秒回等於工作效率高？注意力渙散都是因為「秒回強迫症」

文／西多昌規

秒回不等於工作能力強

自從通訊軟體LINE 普及之後，「秒回」跟「已讀不回」已成為熱門話題。不立刻回訊息就會被說話，沒馬上回訊息就會被討厭，已讀不回代表漠不關心等，這些負面溝通的齟齬也造成相當大的問題。

之前我都覺得這是年輕人的話題，反正事不關己，當初也沒想太多。但事到如今不能再置身事外，只是我用的不是LINE，而是商務聊天軟體Slack。

Slack 自二○一三年推出後在全球迅速竄紅，是款使用者不斷攀升的通訊軟體。最初的主要使用者都是工程師，後來逐漸拓展到一般商業使用。

曾經自認與通訊軟體無緣的我，現在不管跟研究室的成員、研究所學生、準備畢業研究的大學部學生，都是靠它來完成溝通。一般交換訊息或聊天，還有關於Word 或Excel 檔案互傳，Slack 都比LINE（至少對像我這種中年人來說）要便利許多。設想看看，如果這些訊息全用電子郵件往返，信件量不知道有多龐大。電子郵件對現在年輕學子來說是個有點雞肋的工具，因為他們很少讀信，回信速度也慢，但他們Slack 倒是回得跟LINE 一樣快，這倒是個耐人尋味的現象。

不過，方便的Slack 也有令人頭痛的問題。第一個就是「馬上回訊息」，這個問題不只Slack 有，LINE 也一樣。這些通訊軟體的回覆方式比電子郵件快，所以「秒回」是很基本的事。我自己也會習慣儘快回覆訊息，有時對方回得晚一點我就很焦慮，擔心對方「到底讀訊息了沒……」。

訊息回得快容易給人工作能力好、有心做事的印象。時至今日，「能幹的人回訊息就是快！」這種重視速度勝於內容的意識依舊根深柢固。

然而最近我深切感受到「秒回訊息」的缺點。例如當我正忙著某項工作時，Slack 的通知提醒也同時響起，雖然想說可以晚一點再回，但又擔心「等一下忘了回怎麼辦」，最後只好暫時放下工作先回覆訊息。就算只是來回幾個訊息，工作進度也被影響了，幾乎每次都得重新「熱機」才能銜接回來。

有人會說「我是電子郵件派的，沒差啦！」，但要注意馬上回信跟往返太多次的電子郵件也會令人精疲力竭。加拿大英屬哥倫比亞大學的研究發現，如果將可能導致多工任務的電子郵件信箱，每天的檢查次數限制在三次以內，不但能緩和日常的緊張跟壓力，還能提高幸福感。研究小組也發現，沒有限制郵件檢查次數的受試者壓力不僅大，生產力跟幸福度也直線下降。會被回覆速度追著跑的可不只社群網站或商務聊天，電子郵件也是，這些都對心理健康沒有好處。

收到訊息一定要馬上回，訊息沒回就焦慮的「秒回強迫症」是注意力渙散的主因，結果往往造成工作效率低落。

逃出秒回地獄

話說回來，要是沒有這些通訊軟體，社會活動也很難成立。線上工作越來越普遍的狀況下，通訊軟體的存在只會越來越重要，學會妥善運用這些工具或許能幫大家減少壓力。雖然狀況因人而異，我自己的因應對策如下：

1．尋找「等等再回」貼圖

書名：《數位過勞：睡眠專科醫師的56個休息提案，修復online/offline切換倦怠》作者：西多昌規出版社：三采文化出版時間：2022年1月21日

Slack 有「新增自訂表情符號」功能，可以製作像LINE 的貼圖。利用這項功能自製常用的貼圖，例如「謝謝」或「我先回去了」等都很實用。

2．希望對方儘早回覆，就加上標注

沒有特別標註人的貼文，群組成員有時看了也只會保持觀望放著不回。就跟電子郵件署名給「所有人」詢問某件事，但所有人都在等其他人回應是同樣的道理。善用「@」功能，明確標注有促使對方加快回覆的心理效果。

3．共享「不求秒回」的文化

另一個我認為很重要的關鍵是，消除不馬上回覆訊息對方就會生氣、沒辦法工作或是被酸的「秒回壓力」。跟群組成員分享傳送訊息的原則，例如希望早一點獲得回覆就先講清楚，沒特別說明的都可以慢慢來等。

4．對重複的問題保持耐心，不要責怪

但有時候真的會忘記回覆訊息。我就常發生對方上傳檔案給我，等到要下載時卻忘記檔案放在哪裡或是已經過期，老是得重複詢問對方。我覺得最好建立一個能隨時開口「之前檔案放哪啦？」、「這個問題我回答過了嗎？」沒有壓力，相互提醒確認的關係。

如果我發現自己開始對學生感到不耐，我會儘可能提醒自己多點耐心。因為說不定學生也正為了我忘記回覆訊息而困擾呢！

●本文摘自 三采文化 出版之《數位過勞：睡眠專科醫師的56個休息提案，修復online/offline切換倦怠》。