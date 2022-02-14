快訊

情人節大禮！威力彩12.1億元頭獎一人獨得 獎落這縣市

心累怎麼辦？三種休息法消除數位過勞

聯合新聞網 / 三采文化
（圖／Pexels）
（圖／Pexels）

文／西多昌規

從「身體」休息到「心＝腦」休息

星期二是我一週裡最累的一天，幾乎從早到晚被各種授課、面談及會議等行程塞爆。二○二○年日本疫情嚴峻，疫情期間所有行程都轉成線上，但我感覺卻是比往年更累。

身體也沒什麼勞動，晚上卻累到不可思議。我曾有一天查看iPhone 裡的健康應用程式，步行竟然只有三十步，這個數字連我自己都傻眼。

「都沒在動，到底是在累什麼！」會這麼想很正常。

從這點來看，修復疲累的身體或是以生病休養、受傷治療為目的的「身體層面的休息」已經不夠了。這裡要探討的是精神壓力引發的疲勞

真實世界裡，因工作、家庭或人際關係等引發的精神壓力，也稱為「情緒疲勞」，這是種一不小心就容易崩潰，必須小心看待的議題。如前面所討論的，數位、線上工作在認知負荷超載的狀況下，都會令大腦相當疲憊。

對現代人而言，可減輕、復原日常精神壓力的「心靈層面的休息」日益重要。

在網路社會裡「心靈層面的休息」，其意義幾乎等同於「大腦層次的休息」。

每個人的壓力耐受度不一樣，精神上的疲勞與肉體受傷也不同，有的人看起來很好，每天笑嘻嘻，但某天早上可能再也爬不起來，或突然一陣悲傷襲來眼淚完全止不住等，這些只有自己懂，甚至連自己都搞不懂的狀況，是很可能發生的。

那麼，你是不是很想問，「心靈層次的休息」到底該怎麼做？在此分享第三種與「心靈層面的休息」有關的休息法，非常重要。

「為自己休息」最重要！

第三種休息，叫做「為自己休息」。這是指即使身心健康沒有任何狀況，還是要適時從日常工作抽離，以創造個人專屬時間為目的的休息。

•做平常沒辦法做的事。

•去平常沒辦法去的地方。

•什麼行程都不排。

書名：《數位過勞：睡眠專科醫師的56個休息提案，修復online/offline切換倦怠》作者：西多昌規出版社：三采文化出版時間：2022年1月21日
書名：《數位過勞：睡眠專科醫師的56個休息提案，修復online/offline切換倦怠》
作者：西多昌規
出版社：三采文化
出版時間：2022年1月21日

不是「為了讓身體休息該做什麼」或是「為了讓心靈休息該做什麼」這種盡義務的心態才採取行動，而是從容按照自己的喜好度過的時光，才是真正「為自己好的休息」。你想怎麼過都行！

有些人只要沒有工作或行程心就慌，這種類型的人可以事先把自己喜歡的事排進行程。「為自己休息」的最重要關鍵是「所有事都能自己掌控」。如果還得配合他人做不甘願的事，那就不行。

不過，能安心一整天為自己休息的人並不多。如果是這樣，試著從幾個小時開始，至少擁有一段不受他人干涉、抱怨，可以隨個人心意度過的時光。這其實就是有益心靈的休息。

休息可以分為三類：「身體層面的休息」、「心靈層面的休息」、「為自己休息」，因為身處在遠距、線上工作、數位過勞時代，所以更需要「為自己好的休息」。讓我們一起重新檢視自己的日常生活跟行程安排吧！一週只能擠出兩到三小時也不要緊，先找個下午排開所有行程就很好。

●本文摘自 三采文化 出版之《數位過勞：睡眠專科醫師的56個休息提案，修復online/offline切換倦怠》。


疫情 三采文化 閱讀風向球

延伸閱讀

河南疫情緊張 55歲醫生連續工作13小時過勞死

美參議員提案：一旦俄進犯烏克蘭 將付慘痛代價

瀏海拜拜！iPhone 14 Pro橢圓挖孔模擬圖曝光 網友驚：好像安卓

新北金山區公所小編過勞猝死 家屬請求國家賠償836萬元

相關新聞

音樂創作者原子邦妮《如果我有勇氣失去你》　從關係與成長中淬鍊體悟

〈陰影〉 人的一生有很多陰影 也許是痛失親人 是曾經受傷病苦 是與愛人錯身 但到最後你會知道 那終究只是個陰影 而不是你 你遠比所想的更勇敢強大

20年沉澱！林依晨新書《做自己，為什麼還要說抱歉？》叛逆展現真實自己

經過20年，林依晨終於將漫長的沉澱與回望， 　　化作書寫10組人生關鍵字的100則真實凝鍊。 　　如絲如縷的細膩思辨，以及百無禁忌的自我揭露， 　　是對過去所下的註腳，也是她踩下的一條堅實的專屬道路。 　　 　　看林依晨如何生活、如何思考， 　　如何在眾人的想望與期待中矛盾掙扎， 　　又如何在閃耀光芒的環繞下仍能時刻保有自我。 　　 　　有些叛逆，帶點俏皮，非常真實── 　　她要在這本書裡，盡情做．自．己。

潛進高機密實驗室！《疫苗商戰》看見鎂光燈照不到的地方

2020年新冠肺炎爆發時，幾乎沒有人做好準備。政府官員、企業領導人和公共衛生專家對於百年來最具破壞性的流行病束手無策，就連許多世界上最大的藥廠和疫苗製造商都反應遲緩，無法拯救絕望的世人。 當病毒劫持世界，此時挺身而出的，竟是一群看起來不可靠的科學家和商人！ 包括狀似滿口謊話的法國商人班塞爾（莫德納執行長）、沒有研發病毒疫苗經驗的土耳其移民吳沙忻（BNT創辦人）、使用可疑技術的波士頓科學家巴魯克（腺病毒專家）、被同儕排擠的英國科學家沃倫和匈牙利籍研究員考里科（mRNA研究先鋒）…… 為了與死亡賽跑，這些科學家與商人群起而戰，爭相將畢生的努力投入新冠疫苗，力圖在這場研發競賽中奪得勝利。 《華爾街日報》調查記者、《紐約時報》暢銷書第一名作家古格里‧祖克曼帶我們潛進高度機密的實驗室及各大疫苗機構高層。深入淺出的報導，加上高潮迭起的劇情，讓本書不只是當代最重要的疫苗科學編年史，也成就一則關於競爭、野心與信念的動人故事。

為何沒有被愛？這不是你的個人問題：我們即將步入愛之終結的大時代

　　時序進入21世紀，隨著平權意識高漲，不論男女，都有更多的餘裕來想像與選擇自己的愛情樣貌。加上社交軟體建立了人與人互動的捷徑，讓談戀愛變得快捷又方便。然而，人際之間的距離看似縮短了，但拉近的，會不會只有肉體的距離，卻不包含心的間距？

面試暢聊卻仍沒offer？原因可能是彼此「溝通頻率」不同

面試和會議上的成功，是來自於理解桌子另一頭的人是用什麼方法來感知世界。你會希望自己可以符合他們的需求；重點不是一進去就跟桌子對面的人不假思索地聊個不停，而是要依據他們的層次來溝通，這樣你們才會在同一個頻率上。

愛情不只是感覺！從社會史角度看「性自由」是否能產生情感體驗？

繼《為什麼愛讓人受傷？》後，知名社會學家伊娃．易洛斯用二十年的研究，深入探討資本主義與現代文化如何轉變我們對愛情與浪漫的定義。 從社會學的觀點來談愛情，就能找出影響愛情終結的社會結構因素。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。