許多衝突或意外的開端，同學間的遊戲，當然是越有趣的才越好玩，無聊的遊戲誰要玩？但是，再好玩的遊戲，都需要以「合法、不傷害人」為前提，而不是不顧後果，先玩再說。

幾年前，校園內曾經發生一件憾事，有同學想跟被害人開玩笑，偷偷將被害人的椅子拉離座位。不知情的被害人一屁股坐下，沒想到卻跌坐在地面，造成腰椎受傷、坐骨神經受損的慘劇。被害人家長主張這是殺人罪，因為家長覺得太惡意，最後法院認定，好玩拉椅子的同學不但必須負擔後續的醫療賠償責任，還有重傷害罪的刑事責任。這樣不顧後果的玩法，令當事人事後受到教訓，付出重大代價。所以「玩」，絕對必須顧及風險與後果。

永明覺得好玩，把球砸到世傑臉上。世傑沒有任何好玩的感受，只覺得不舒服、難堪、痛苦，當然會生氣的反擊，這樣的玩就不是玩，而是傷害。

二、只要是正當防衛，就可以打回去嗎？

首先，我們來認識「正當防衛」的成立條件：

1、正當防衛所針對的，必須是不法侵害。

不法的侵害，例如：傷害身體、侵犯名譽都算。永明的動機是玩，而非傷害，世傑當然無法主張這是正當防衛。但如果是在兩人有嫌隙的情況下，以攻擊的方式傷害、砍殺對方，就是不法的侵害了。

2、必須是在不法侵害正在進行的時候。

侵害即將開始、已經開始、持續進行，都屬於「現在」，不能是「過去」或「未來」即將發生的侵害行為。所以被打之後，隔天派人去毆打對方，就不算是正當防衛。

3、正當防衛所針對的，必須是不法侵害人。

不可以傷及無辜。例如：同學打我，我看見他弟弟就有氣，所以就把他弟弟推到地上，這樣的舉動沒辦法主張是正當防衛。

4、正當防衛不能超越一定限度。

所謂的正當防衛，是「必要性」的手段，能夠「有效」防衛，且「侵害最小」的手段。必須從侵害行為的方式、輕重、緩急或侵害權利的種類和程度來判斷，藉此來認定有沒有超越必要的程度。

舉例來說：小偷闖空門，屋主將小偷壓制在地、扭傷小偷手臂，目的都是不讓小偷繼續偷竊，這就屬於「有效的防衛行為」；但如果屋主開槍打死小偷，可能就會產生「防衛過當」的問題。

當然在事情發生時，可能會發生無法控制的情況，所以需要依據當下受到的傷害來判斷。不是一句「我覺得他要我的命」就能殺他。因為他可能只是想嚇嚇你，所以一定要冷靜處理。

書名：《只是開玩笑，竟然變被告2：中小學生和老師家長都需要的法律自保課》作者：吉靜如出版社：三采文化出版時間：2021年11月21日

5、在採取制止不法侵害的行為時，對不法侵害行為人所造成的損害，不算犯罪。

例如：上述的案例中，屋主扭傷小偷手臂，用意是為了不讓小偷繼續偷東西，這樣的舉動所造成的傷害，不會成立犯罪。

➤相關法條

永明用球打世傑，自認是在開玩笑，世傑卻覺得永明故意打人，這樣的傷害算不算不法？

被人用球砸到臉確實不舒服，但在玩球時，也可能發生原本想打身體，卻不小心打到臉的狀況。所以世傑被打後，應該先觀察永明的反應，如果永明接著說：「居然沒死？好，至少要讓你腦震盪！」那世傑就知道，永明是想藉機傷害他，那就算是不法的侵害。

如果永明認為是在玩，哈哈大笑，看見世傑不高興，立即去道歉，這時世傑還打回去，就完全不能算是正當防衛，還要負擔相當的刑事責任。不是世傑說正當防衛，就是正當防衛。

法律不是要讓大家找藉口打人，更不是要保護犯罪的人。法律規範有非常多的精神和立意，目的都是為了解決人民的困難，讓大家在規範中，使用正確的策略來因應各種不同的狀況。

➤相關法條│刑法第23條：對於現在不法之侵害，而出於防衛自己或他人權利之行為，不罰。但防衛行為過當者，得減輕或免除其刑。

●本文摘自 三采文化 出版之《只是開玩笑，竟然變被告2：中小學生和老師家長都需要的法律自保課》。