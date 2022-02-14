心累怎麼辦？三種休息法消除數位過勞

文／西多昌規

從「身體」休息到「心＝腦」休息

星期二是我一週裡最累的一天，幾乎從早到晚被各種授課、面談及會議等行程塞爆。二○二○年日本疫情嚴峻，疫情期間所有行程都轉成線上，但我感覺卻是比往年更累。

身體也沒什麼勞動，晚上卻累到不可思議。我曾有一天查看iPhone 裡的健康應用程式，步行竟然只有三十步，這個數字連我自己都傻眼。

「都沒在動，到底是在累什麼！」會這麼想很正常。

從這點來看，修復疲累的身體或是以生病休養、受傷治療為目的的「身體層面的休息」已經不夠了。這裡要探討的是精神壓力引發的疲勞。

真實世界裡，因工作、家庭或人際關係等引發的精神壓力，也稱為「情緒疲勞」，這是種一不小心就容易崩潰，必須小心看待的議題。如前面所討論的，數位、線上工作在認知負荷超載的狀況下，都會令大腦相當疲憊。

對現代人而言，可減輕、復原日常精神壓力的「心靈層面的休息」日益重要。

在網路社會裡「心靈層面的休息」，其意義幾乎等同於「大腦層次的休息」。

每個人的壓力耐受度不一樣，精神上的疲勞與肉體受傷也不同，有的人看起來很好，每天笑嘻嘻，但某天早上可能再也爬不起來，或突然一陣悲傷襲來眼淚完全止不住等，這些只有自己懂，甚至連自己都搞不懂的狀況，是很可能發生的。

那麼，你是不是很想問，「心靈層次的休息」到底該怎麼做？在此分享第三種與「心靈層面的休息」有關的休息法，非常重要。

「為自己休息」最重要！

第三種休息，叫做「為自己休息」。這是指即使身心健康沒有任何狀況，還是要適時從日常工作抽離，以創造個人專屬時間為目的的休息。

•做平常沒辦法做的事。

•去平常沒辦法去的地方。

•什麼行程都不排。

書名：《數位過勞：睡眠專科醫師的56個休息提案，修復online/offline切換倦怠》作者：西多昌規出版社：三采文化出版時間：2022年1月21日

不是「為了讓身體休息該做什麼」或是「為了讓心靈休息該做什麼」這種盡義務的心態才採取行動，而是從容按照自己的喜好度過的時光，才是真正「為自己好的休息」。你想怎麼過都行！

有些人只要沒有工作或行程心就慌，這種類型的人可以事先把自己喜歡的事排進行程。「為自己休息」的最重要關鍵是「所有事都能自己掌控」。如果還得配合他人做不甘願的事，那就不行。

不過，能安心一整天為自己休息的人並不多。如果是這樣，試著從幾個小時開始，至少擁有一段不受他人干涉、抱怨，可以隨個人心意度過的時光。這其實就是有益心靈的休息。

休息可以分為三類：「身體層面的休息」、「心靈層面的休息」、「為自己休息」，因為身處在遠距、線上工作、數位過勞時代，所以更需要「為自己好的休息」。讓我們一起重新檢視自己的日常生活跟行程安排吧！一週只能擠出兩到三小時也不要緊，先找個下午排開所有行程就很好。

●本文摘自 三采文化 出版之《數位過勞：睡眠專科醫師的56個休息提案，修復online/offline切換倦怠》。